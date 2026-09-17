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Apple brengt eerste beta van watchOS 27.2 uit voor ontwikkelaars

Nieuws iDevices
Apple test alweer de eerste grote update van watchOS 27, maar dat is dit keer niet watchOS 27.1, maar watchOS 27.2. We praten je bij over deze beta.
Sasha Koevoets - · Laatst bijgewerkt:

Onlangs bracht Apple de definitieve versie van watchOS 27 uit, maar de ontwikkeling staat niet stil. Apple is inmiddels begonnen met het testen van watchOS 27.2 en slaat watchOS 27.1 daarmee over. In dit artikel lees je alles over de vernieuwingen en andere belangrijke details van de watchOS 27.2-beta.

Inhoudsopgave

Nieuwste watchOS 27.2 Beta

watchOS 27.2 Beta 1

16 september 2026 – Apple heeft zojuist de eerste beta van watchOS 27.2 uitgebracht voor testers. Zodra wij hier nieuwe functies ontdekken, lees je dat op iCulture.

watchOS 27.2 beta downloaden voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de beta nu installeren via iPhone. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s voor de iPhone en Apple Watch te installeren. In plaats zet je een schakelaar om in de instellingen om beta’s te installeren. Dit doe je voor de iPhone via Instellingen > Algemeen > Software-update en voor de Apple Watch in de Watch-app via Mijn Watch > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van watchOS 27.2 is nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar is kun je hieraan meedoen door je aan te melden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt. De nieuwste publieke volgt altijd een aantal dagen na de nieuwste ontwikkelaarsbeta en zijn identiek aan elkaar.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Bekijk ook
Publieke beta van iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 en tvOS 27

Nu beschikbaar: zo installeer je de publieke beta van iOS 27 en iPadOS 27 (met stappen ter voorbereiding)

Wil je de publieke beta’s van iOS 27 en iPadOS 27 installeren? In deze tip leggen we uit hoe je je voorbereidt op de publieke beta’s van Apple en hoe je je aanmeldt voor het publieke betaprogramma. Uiteraard vertellen we ook hoe je de publieke beta’s kunt installeren met een simpel stappenplan.

Tijdlijn watchOS 27.2 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 27.2-beta’s. watchOS 27.2 wordt naar verwachting eind oktober/begin november 2026 voor iedereen met een geschikte Apple Watch uitgebracht.

  • watchOS 27.2 Beta 1: 16 september 2026 (verschenen; buildnummer 24S5086l)
  • watchOS 27.2 definitief: oktober/november 2026

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten.

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watchOS 27

watchOS 27 is de nieuwe 2026-update voor de Apple Watch. Deze versie introduceert een vernieuwd appscherm, waarbij op dynamische manier zes apps voorgesteld worden op basis van gebruik en activiteit. Ook bevat de update wat vernieuwingen voor sport- en gezondheid, is er een nieuw tikgebaar voor het openen van widgets in de slimme stapel, is er een nieuwe Zoek mijn-app en zijn ook de prestaties verbeterd. De update verschijnt voor de Apple Watch Series 9 en nieuwer, Apple Watch Ultra 2 en nieuwer en Apple Watch SE 3. Lees meer over watchOS 27 op onze pagina.

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