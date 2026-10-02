Plots is er veel nieuws rondom Apple's eerste smart home-display; design, functies, kleuren, maar komt dit apparaat eigenlijk wel naar Nederland? We bespreken de redenen waarom dat wel of juist niet zou kunnen gebeuren.

Eerder deze week schreven we al over allerlei Apple smart home-display details en inmiddels zijn er ook geruchten dat het apparaat in zilver, spacegrijs, sterrenlicht en roze komt. Maar het is nog helemaal niet zo vanzelfsprekend dat het apparaat ook meteen bij ons te koop is. We leggen het uit.

Siri AI kan de verkoop in Nederland dwarsbomen

De geruchten gaan dat het slimme display van Apple volledig draait op Siri AI. Deze nieuwe versie van Siri is veel slimmer en kan veel meer voor je doen. Zo heeft Siri AI toegang tot je agenda, berichten, e-mail en gegevens van andere apps. En precies die basis van het systeem zou roet in het eten kunnen gooien.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Siri AI de komst van Apple’s nieuwigheden blokkeert. Bij ons in de Europese Unie zit Siri AI helemaal niet in iOS 27, terwijl dit wel de grootste vernieuwing in de nieuwe software is. In het geval van iOS gaat het om Europese wetgeving waar Apple niet aan voldoet, maar voor de ‘HomePad’, zoals het smart home-display soms genoemd wordt, is het eigenlijk simpeler. Siri AI werkt simpelweg alleen in het Engels. Deze maand komen daar wel Frans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans bij. Maar wordt het apparaat dan alleen in de landen verkocht waar die talen gesproken worden?

Bij de HomePod mini, een apparaat wat toch veel rust op Siri, ging de verkoop in Nederland pas van start nadat Siri beter Nederlands sprak. Als we moeten wachten tot Siri AI in het Nederlands werkt, moeten we vermoedelijk eerst nog wachten tot Apple aan de Europese wetgeving kan voldoen. Anders heeft het voor Apple weinig zin om te investeren in de taal, zou je kunnen stellen. De tijdlijn zou in dit scenario dan zijn:

Apple voldoet aan EU-wetgeving. Dit kan nog erg lang duren, afgaand op hoe Apple zich erover uitlaat. Siri AI komt beschikbaar in Europese talen, waaronder Nederlands. Dit zou niet al te lang moeten duren na stap 1. Verkoopstart van Apple’s smart home-display volgt binnen een jaar.

Het is ook mogelijk dat Apple een omweg heeft bedacht om de ‘HomePad’ toch sneller naar Nederland te kunnen brengen. Hoe dat zit, vertellen we je hieronder.

Bekijk ook Siri AI: alles wat je moet weten over de nieuwe, slimmere Siri Siri krijgt met Siri AI een grote upgrade en wordt een stuk slimmer en persoonlijker. In deze uitleg lees je wat Siri AI precies is, wat je ermee kunt, welke apparaten geschikt zijn en wanneer de nieuwe functies beschikbaar zijn.

Hoe kan Apple dit eventueel oplossen?

Er is een manier waarop Apple haar nieuwste product toch snel in Nederland en andere Europese landen kan verkopen. Als het systeem niet volledig afhankelijk wordt van Siri AI, is het eigenlijk al opgelost. We hebben immers wel gewoon Apple Intelligence in het Nederlands. Deze AI-functies zijn slim, maar minder geavanceerd dan Siri AI. Je kunt er bijvoorbeeld niet mee praten op dezelfde manier. Het zou betekenen dat we in Nederland een ‘minderwaardige’ versie krijgen die later met een software-update slimmer zou kunnen worden. Hoeveel functies er dan nog overblijven en of mensen er dan nog steeds enkele honderden euro’s voor willen neertellen, blijft even gissen.

Zou jij een slim display van Apple kopen als deze minder functies heeft dan buiten Europa? Laat het weten in de reacties!

Wat we naar alle waarschijnlijkheid ook te zien krijgen, is een nieuwe HomePod mini 2 in nieuwe kleuren. Lees er alles over in ons artikel.

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