Apple heeft eerder vandaag de 'Welcome home'-Experience gehouden en tijdens dit moment zijn er verschillende nieuwe producten onthuld.

Hoewel het vaker gebeurt dat Apple in het najaar nog nieuwe producten aankondigt, is het dit jaar voor het eerst weer met een speciaal moment. Het was dan wel geen event, maar toch heeft Apple een aantal interessante producten onthuld. Wij zetten ze nog eens voor je op een rijtje.

#1 Apple HomeView

Na jarenlang speculeren heeft Apple het slimme scherm voor in huis onthuld, onder de naam HomeView. Deze komt door het gebruik van Siri AI vooralsnog niet naar landen in de Europese Unie. Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

7-inch Liquid Retina-display

A18-chip

12-megapixel Center Stage-camera

Ruimtelijke Audio met Dolby Atmos

Siri AI (niet in Nederland)

Prijs: vanaf $299,-

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#2 Apple TV 4K 2026

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen voor de Apple TV 4K 2026:

Opvolger van het model uit 2022

Klein zwart kastje voor aan je televisie met Apple-logo bovenop

Nieuw: snellere A19-chip

Nieuw: ondersteuning voor Siri AI (niet in EU)

Nieuw: drie ingebouwde microfoons voor handsfree Siri

Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread

Ondersteuning voor Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10+

Nieuw: Siri Remote met Nauwkeurig zoeken en geluidssignaal

Nieuw: Surroundgeluid met vier geschikte HomePods

Geleverd met vernieuwde Siri Remote

Draait op tvOS 27

Een uitvoering: 128GB

Prijs: vanaf €349,-

Bekijk ook Nieuwe Apple TV 4K officieel: dit zit er in de nieuwste vierde generatie Apple heeft de nieuwe Apple TV 4K van 2026 aangekondigd. Dit nieuwe model heeft aan de binnenkant talloze verbeteringen.

#3 HomePod mini (2e generatie)

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de HomePod mini 2026 in het kort:

Opvolger van de originele HomePod mini uit 2020

Kleine versie van de HomePod

Nieuwe S10-chip, met ondersteuning voor Siri AI via een toekomstige software-update (maar voorlopig niet in de EU)

Verbeterd geluid, vier-speaker-surroundsound en nieuwe Geluidsgloed

Verkrijgbaar in roze, wit, groen, blauw en middernacht

Prijs: €169,-

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#4 Apple Home Collection

In samenwerking met LG en Schneider Electric heeft Apple een reeks aan smart home-accessoires ontwikkeld. Onder de naam Apple Home Collection komen er een negental producten voor in je slimme huis. Deze komen later dit jaar of begin 2027 beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Bekijk ook Apple onthult Apple Home Collection: dit zijn alle accessoires Onder de naam Apple Home Collection brengt Apple verschillende accessoires uit voor je slimme huis die samen ontwikkeld zijn met onder andere LG.

Dit komt er nog aan in oktober

Hoewel Apple dit jaar al ontzettend veel producten heeft aangekondigd, is het einde nog steeds niet in zicht. Rond het einde van oktober wordt nog een extra moment verwacht, waarin Apple nieuwe producten gaat aankondigen. Je kunt tijdens dit event een nieuwe MacBook Pro, iMac en iPad mini verwachten.

Bekijk ook ‘Apple plant tweedaagse Experience eind oktober: dit kun je verwachten’ Apple lijkt eind oktober nog meer nieuwe producten te onthullen. Tijdens deze presentatie worden onder meer een bijzondere MacBook Pro en nieuwe iPads verwacht.

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