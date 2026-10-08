Kwam Apple dit jaar wel of niet met een oktober-event? Deze vraag ging in het geruchtencircuit de afgelopen weken veelvuldig rond, maar nu heeft Apple het verlossende woord. Zojuist zijn namelijk de uitnodigingen verstuurd voor een speciale Apple Experience op dinsdag 13 oktober 2026 om 15:00 uur Nederlandse tijd. Apple lijkt daarmee niet voor een traditioneel event te kiezen, maar gaat vermoedelijk wel meerdere producten aankondigen. Daarbij staat waarschijnlijk één onderwerp centraal: smart home.

Apple’s oktober-Experience officieel

Net als bij de introductie van de MacBook Neo dit voorjaar lijkt Apple te kiezen voor een bijeenkomst waarbij genodigde media de nieuwe producten zelf kunnen bekijken en uitproberen. Destijds kondigde Apple de producten via persberichten aan, zonder traditionele keynote. Of dat deze keer ook zo gaat, is nog niet bekend.

Tijdens deze oktober-Experience verwachten we van Apple minstens drie aankondigingen, allemaal in het teken van smart home. De grootste aankondiging zal waarschijnlijk het nieuwe smart home-display zijn, ook wel HomePad genoemd. Dit 6-inch scherm, bedoeld voor aan de muur of op een standaard, kan ook wel gezien worden als een HomePod met scherm. Je gebruikt hem om je smart home-apparaten mee te bedienen, zowel via het scherm als met je stem. Daarnaast draait hij allerlei standaardapps, zoals Agenda, Notities, Herinneringen, Berichten en FaceTime. Dankzij de selfiecamera kun je ermee videobellen, maar deze zou ook worden gebruikt om verschillende gebruikers in huis te herkennen. Onlangs lekten er nog veel meer details van dit smart home-display uit.

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Daarnaast verwachten we nog een nieuwe Apple TV en de HomePod mini 2. Beide producten krijgen volgens geruchten een snellere chip en ondersteuning voor Siri AI, al is het nog even de vraag hoe dat in de EU gaat werken. Deze nieuwe modellen zouden aan de basis staan van Apple’s vernieuwde smart home-strategie. Later wordt dit mogelijk nog uitgebreid met een beveiligingscamera van Apple, al wordt die nog niet tijdens deze bijeenkomst verwacht.

Apple gaat daarnaast mogelijk nog meer producten aankondigen in oktober of begin november. Mogelijk komen deze ook tijdens de Experience aan bod, maar ze zouden ook op een ander moment onthuld kunnen worden. Je leest er meer over op onze pagina over Apple’s verwachte oktober-aankondigingen.

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Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het oktober-event van start gaat, kun je alles via een livestream volgen. Op de dag zelf lees je alles over de nieuwe producten op onze (mobiele) website terug in uitgebreide artikelen, zodra het nieuws bekendgemaakt wordt. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de reacties onder de artikelen. Ook lees je bij ons na de presentatie een uitgebreide samenvatting van alle aankondigingen. Zet ook zeker de meldingen van iCulture aan om geen enkele aankondiging te missen!