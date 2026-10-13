Onder de naam Apple Home Collection brengt Apple verschillende accessoires uit voor je slimme huis die samen ontwikkeld zijn met onder andere LG.

Apple heeft tijdens de ‘Welcome home’-Experience niet alleen de HomeView, vernieuwde Apple TV 4K en HomePod mini 2 onthuld, maar ook een hele reeks slimme accessoires voor je huis. Van een videodeurbel tot een slimme thermostaat: dit zijn de nieuwe producten voor Apple’s Woning-app.

Apple werkt samen met partners

Voor de nieuwe Apple Home Collection werkt Apple samen met LG en Schneider Electric. De collectie bestaat uit negen accessoires die speciaal zijn ontworpen voor gebruik met Apple’s Woning-app. LG levert onder andere de beveiligingscamera’s en het slimme deurslot, terwijl beide fabrikanten een thermostaat en temperatuursensor uitbrengen.

Alle accessoires zijn eenvoudig in te stellen door je iPhone erbij te houden. Je hebt geen aparte app of account nodig en kunt de apparaten vanuit de Woning-app of met Siri bedienen. Ze ondersteunen bovendien Thread, waardoor ze verbonden kunnen blijven als de wifi-verbinding wegvalt. Dankzij end-to-end-encryptie blijven je gegevens privé, ook voor Apple en de fabrikanten.

De accessoires werken afzonderlijk, maar je kunt ze ook met elkaar combineren. Zo kun je een automatisering instellen waarbij de thermostaat wordt aangepast, de deur op slot gaat en de camera’s beginnen met opnemen zodra iedereen het huis verlaat.

#1 Videodeurbel

Het eerste accessoire uit de collectie is de LG Video Doorbell Wired. Hiermee zie je eenvoudig wie er voor je voordeur staat. Opvallend zijn de twee ingebouwde camera’s. De ene brengt bezoekers in beeld met een resolutie van 2,5K, terwijl de andere naar beneden is gericht en beelden in Full HD vastlegt. Zo kun je ook zien of er een pakketje voor je deur ligt.

De videodeurbel heeft een ingebouwde spotlight voor extra verlichting. Zodra iemand aanbelt, klinkt er een deurbelgeluid via de HomeView, HomePod of HomePod mini. Op je iPhone of iPad verschijnt een melding, waarna je rechtstreeks vanuit de Woning-app kunt zien en spreken met de bezoeker. Het apparaat werkt via een vaste stroomaansluiting en verschijnt in de kleuren Essence Silver en Essence Graphite.

#2 Deurslot

Apple blijft bij de voordeur met het LG Smart Deadbolt Lock. Hiermee kun je je deur openen zonder fysieke sleutel. Het slot beschikt over Ultra Wideband (UWB), waarmee nauwkeurig wordt bepaald wanneer een geschikte iPhone of Apple Watch in de buurt is. Zodra je de deur nadert, kan het slot automatisch ontgrendelen.

Je kunt de deur ook openen door je iPhone of Apple Watch tegen het slot te houden. Aan de buitenkant zit een toetsenpaneel, waarmee je de deur via een persoonlijke toegangscode opent. Via de Woning-app kun je bovendien gasten toegang geven, bijvoorbeeld wanneer er familie op bezoek komt. Het slot houdt ook bij of de deur open of dicht is en waarschuwt wanneer iemand ermee probeert te knoeien. Een verborgen sleutelgat biedt een alternatieve manier om de deur te openen.

De LG Smart Deadbolt Lock ondersteunt Matter en Aliro. Belangrijke toegangsfuncties blijven daardoor ook zonder internetverbinding werken. Je kunt het slot bovendien combineren met de nieuwe videodeurbel, zodat je vanuit één scherm ziet wie er voor de deur staat en deze meteen kunt ontgrendelen.

#3 Thermostaat

Ook voor binnenshuis zijn er nieuwe accessoires, waaronder twee slimme thermostaten. Zowel LG als Schneider Electric brengt een eigen model uit. Beide werken met verschillende verwarmings- en koelsystemen en zijn vanuit de Woning-app te bedienen.

De belangrijkste vernieuwing is Adaptive Temperature. Met deze functie past de Woning-app automatisch de temperatuur aan op basis van je dagelijkse routine. Je huis kan bijvoorbeeld alvast opwarmen voordat je thuiskomt, terwijl de verwarming lager wordt gezet wanneer niemand aanwezig is. Hiervoor gebruikt Apple informatie die lokaal op je iPhone wordt verwerkt.

De thermostaten kunnen bovendien rekening houden met temperatuurmetingen uit verschillende kamers. In de Verenigde Staten komt daar Clean Energy Guidance bij. Deze functie kan verwarming en koeling verschuiven naar momenten waarop energie goedkoper of schoner is, mits je energieleverancier dit ondersteunt.

Beide thermostaten ondersteunen Matter en zijn ontworpen om zelf te installeren. Welke van de twee modellen het meest geschikt is, hangt onder andere af van het verwarmingssysteem in je woning.

#4 Temperatuursensor

Naast de thermostaten introduceren LG en Schneider Electric allebei een losse sensor. Hiermee houd je de temperatuur en luchtvochtigheid in verschillende kamers in de gaten, zonder dat je overal een aparte thermostaat nodig hebt.

De sensoren werken samen met de nieuwe thermostaten. Zo kan de verwarming rekening houden met de temperatuur in meerdere ruimtes, in plaats van alleen de plek waar de thermostaat hangt. Je kunt de metingen bekijken in de Woning-app en gebruiken voor automatiseringen. Beide sensoren ondersteunen Matter en zijn eenvoudig zelf te installeren.

#5 Beveiligingscamera voor binnen

Met de nieuwe LG Indoor Cam Plug-In kun je ook als je niet thuis bent een oogje in het zeil houden. De camera heeft een compact ontwerp en werkt via een vaste stroomaansluiting. Dankzij een ingebouwde motor kan de camera verticaal kantelen, zodat je de kijkrichting vanuit de Woning-app kunt aanpassen.

Een opvallende functie richt zich op je privacy. Zodra het eerste gezinslid thuiskomt, kantelt de camera automatisch naar beneden en stopt deze met het bewaken van de ruimte. Wanneer je op afstand wilt meekijken, kan de camera weer omhoog draaien. De camera legt beelden vast met een resolutie tot 2,5K en werkt samen met Apple’s slimme camerafuncties. Het model verschijnt in de kleur Essence White.

#6 Beveiligingscamera voor buiten

Naast de binnencamera komt er een model voor buitenshuis. De LG Outdoor Cam Plug-In is bedoeld om bijvoorbeeld je tuin, oprit of voordeur in de gaten te houden. Dankzij de verstelbare bevestiging kun je de camera eenvoudig in de gewenste richting draaien.

De camera ondersteunt nachtzicht in kleur bij weinig licht. Daardoor kun je ook in donkere omstandigheden beter zien wat er buiten gebeurt. De camera legt beelden vast met een resolutie tot 2,5K en werkt samen met de Woning-app. Het apparaat werkt via een vaste stroomaansluiting en is ontworpen om zelf te installeren. De buitencamera verschijnt in Essence Silver en Essence Graphite.

#7 Camera met schijnwerper

Tot slot is er de LG Floodlight Cam, een beveiligingscamera met twee ingebouwde schijnwerpers. De lampen zitten aan weerszijden van de camera en zorgen voor extra verlichting rondom je huis.

De schijnwerpers passen zich aan de omstandigheden aan en schakelen automatisch in wanneer de camera beweging detecteert. Dankzij nachtzicht in kleur blijft het beeld ook bij weinig licht duidelijk. Zo kun je beter zien wat er bijvoorbeeld op je oprit of in de achtertuin gebeurt. Net als de andere camera’s legt dit model beelden vast met een resolutie tot 2,5K. De Floodlight Cam verschijnt in de kleuren Essence Silver en Essence Graphite.

Slimme camerafuncties dankzij Apple Intelligence

Alle vier de camera’s uit de Apple Home Collection werken samen met Apple’s slimme camerafuncties. Ze kunnen onder andere personen, bekende gezichten, huisdieren, voertuigen en pakketjes herkennen. Hiervoor heb je wel een geschikte woninghub nodig, zoals een HomePod of Apple TV 4K.

Met een geschikt iCloud+-abonnement kun je tien dagen aan videogeschiedenis bekijken. Apple Intelligence voegt daar nog meer mogelijkheden aan toe. Zo krijg je automatisch een beschrijving van wat er op een opname gebeurt en kun je met gewone zoekopdrachten specifieke gebeurtenissen terugvinden. Denk aan het zoeken naar een pakketje dat bij de voordeur is bezorgd.

De camera’s hebben bovendien ingebouwde opslag, waardoor ze kunnen blijven opnemen als de wifi-verbinding tijdelijk wegvalt. Apple verwerkt de beelden op een geschikte woninghub of via Private Cloud Compute. De opnames worden versleuteld opgeslagen, zodat Apple en de fabrikanten ze niet kunnen bekijken.

Beschikbaarheid Home Collection

De eerste accessoires van de Apple Home Collection verschijnen vanaf december 2026 bij Apple, met een aantal producten daarna pas. De gehele Apple Home Collection komt vooralsnog niet beschikbaar in Nederland en verschillende producten zijn alleen te koop in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.