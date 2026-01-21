iPhone 17 camera achterkant

Scoor deze week een sim only voor slechts €1,- per maand

Profiteer tijdelijk van een extreem voordelig sim only-abonnement voor slechts €1 per maand. Deze scherpe aanbieding maakt het de perfecte gelegenheid om over te stappen zonder zorgen over hoge kosten.
Jane van Brakel

Hier scoor je tijdelijk een super goedkope sim only

Loopt je huidige abonnement binnenkort af en ben je toe aan een nieuw sim only-abonnement? Dan zit je bij 50+ Mobiel goed, want zij bieden nu alle bundels met een flinke korting aan.

Alle databundels van 4GB tot wel 70GB zijn namelijk tijdelijk beschikbaar voor slechts €1,- per maand. Hieronder zetten we de deal voor je op een rijtje, zodat je direct kunt zien hoe de korting is opgebouwd.

Scoor een sim only voor €1,-

Dit is hoe de aanbieding werkt

Als klant betaal je de eerste 12 maanden slechts €1,- per maand, ongeacht de gekozen databundel. Dat komt neer op een totaal van €12,- voor het eerste jaar, waarna het abonnement automatisch doorgaat tegen het normale tarief van jouw bundel. Bij alle bundels profiteer je bovendien van gratis onbeperkt bellen en sms’en. Hieronder vind je een overzicht van alle beschikbare bundels.

Data per maandBellen & smsReguliere maandprijsActietarief
per maand		Gem. prijs per maand
4 GBOnbeperkt€6,-€1,-€3,50
10 GBOnbeperkt€7,50€1,-€4,25
18 GBOnbeperkt€9,-€1,-€5,-
40 GBOnbeperkt€10,-€1,-€5,50
50 GBOnbeperkt€11,-€1,-€6,-
70 GBOnbeperkt€14,- €1,-€7,50

Dit wil je weten over 50+ Mobiel als provider

50+ Mobiel maakt gebruik van het betrouwbare Vodafone-netwerk, voor uitstekende dekking en een stabiele verbinding door heel Nederland. Het netwerk levert hoge snelheden tot circa 200 Mbps download en 100 Mbps upload, afhankelijk van locatie en toestel. De sim only-abonnementen zijn simpel en flexibel: kies zelf je databundel en belminuten, en beheer alles makkelijk via de online omgeving van 50+ Mobiel.

Scoor een sim only voor 1,-
iPhone 16e gebruiken

Maandag-deal: sim only vanaf 10GB data van Simyo met €125,- cashback

Elke maandag vind je op onze site de Magic Monday-deal. Dit is een erg scherpe deal op sim only, die je bij een steeds wisselende provider kunt afsluiten. De ene keer krijg je extra korting op je abonnement, de andere keer krijg je een cadeau of een flinke cashback. Check elke maandag even of er iets voor jou bij zit!

21 januari 2026 om 13:00
