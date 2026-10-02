Komt Apple’s smart home-display eigenlijk wel naar Nederland? Hierom komt ‘ie wel of niet
Eerder deze week schreven we al over allerlei Apple smart home-display details en inmiddels zijn er ook geruchten dat het apparaat in zilver, spacegrijs, sterrenlicht en roze komt. Maar het is nog helemaal niet zo vanzelfsprekend dat het apparaat ook meteen bij ons te koop is. We leggen het uit.
Siri AI kan de verkoop in Nederland dwarsbomen
De geruchten gaan dat het slimme display van Apple volledig draait op Siri AI. Deze nieuwe versie van Siri is veel slimmer en kan veel meer voor je doen. Zo heeft Siri AI toegang tot je agenda, berichten, e-mail en gegevens van andere apps. En precies die basis van het systeem zou roet in het eten kunnen gooien.
Het zou niet de eerste keer zijn dat Siri AI de komst van Apple’s nieuwigheden blokkeert. Bij ons in de Europese Unie zit Siri AI helemaal niet in iOS 27, terwijl dit wel de grootste vernieuwing in de nieuwe software is. In het geval van iOS gaat het om Europese wetgeving waar Apple niet aan voldoet, maar voor de ‘HomePad’, zoals het smart home-display soms genoemd wordt, is het eigenlijk simpeler. Siri AI werkt simpelweg alleen in het Engels. Deze maand komen daar wel Frans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans bij. Maar wordt het apparaat dan alleen in de landen verkocht waar die talen gesproken worden?
Bij de HomePod mini, een apparaat wat toch veel rust op Siri, ging de verkoop in Nederland pas van start nadat Siri beter Nederlands sprak. Als we moeten wachten tot Siri AI in het Nederlands werkt, moeten we vermoedelijk eerst nog wachten tot Apple aan de Europese wetgeving kan voldoen. Anders heeft het voor Apple weinig zin om te investeren in de taal, zou je kunnen stellen. De tijdlijn zou in dit scenario dan zijn:
- Apple voldoet aan EU-wetgeving. Dit kan nog erg lang duren, afgaand op hoe Apple zich erover uitlaat.
- Siri AI komt beschikbaar in Europese talen, waaronder Nederlands. Dit zou niet al te lang moeten duren na stap 1.
- Verkoopstart van Apple’s smart home-display volgt binnen een jaar.
Het is ook mogelijk dat Apple een omweg heeft bedacht om de ‘HomePad’ toch sneller naar Nederland te kunnen brengen. Hoe dat zit, vertellen we je hieronder.
Hoe kan Apple dit eventueel oplossen?
Er is een manier waarop Apple haar nieuwste product toch snel in Nederland en andere Europese landen kan verkopen. Als het systeem niet volledig afhankelijk wordt van Siri AI, is het eigenlijk al opgelost. We hebben immers wel gewoon Apple Intelligence in het Nederlands. Deze AI-functies zijn slim, maar minder geavanceerd dan Siri AI. Je kunt er bijvoorbeeld niet mee praten op dezelfde manier. Het zou betekenen dat we in Nederland een ‘minderwaardige’ versie krijgen die later met een software-update slimmer zou kunnen worden. Hoeveel functies er dan nog overblijven en of mensen er dan nog steeds enkele honderden euro’s voor willen neertellen, blijft even gissen.
Zou jij een slim display van Apple kopen als deze minder functies heeft dan buiten Europa? Laat het weten in de reacties!
Wat we naar alle waarschijnlijkheid ook te zien krijgen, is een nieuwe HomePod mini 2 in nieuwe kleuren. Lees er alles over in ons artikel.
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5 reacties
Maurice
Ik ben begon dit jaar overgestapt van een iphone 15 Pro Max naar een Pixel 10 Pro XL. Ik was er klaar mee dat Apple zo achter bleef lopen met de slimmere Siri.
Koen
Zalig hoe alles vlotjes lukt door met gemini te communiceren 👍
Chris
Apple is duidelijk voorzichtiger met het uitrollen van Siri, en juist dat kan ik waarderen. Waar andere bedrijven nieuwe AI-functies zonder veel terughoudendheid lanceren, lijkt Apple eerst rustig de kat uit de boom te kijken.
Dat geduld heeft ook een reden. De apps van Google en Meta zijn vaak uitstekend gebouwd en gemakkelijk in gebruik, maar daar staat tegenover dat ze veel gegevens verzamelen. Wie dat geen probleem vindt, kan daar prima voor kiezen. Voor mij weegt privacy echter zwaarder.
Daarom waardeer ik het dat Apple voorzichtig met AI omgaat. Wanneer bedrijven nieuwe functies te snel uitrollen, ontstaan er onvermijdelijk fouten—soms kleine vergissingen, soms problemen die grote gevolgen kunnen hebben. Apple wil zich daar begrijpelijkerwijs niet aan blootstellen.
Misschien loopt Apple daardoor niet altijd voorop, maar het bedrijf lijkt liever eerst goed te kijken, te leren en pas daarna grote stappen te zetten. In een wereld waarin technologie steeds sneller wordt gelanceerd, is die terughoudendheid misschien geen zwakte, maar juist een vorm van verantwoordelijkheid.
Koen
We betalen hier ne dikke volle pot voor apple producten die eigenlijk nog maar de helft kunnen door beperkingen. Ik begrijp dat alles duurder wordt maar nu vind ik persoonlijk het allemaal wat duur worden voor wat het nog is.
Jasper
Siri en AI zijn zwaar overschat. Ik ken geen mensen die hier gebruik van maken en mijn vrienden en kennis kring met een iPhone is best groot. Pure marketing van Apple om apparaten te verkopen. Tot nu toe heb ik alleen maar last van AI op mijn iMac m4. Het neemt 30 gb in van mijn 256 gb harde schijf.