De HomePod mini krijgt voor het eerst een echte upgrade. Lees hier wat er nieuw is in de HomePod mini 2, hoe deze eruit ziet en meer.

Al sinds de aankondiging in 2020 is de HomePod mini zo goed als ongewijzigd gebleven. Er kwamen nieuwe kleuren, maar qua hardware was het stil. Nu is daar eindelijk de langverwachte opvolger: de HomePod mini 2. In een reeks smart home-aankondigingen heeft Apple de nieuwe slimme speaker onthuld.

HomePod mini 2 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de HomePod mini 2:

Opvolger van de originele HomePod mini uit 2020

Kleine versie van de HomePod

Nieuwe S10-chip, met ondersteuning voor Siri AI via een toekomstige software-update (maar voorlopig niet in de EU

Verbeterd geluid, vier-speaker-surroundsound en nieuwe Geluidsgloed

Verkrijgbaar in roze, wit, groen, blauw en middernacht

HomePod mini 2 kopen:

HomePod mini 2: dit is er nieuw

De nieuwe HomePod mini 2 heeft om te beginnen een nieuwe snellere chip. Internationaal kondigt Apple ook ondersteuning voor Siri AI aan, die via een toekomstige software-update beschikbaar komt. Maar daar hebben we in Nederland en België voorlopig niks aan: Siri AI is niet beschikbaar in de Europese Unie en werkt daardoor ook niet op de HomePod mini 2. Voor Nederlandse gebruikers zitten de belangrijkste vernieuwingen dus vooral in de verbeterde geluidsfuncties en nieuwe mogelijkheden voor het gebruik met andere Apple-apparaten.

Bekijk ook Apple werkt aan Siri AI voor de HomePod: zo ziet de animatie eruit In de code van het besturingssysteem van de HomePod zijn verwijzingen gevonden naar Siri AI. Het is daarmee zo goed als zeker dat Siri AI naar de HomePod komt. En daar hebben wij wellicht ook wat aan.

Nieuwe chip en beter geluid

De snellere chip is de S10, die je onder andere kent van de Apple Watch Series 10. Daarmee maakt de HomePod mini een flinke sprong, want het oorspronkelijke model draait nog op de S5-chip uit 2019. De S10-chip wordt onder andere gebruikt voor verbeterde computational audio, waarbij muziek in realtime wordt geanalyseerd om het geluid te optimaliseren. Ook nieuw is de ondersteuning voor surroundsound met vier speakers, in combinatie met de nieuwe Apple TV 4K (vierde generatie). Daarvoor gebruik je vier HomePod mini 2- of HomePod-speakers van de tweede generatie, verdeeld over twee gelijke paren.

Ook de geluidskwaliteit is verbeterd, al blijft het een compacte speaker. Hoe groot het verschil in de praktijk is, zal moeten blijken. De HomePod mini 2 is nog steeds bedoeld voor het luisteren naar muziek en podcasts, maar ook voor het bedienen van je slimme woning met Siri. Bestaande functies zoals stereokoppeling, multiroom-audio en Geluidsherkenning blijven behouden. Daarnaast kun je de nieuwe HomePod mini als standaardspeaker voor een geschikte Mac gebruiken. Een andere nieuwe functie is Geluidsgloed, waarbij de bovenkant oplicht in kleuren die passen bij de albumillustratie en meebeweegt met de muziek.

Vertrouwd ontwerp, maar wel nieuwe kleuren

Het algehele ontwerp van de HomePod mini 2 is gelijk aan de voorganger, maar Apple komt wel met een aangepast kleurenaanbod. Wit en middernacht kennen we al van de vorige generatie, net als blauw. Nieuw zijn de roze en groene varianten.

Daarmee verdwijnen de gele en oranje varianten van de huidige HomePod mini uit het assortiment. Verder blijft alles bij het vertrouwde bolvormige ontwerp, met de stoffen buitenkant en het aanraakgevoelige bedieningspaneel bovenop. Wie al een HomePod mini heeft, hoeft dus niet te wennen aan een ander uiterlijk of een nieuwe manier van bedienen.

De HomePod mini 2 is vanaf 13 oktober vooruit te bestellen en ligt vanaf vrijdag 30 oktober in de winkels. In Nederland kost de nieuwe speaker €169.