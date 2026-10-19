Een groter scherm dat automatisch naar je toe draait? Volgens geruchten werkt Apple aan een luxere HomeView met een opvallend ontwerp.

Apple heeft nog maar net de eerste HomeView aangekondigd, maar werkt achter de schermen alweer aan een luxere versie. Volgens Mark Gurman krijgt deze een groter scherm en een bijzondere robotarm. Daarmee lijkt Apple’s langverwachte huisrobot eindelijk vorm te krijgen. Wat kun je van deze nieuwe HomeView verwachten?

‘HomeView krijgt een uitgebreidere versie’

Apple werkt al jaren aan een huisrobot met een beweegbare arm. Deze krijgt volgens geruchten een iPad-achtig scherm op een robotarm die automatisch meebeweegt. Na de aankondiging van de HomeView, wordt het beeld van deze huisrobot een stuk duidelijker.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple’s huisrobot wordt een AI-assistent voor thuis’ Sinds het Apple Car-project is mislukt zou Apple de aandacht hebben gericht op iets nieuws: robotica voor thuis. Het zou gaan om een robot voor op tafel en een robot die je in huis volgt.

Volgens Gurman is de huisrobot een uitgebreidere HomeView met een 9-inch scherm. Daarmee is het scherm groter dan dat van de huidige HomeView, die een 7-inch display heeft. Het opvallendste verschil zit echter in de gemotoriseerde arm, waarmee het scherm 360 graden kan draaien.

De robotarm is niet alleen bedoeld om het scherm in een andere positie te zetten. Dankzij spraakherkenning zou de HomeView automatisch draaien naar degene die tegen Siri praat. Eerdere geruchten wezen al op ondersteuning voor FaceTime, waarbij het scherm je tijdens een videogesprek kan volgen. De robotarm zou bovendien zo’n 15 centimeter kunnen uitschuiven.

Dat zo’n automatische robotarm van pas kan komen, heeft Apple’s promotiefilmpje van de huidige HomeView wel laten zien. Daarin zien we een gezin van vier de HomeView bedienen, waarbij het apparaat de gezichten herkend en de content erop afstemt. Maar wat we ook zien, is dat de HomeView links en rechts geschoven wordt, zodat degene die hem op dat moment gebruikt goed kan zien. Het handmatig draaien en verschuiven klinkt als een extra obstakel dat door de automatische robotarm opgelost kan worden.

Wanneer verschijnt de vernieuwde HomeView?

Volgens Gurman wil Apple de luxere HomeView in 2027 of 2028 uitbrengen. Eerdere geruchten wezen nog op een release in 2027, maar de planning lijkt nu iets ruimer. Over de prijs is nog weinig bekend, al ligt deze wel hoger dan het kleinere model.

Of dit model wel naar Nederland komt, is voorlopig onzeker. De eerste HomeView verschijnt op 13 november 2026 in een aantal landen, maar is door Siri AI niet verkrijgbaar in Nederland en de rest van de Europese Unie. Het is nog niet bekend wanneer daar verandering in komt.