Van kwalificatie tot race: zo beleef je F1 optimaal met Viaplay [ADV]

Het Formule 1-seizoen begint dit weekend eindelijk weer. Dankzij de nieuwe regels en auto's wordt het spannender dan ooit. Bij Viaplay loopt momenteel ook een goede aanbieding, waardoor je de F1 optimaal beleeft.

Nieuw seizoen Formule 1 met nieuwe regels: Viaplay tijdelijk extra voordelig

Het seizoen van 2026 gaat van start met de eerste Grand Prix in Australië. Dit is de eerste race met de nieuwe regels. De auto’s zijn lichter geworden, waardoor de energiebalans verandert. Ook is DRS verleden tijd en is er in plaats daarvan de Overtake Mode. Verder zijn er nieuwe teams, waardoor het veld weer compleet open ligt.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Viaplay. Lees onze disclaimer.

We gaan zien of Lando Norris komend jaar zijn titel weet te verdedigen, of misschien herovert Max Verstappen de beker weer. Ook dit jaar zit je bij Viaplay goed om de racesport van start tot finish te kijken. Tijdelijk sluit je een abonnement extra voordelig af, want je bespaart tot €84,88 op Viaplay Standaard zónder reclames. Momenteel betaal je daarvoor dezelfde prijs als met reclame en kan jij ongestoord de vrije trainingen, kwalificaties en natuurlijk de Grand Prix op zondag volgen.

Kijk bij Viaplay meer dan alleen de Grand Prix

Bij Viaplay kan je terecht voor meer dan allen de race op zondag. Het weekend start natuurlijk al op vrijdag met de vrije trainingen en de kwalificatie of sprintrace op zaterdag. Die zijn ook te zien bij Viaplay. Bovendien zijn er uitgebreide analyses tijdens voor- en nabeschouwingen, interviews, documentaires en nog meer exclusieve content te bekijken. Zo weet je straks alle ins en outs van onze favoriete sport.

Het leuke is dat ook F1 TV Pro inbegrepen is in de prijs. Daar volg je nóg meer F1-content. Even klaar met Formule 1 of alles gekeken? Dan is er nog genoeg te zien bij Viaplay, zoals darten en de Engelse Premier League voetbal.

Zo kijk je Formule 1 via Viaplay

Heb je eenmaal een abonnement op Viaplay, dan kijk je via je iPhone, iPad of MacBook of log in op de app van je smart tv. Tijdelijk is dat extra voordelig, want momenteel betaal je voor Viaplay Standaard dezelfde lage prijs van €14,92 per maand als het Basis-abonnement. Daardoor kijk je alles zonder reclame. Daarvoor betaal je voor het hele jaar eenmalig €179,-. Zo ervaar je het hele F1-seizoen optimaal.