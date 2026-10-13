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Round-up: dit heeft Apple vandaag allemaal aangekondigd
Apple onthult Apple Home Collection: dit zijn alle accessoires
Apple kondigt nieuwe HomePod mini 2 officieel aan (met een grote beperking)
Nieuwe Apple TV 4K officieel: dit zit er in de nieuwste vierde generatie
Upgrade je huis: dit is Apple’s HomeView, het nieuwe smart home-display (met heel veel nuttige functies)
Geen livestream van Apple? Zo volg je toch alle ‘Welcome home’-aankondigingen
Samenvatting: dit heeft Apple tijdens de ‘Welcome home’-experience aangekondigd
Roundup Apple Home

Round-up: dit heeft Apple vandaag allemaal aangekondigd

Nieuws iDevices Round-up
Apple heeft eerder vandaag de 'Welcome home'-Experience gehouden en tijdens dit moment zijn er verschillende nieuwe producten onthuld.
Sasha Koevoets -

Hoewel het vaker gebeurt dat Apple in het najaar nog nieuwe producten aankondigt, is het dit jaar voor het eerst weer met een speciaal moment. Het was dan wel geen event, maar toch heeft Apple een aantal interessante producten onthuld. Wij zetten ze nog eens voor je op een rijtje.

Inhoudsopgave

#1 Apple HomeView

Na jarenlang speculeren heeft Apple het slimme scherm voor in huis onthuld, onder de naam HomeView. Deze komt door het gebruik van Siri AI vooralsnog niet naar landen in de Europese Unie. Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

  • 7-inch Liquid Retina-display
  • A18-chip
  • 12-megapixel Center Stage-camera
  • Ruimtelijke Audio met Dolby Atmos
  • Siri AI (niet in Nederland)
  • Prijs: vanaf $299,-
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Upgrade je huis: dit is Apple’s HomeView, het nieuwe smart home-display (met heel veel nuttige functies)

Apple heeft na al die jaren eindelijk het smart home-display aangekondigd. Met de naam HomeView is na jaren van geruchten het hoge woord er eindelijk uit.

#2 Apple TV 4K 2026

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen voor de Apple TV 4K 2026:

  • Opvolger van het model uit 2022
  • Klein zwart kastje voor aan je televisie met Apple-logo bovenop
  • Nieuw: snellere A19-chip
  • Nieuw: ondersteuning voor Siri AI (niet in EU)
  • Nieuw: drie ingebouwde microfoons voor handsfree Siri
  • Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread
  • Ondersteuning voor Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10+
  • Nieuw: Siri Remote met Nauwkeurig zoeken en geluidssignaal
  • Nieuw: Surroundgeluid met vier geschikte HomePods
  • Geleverd met vernieuwde Siri Remote
  • Draait op tvOS 27
  • Een uitvoering: 128GB
  • Prijs: vanaf €349,-
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Nieuwe Apple TV 4K officieel: dit zit er in de nieuwste vierde generatie

Apple heeft de nieuwe Apple TV 4K van 2026 aangekondigd. Dit nieuwe model heeft aan de binnenkant talloze verbeteringen.

#3 HomePod mini (2e generatie)

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de HomePod mini 2026 in het kort:

  • Opvolger van de originele HomePod mini uit 2020
  • Kleine versie van de HomePod
  • Nieuwe S10-chip, met ondersteuning voor Siri AI via een toekomstige software-update (maar voorlopig niet in de EU)
  • Verbeterd geluid, vier-speaker-surroundsound en nieuwe Geluidsgloed
  • Verkrijgbaar in roze, wit, groen, blauw en middernacht
  • Prijs: €169,-
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De HomePod mini krijgt voor het eerst een echte upgrade. Lees hier wat er nieuw is in de HomePod mini 2, hoe deze eruit ziet en meer.

#4 Apple Home Collection

In samenwerking met LG en Schneider Electric heeft Apple een reeks aan smart home-accessoires ontwikkeld. Onder de naam Apple Home Collection komen er een negental producten voor in je slimme huis. Deze komen later dit jaar of begin 2027 beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

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Onder de naam Apple Home Collection brengt Apple verschillende accessoires uit voor je slimme huis die samen ontwikkeld zijn met onder andere LG.

Dit komt er nog aan in oktober

Hoewel Apple dit jaar al ontzettend veel producten heeft aangekondigd, is het einde nog steeds niet in zicht. Rond het einde van oktober wordt nog een extra moment verwacht, waarin Apple nieuwe producten gaat aankondigen. Je kunt tijdens dit event een nieuwe MacBook Pro, iMac en iPad mini verwachten.

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Apple lijkt eind oktober nog meer nieuwe producten te onthullen. Tijdens deze presentatie worden onder meer een bijzondere MacBook Pro en nieuwe iPads verwacht.

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HomePod mini 2

De HomePod mini 2 is Apple's compacte slimme speaker voor het luisteren naar muziek en het bedienen van je HomeKit- en Matter-accessoires. Dankzij de nieuwe S10-chip en verbeterde geluidsverwerking klinkt muziek nog beter, terwijl Geluidsgloed de bovenkant laat oplichten in de kleuren van de albumillustratie. Je kunt de speaker gebruiken als woninghub, als stereopaar of voor muziek in meerdere kamers. Nieuw is ook surroundsound met vier speakers in combinatie met de Apple TV 4K (vierde generatie). De HomePod mini 2 is verkrijgbaar in vijf kleuren. Siri AI is in de EU niet beschikbaar.

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