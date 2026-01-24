Sony WH-1000XM5 (of andere koptelefoon) cadeau bij een sim only

Toe aan een nieuwe koptelefoon, maar wil je niet te veel uitgeven? Goed nieuws: bij een nieuw sim only‑abonnement krijg je tijdelijk een Sony‑koptelefoon of ander model cadeau.

Gratis koptelefoon bij een nieuw sim only‑abonnement

Wil je graag een nieuwe koptelefoon, maar liever niet te diep in de buidel tasten? Goed nieuws! Bij het afsluiten van een nieuw sim only-abonnement ontvang je tijdelijk een Sony‑koptelefoon of andere koptelefoon cadeau, zo geniet je van topgeluid zonder extra kosten.

Sony WH-1000XM5 t.w.v. €349,- cadeau

Sluit je nu een nieuw tweejarig Odido Unlimited-abonnement af via Belsimpel met een snelheid vanaf 400 Mbit/s, dan ontvang je tijdelijk de Sony WH‑1000XM5 koptelefoon cadeau t.w.v. €349,-! Je geniet dus niet alleen van supersnel internet en onbeperkt internetten, maar ontvangt ook een van de beste draadloze koptelefoons die er op dit moment is.

De Sony WH‑1000XM5 staat bekend om zijn uitstekende noise‑cancelling, heldere geluid en comfortabele, lichte pasvorm. Dankzij de slimme sensoren past de koptelefoon het geluid automatisch aan je omgeving aan, en met een accuduur tot wel 30 uur luister je dagenlang muziek zonder op te laden.

Sony ULT Wear t.w.v. €199,- cadeau

Kies je nu voor een nieuw tweejarig Odido-abonnement via Belsimpel, dan profiteer je van een extra mooie deal. Bij abonnementen van 10GB tot en met Unlimited Start (20 Mbps) krijg je tijdelijk een Sony ULT Wear koptelefoon cadeau ter waarde van maar liefst €199,-. Zo haal je niet alleen een mobiel abonnement in huis, maar ook een top koptelefoon voor tijdens het werken of sporten.

De Sony ULT Wear is een over-ear koptelefoon met indrukwekkend, krachtig geluid en diepe bas. Dankzij de noise cancelling-knop geniet je ongestoord van je muziek of podcasts, zelfs in luidruchtige omgevingen. De accu houdt het tot wel 30 uur vol op één lading, en met de snellaadfunctie heb je binnen tien minuten weer uren luisterplezier. Met zijn comfortabele pasvorm en stijlvolle design is dit een koptelefoon die je zeker elke dag wil gebruiken.

Sennheiser Momentum 4 t.w.v. €369,90 cadeau

Bij een nieuw tweejarig KPN‑abonnement met unlimited data via Belsimpel ontvang je tijdelijk de Sennheiser Momentum 4 Wireless in het zwart cadeau, ter waarde van maar liefst €369,90. Zo combineer je het betrouwbare netwerk van KPN met een gratis premium koptelefoon.

De Sennheiser Momentum 4 Wireless biedt een uitzonderlijk rijke geluidskwaliteit en het beste draagcomfort. Dankzij de adaptive noise‑cancelling verdwijnen storende omgevingsgeluiden, en met een accuduur tot wel 60 uur geniet je dagenlang van je favoriete muziek. Het moderne, minimalistische design en de luxe afwerking maken deze koptelefoon niet alleen comfortabel om te dragen, maar ook een stijlvol accessoire.