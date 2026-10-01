Apple gaat op 13 oktober een aantal grote smart home-aankondigingen doen, zo zegt een betrouwbare bron. Apple gaat dan eindelijk het langverwachte smart home-display aankondigen.

Het heeft lang geduurd, maar Apple’s smart home-plannen komen eindelijk in zicht. 13 oktober wordt volgens Mark Gurman van Bloomberg de grote dag, al is het nog de vraag of er een echt volledig Apple-event komt of dat Apple de aankondigingen op een andere manier gaat doen. Wat we wel weten, is dat Apple drie nieuwe producten in petto heeft.

Smart home-aankondigingen op 13 oktober: wel of geen event?

Online wordt er al flink gespeculeerd of er sprake is van een apart event of dat Apple de aankondigingen anders gaat doen. Apple-journalist John Gruber speculeerde eerder deze week al over een event op 13 of 14 oktober. Rond die tijd gaat Apple vermoedelijk ook de reviewers voorzien van de iPhone Duo, waarvan op 16 oktober de pre-order start. Apple zou de reviewexemplaren liever persoonlijk willen overhandigen, om te voorkomen dat zo’n geheel nieuw product in verkeerde handen valt. Apple kan dit dus combineren met een (al dan niet besloten) media-event waar ook de nieuwe smart home-producten aangekondigd kunnen worden.

Dit voorjaar deed Apple iets soortgelijks, toen journalisten bij Apple langsgingen voor de aankondiging van de MacBook Neo. De MacBook Neo zelf werd tijdens een persbericht aangekondigd. Dat zou dus ook met de drie nieuwe smart home-producten kunnen gebeuren die Apple in petto heeft.

Deze drie smart home-producten komen er

Maar om welke nieuwe producten gaat het dan uiteindelijk? Gurman deelt in zijn verslag dat Apple op 13 oktober drie producten zal onthullen:

Smart home-display : Het langverwachte smart home-scherm, dat eruitziet als een iPad met een frontcamera en aangepaste interface die gebruikers kan herkennen. Bedoeld voor bediening van smart home-producten in huis, maar ook het lezen van berichtjes, bekijken van je agenda en het voeren van FaceTime-gesprekken.

: Het langverwachte smart home-scherm, dat eruitziet als een iPad met een frontcamera en aangepaste interface die gebruikers kan herkennen. Bedoeld voor bediening van smart home-producten in huis, maar ook het lezen van berichtjes, bekijken van je agenda en het voeren van FaceTime-gesprekken. HomePod mini 2 : Langverwachte nieuwe versie van de kleinste HomePod, voorzien van een snellere chip voor Siri AI en nieuwe kleuren.

: Langverwachte nieuwe versie van de kleinste HomePod, voorzien van een snellere chip voor Siri AI en nieuwe kleuren. Apple TV 4K 2026: Nieuwe vierde generatie Apple TV, met snellere chip voor Siri AI.

Over het nieuwe smart home-display, waarvan de naam nog onbekend is, deelt Gurman enkele nieuwe details. Zo toont het scherm een Standby-mode achtige weergave, zoals Apple dat ook gedemonstreerd heeft bij de iPhone Duo. Er komen verschillende soorten klokken (al dan niet met widgets) die zichtbaar zijn als je het apparaat niet gebruikt. Of je stelt een slideshow van je favoriete foto’s in.

Het smart home-display verschijnt in twee varianten: eentje voor aan de muur en eentje op een voet. Die laatste lijkt op de vroegere iMac G4, zo zegt de bron. In beide gevallen zit er geen accu in, dus je moet wel een stopcontact in de buurt hebben.

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Uiteraard volgen we bij iCulture alles op de voet en lees je alles over de nieuwe producten zodra Apple deze op 13 oktober aankondigt. Mocht er voor die tijd nog informatie naar buiten komen, dan houden we je daarvan ook op de hoogte.