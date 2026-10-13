Apple heeft na al die jaren eindelijk het smart home-display aangekondigd. Met de naam HomeView is na jaren van geruchten het hoge woord er eindelijk uit.

Al sinds voorjaar 2021 gaan er geruchten over een nieuw smart home-product van Apple: een heus display voor in je huis, als centrale hub voor al je slimme producten in huis. Maar de nieuwe HomeView, zoals het product heet, doet meer. Het is een gezamenlijk slim scherm voor iedereen in huis, waar je ook je agenda op kan checken, foto’s op kan bekijken, videobellen en meer.

Apple’s HomeView officieel: het nieuwe smart home-scherm

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de HomeView in het kort:

Nieuw smart home-product van Apple

7-inch Liquid Retina-display voor aan de muur of op een voet

Te gebruiken voor bediening van je smart home

Herkent maximaal zes gebruikers via de camera

Diverse ingebouwde apps, waaronder FaceTime, Agenda, Berichten en Herinneringen

Verschillende wijzerplaten voor het tonen van informatie of foto’s

Voorzien van microfoons en speakers voor stembediening en meer

De nieuwe HomeView kan gezien worden als een HomePod met scherm, maar kan in de praktijk veel meer. Naast het bedienen van je smart home-apparaten die werken met Matter en HomeKit, kun je er ook diverse Apple-apps op gebruiken. Denk aan je Agenda, Berichten en Herinneringen, maar ook FaceTime. Meerdere gebruikers in huis kunnen het slimme scherm gebruiken. De interface past zich automatisch aan zodra je dichterbij komt en dankzij de gezichtsherkenning kan de persoonlijke content van de gebruiker van dat moment getoond worden, mits diens gekoppelde iPhone of iPad in de buurt is en onlangs is ontgrendeld.

De HomeView heeft een 7-inch Liquid Retina-scherm, voorzien van een bredere schermrand. Het heeft wat weg van wat oudere iPads, maar hoe je het apparaat gebruikt is wel heel anders. Er zijn twee versies: eentje bevestig je aan de muur met een van de speciale wandbevestigingen van Schneider Home, terwijl de andere een voet met ingebouwde speaker heeft en je bijvoorbeeld op het aanrecht, op de tafel of op een kast kunt zetten. De HomeView werkt met een kabel, dus je moet wel een stopcontact in de buurt hebben. Op het scherm kun je verschillende wijzerplaten tonen, waaronder een weergave van je foto’s, vergelijkbaar met de Standby-modus van de iPhone.

HomeView in vier kleuren, met ingebouwde speaker

Vooral de HomeView met voet is een opvallende verschijning. Het ontwerp doet denken aan de vroegere iMac G4, met het scherm bovenop een metalen speakerbasis. Deze uitvoering heeft bovendien een uitgebreid speakersysteem, met twee speakers in het scherm en een woofer in de voet. Daarmee kun je de HomeView ook gebruiken om muziek te luisteren, zonder dat je daarvoor een aparte speaker nodig hebt. Handig als je hem bijvoorbeeld in de keuken neerzet.

De HomeView met voet verschijnt in vier kleuren: spacegrijs, zilver, sterrenlicht en roze. Vooral die laatste twee zorgen ervoor dat het apparaat wat meer opvalt in je interieur. De uitvoering voor aan de muur is alleen verkrijgbaar in spacegrijs en zilver. Bij beide uitvoeringen zijn het scherm en de belangrijkste functies hetzelfde.

Siri AI moet de HomeView veel slimmer maken

Een van de belangrijkste onderdelen van de HomeView is de vernieuwde Siri AI. Hoewel het scherm ook gewoon met aanrakingen te bedienen is, kun je voor veel functies ook je stem gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld vragen welke afspraken er vandaag op de planning staan, een herinnering toevoegen of de verlichting in de woonkamer aanpassen. De HomeView is daarmee niet alleen een plek om je slimme apparaten te bedienen, maar ook een soort digitale assistent voor het hele gezin.

Om dit allemaal mogelijk te maken, heeft Apple de HomeView voorzien van een A18-chip, die we ook kennen van de iPhone 16. Deze chip levert de benodigde rekenkracht voor de slimme Siri-functies. Dankzij de combinatie van Siri AI en de camera kan de HomeView bovendien persoonlijke informatie tonen aan de juiste gebruiker. Zo hoeft niet iedereen in huis dezelfde agenda, herinneringen of andere gegevens te zien. Voor Siri-antwoorden op basis van persoonlijke informatie is wel een gekoppelde iPhone of iPad met Apple Intelligence nodig.

Aparte software voor de HomeView

De HomeView draait op eigen software die Apple speciaal voor zijn nieuwe smart home-product heeft ontwikkeld. De interface is gericht op snelle bediening en gemakkelijk afleesbare informatie. Denk aan apps en widgets waarmee je in een oogopslag informatie over het weer, je agenda of je slimme woning ziet.

De HomeView heeft geen App Store. Of daar ooit verandering in komt, is nog niet duidelijk. Apple richt zich op een selectie van eigen apps, waaronder Foto’s, FaceTime, Muziek, Podcasts en Berichten. Daarnaast worden ook geschikte audio- en video-apps van andere ontwikkelaars ondersteund. Het is daarmee geen volledige vervanger van je iPad, maar vooral een apparaat dat op een vaste plek in huis altijd klaarstaat voor de belangrijkste dagelijkse taken. Uiteraard doet de HomeView ook dienst als Woninghub.

Apple Home Collection: ook nieuwe slimme accessoires voor in huis

Apple laat het niet bij de HomeView alleen. Onder de naam Apple Home Collection komt er ook een hele reeks nieuwe smart home-accessoires, die samen met LG Electronics en Schneider Electric ontwikkeld zijn. Daarmee wil Apple het gemakkelijker maken om je hele woning slim te maken, zonder dat je allerlei verschillende apps en systemen nodig hebt.

Het gaat onder andere om beveiligingscamera’s, een slim deurslot en thermostaten. Deze accessoires kun je via de Woning-app, Siri en natuurlijk de HomeView bedienen. Zo kun je op het scherm bijvoorbeeld zien wie er voor de deur staat of de beelden van je beveiligingscamera bekijken.

Ook voor Nederlandse Apple-gebruikers kan deze samenwerking interessant worden. Schneider Electric richt zich onder andere op energiegerelateerde apparaten voor de Europese markt. De eerste accessoires uit de Apple Home Collection verschijnehn in december 2026, met een aantal andere producten begin 2027. Heb je al een woning vol HomeKit- of Matter-accessoires, dan kun je deze gewoon met de HomeView blijven gebruiken.

Bekijk ook Apple onthult Apple Home Collection: dit zijn alle accessoires Onder de naam Apple Home Collection brengt Apple verschillende accessoires uit voor je slimme huis die samen ontwikkeld zijn met onder andere LG.

HomeView release: wanneer komt hij naar Nederland?

Hoewel Apple de HomeView tijdens de Welcome Home-experience van 13 oktober 2026 heeft aangekondigd, moet je nog even geduld hebben voordat je hem kunt kopen. De HomeView verschijnt namelijk op 13 november 2026 in de eerste landen. Daarmee komt het apparaat iets later dan de eveneens aangekondigde HomePod mini 2 en de nieuwe Apple TV 4K, die respectievelijk een S10-chip en A19-chip hebben gekregen.

Maar er is nog een belangrijke vraag: komt de HomeView ook meteen naar Nederland en België? Voorlopig niet. Apple bevestigt dat de HomeView in de Europese Unie niet te koop os, omdat Siri AI daar nog niet beschikbaar is in iOS. Apple werkt naar eigen zeggen met de EU aan een oplossing, maar wanneer het apparaat hier verkrijgbaar wordt, is nog niet bekend. Ook een Nederlandse adviesprijs is nog niet bekend. In de VS kost de HomeView 299 dollar.