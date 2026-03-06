Deze Apple Watches en MacBook Air zijn tijdelijk flink in prijs verlaagd bij MediaMarkt

Bij MediaMarkt shop je nu super voordelig een nieuwe Apple Watch, MacBook en nog veel meer. In dit artikel zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

Op zoek naar een nieuwe Apple Watch of MacBook? Goed nieuws: bij MediaMarkt koop je de Apple Watch Series 11, Apple Watch SE3, MacBook Air en nog veel meer nu flink voordeliger. Hieronder zetten we de aanbiedingen voor je op een rij.

1. Apple Watch SE3: al vanaf €229,- in huis

De nieuwe Apple Watch SE 3 is nu tijdelijk extra scherp geprijsd bij MediaMarkt. In plaats van de gebruikelijke €249,- betaal je voor het 40mm-model nu slechts €229,-. Liever de grotere 44mm-versie? Die haal je al in huis voor €265,-.

Dit wil je weten over deze nieuwste Apple Watch

De Apple Watch SE3 is uitgerust met een Always-On OLED-display met tot 1000 nits helderheid die vier keer meer barstbestendig is dan zijn voorganger. De krachtige S10-chip die we ook kennen van de Watch Series 11 en Watch Ultra 3 zorgt voor snelle prestaties. Andere functies die we terugzien op deze watch zijn onder andere hartslagsensor, slaapapneu-meldingen, slaaptracking en het meten van geavanceerde workouts. Verder is de watch uitgerust met een batterijduur van 18 uur (tot 36 uur in energiebesparingsmodus).

2. Apple Watch Series 11: al vanaf €379,- in huis

Hoef je niet per se de allernieuwste Apple Watch, maar wil je wel profiteren van alle handige functies? Dan is de Apple Watch Series 11 een uitstekende keuze. Bij MediaMarkt scoor je deze smartwatch nu met flinke korting. De 42mm-variant kost tijdelijk €379,- in plaats van €449,-. Liever het grotere 46mm-model? Die haal je nu al in huis voor €399,- in plaats van €449,-.

Alles over de Apple Watch Series 11

De Apple Watch Series 11 is ook in 2026 nog steeds een topkeuze. Je kiest uit 42 mm of 46 mm behuizingen in aluminium of titanium, met een superhelder Always-On-scherm tot 2000 nits. De snelle S10‑chip zorgt voor dubbele‑tikbediening en ondersteunt snelladen. Zo laad je je Apple Watch in slechts 30 minuten op tot 80%, terwijl de batterij bovendien tot wel 24 uur meegaat. Bovendien meet hij ECG, zuurstofgehalte, temperatuur en slaapapneu, en waarschuwt hij voor hoge bloeddruk.

3. MacBook Air M4: al vanaf €979,-

Liever een nieuwe MacBook dan een Apple Watch? Ook dan ben je bij MediaMarkt aan het juiste adres. De MacBook Air M4 met 256GB opslag is daar nu extra scherp geprijsd: je betaalt tijdelijk €979,- in plaats van €1.099,-.

Dit is de MacBook Air M4 in het kort

De MacBook Air met M4‑chip is superdun, licht en verkrijgbaar in 13‑ of 15‑inch formaat. Het heldere Liquid Retina‑scherm toont kleuren helder en scherp. Dankzij de krachtige M4‑chip reageert hij supersnel, of je nu alledaagse taken uitvoert, video’s bewerkt of gebruikmaakt van Apple Intelligence. De batterij gaat tot maar liefst 18 uur mee. Verder is de laptop uitgerust met MagSafe‑opladen, twee Thunderbolt 4‑poorten, een 12MP‑camera, Touch ID en heeft ondersteuning voor het aansluiten van twee externe 6K‑schermen. Dit maakt de MacBook Air M4 zeker een perfecte laptop voor onderweg.

Niet gevonden wat je zocht

Op zoek naar een ander Apple‑product of iets helemaal anders? Neem dan zeker een kijkje bij de Superkans‑producten van MediaMarkt. Daar vind je namelijk hoge kortingen op allerlei artikelen. Zo scoor je nu flink veel voordeel op onder andere Dyson‑stofzuigers, Philips‑tv’s en nog veel meer topproducten.