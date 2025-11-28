Deze Black Friday-actie levert je een gratis 4K Samsung tv op t.w.v. €649,- [ADV]

Het jaarlijkse koopjesfestijn is er weer en niet alleen iPhones, AirPods en Apple Watches zijn momenteel goedkoper, maar er zijn ook goede acties te vinden voor abonnementen. Bij Ziggo sluit je tijdelijk jouw internet en tv-abonnement af en je ontvangt een 4K Samsung tv cadeau ter waarde van €649,-.
Sanne Rosendaal -

Zo ontvang je een Samsung tv van 55 inch cadeau

Laat jouw internet en tv-abonnement niet zomaar doorlopen, want zo betaal je flink meer dan nodig. Providers bieden vaak hoge kortingen en leuke welkomstcadeaus om je binnen te halen, waardoor je veel kan besparen. Vooral met Black Friday is overstappen een goed moment.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Ziggo. Lees onze disclaimer.

Ziggo doet je namelijk een 4K Samsung tv van 55 inch cadeau ter waarde van €649,-. De film op je volgende filmavond wordt zo wel heel meeslepend. Heb je geen nieuwe televisie nodig? Dan heb je de optie om te kiezen voor een gratis Bol-cadeaubon met een waarde van €450,-, zodat je jouw eigen welkomstcadeau kunt uitkiezen. Toch liever korting op je abonnement? Dat kan ook: de eerste twaalf maanden ontvang je 50% korting. Hierdoor loopt je besparing op tot maar liefst €525,-.

Krijg jouw gratis Samsung tv

Pakketten van 100 Mbit/s tot maar liefst 1Gbit/s

Of je nu een groot gezin hebt of maar alleen bent, Ziggo heeft het juiste pakket voor jou. Je stelt deze zelf samen op basis van je internetgebruik en tv-voorkeuren. Ben je chronisch online of game je veel, kies dan voor het grootste pakket met 1Gbit/s. De gemiddelde gebruiker heeft vaak genoeg aan het middelste pakket van 400 Mbit/s. Het kleinste pakket geeft je snelheden tot 100 Mbit/s.

Ziggo is vooral populair onder sportliefhebbers. Dat komt doordat er een speciaal sportkanaal genaamd Ziggo Sport te vinden is, waar onder andere Champions League exclusief wordt uitgezonden. Dit zit standaard inbegrepen in alle drie de tv-pakketten. Kies je voor Complete, dan krijg je bovendien toegang tot Movies en Series en kan je tot zeven dagen lang je favoriete programma’s terugkijken. Met Max ontvang je daarnaast nog SyShowtime en Ziggo Sport Totaal.

Alle prijzen van Ziggo op een rij

Maar wat betaal je dan precies? We zetten het hieronder voor je op een rij. Let op: kies je voor de gratis Samsung tv of de Bol-cadeaukaart, dan betaal je gedurende gehele looptijd van twee jaar de standaardprijs. Krijg je korting, kijk dan in het rijtje met ‘gemiddelde maandprijs’. Dit is de gemiddelde prijs die je betaalt over de gehele looptijd inclusief het eerste jaar 50% korting. Om dit te verduidelijken, laten we je zien hoe we dit berekenen:

  • 12 maanden x €26,75 = €321
  • 12 maanden x €53,50 = €642
  • Totaal betaal je €321 + €642 = €963
  • €963 / 24 maanden = €40,13 per maand
PakketInternetsnelheidGemiddelde maandprijsNormale prijsTotale korting
Wifi Start & TV Start100 Mbit/s40,13 euro53,50 euro321 euro
Wifi Middel & TV Start400 Mbit/s46,13 euro61,50 euro369 euro
Wifi Groot & TV Start1 Gbit/s51,75 euro69 euro414 euro
Wifi Start & TV Complete100 Mbit/s44,25 euro59 euro354 euro
Wifi Middel & TV Complete400 Mbit/s50,25 euro67 euro402 euro
Wifi Groot & TV Complete1 Gbit/s55,88 euro74,50 euro447 euro
Wifi Start & TV Max100 Mbit/s54 euro72 euro432 euro
Wifi Middel & TV Max400 Mbit/s60 euro80 euro480 euro
Wifi Groot & TV Max1 Gbit/s65,63 euro87,50 euro525 euro
Ontdek de abonnementen van Ziggo

Volop extra voordelen: tot €7,50 korting per maand

Heb je thuis ook een mobiel abonnement van Vodafone? In dat geval ontvang je extra voordelen! Op je mobiele abonnement krijg je tot €7,50 korting per maand, daarnaast ontvang je een extra tv-pakket en nog meer!

Geen ander abonnement van Vodafone op je adres? Geen nood, want als klant van Ziggo krijg je ook toegang tot Priority. Dit is een samenwerking tussen de twee providers en geeft je toegang tot veel leuks. Denk aan eerder toegang tot kaartverkopen, exclusieve concerten of winacties voor bijvoorbeeld voetbalwedstrijden.

Lees meer over alle extra voordelen

Laatst bijgewerkt
28 november 2025 om 17:00

