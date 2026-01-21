Scoor deze week een sim only voor slechts €1,- per maand

Hier scoor je tijdelijk een super goedkope sim only

Loopt je huidige abonnement binnenkort af en ben je toe aan een nieuw sim only-abonnement? Dan zit je bij 50+ Mobiel goed, want zij bieden nu alle bundels met een flinke korting aan.

Alle databundels van 4GB tot wel 70GB zijn namelijk tijdelijk beschikbaar voor slechts €1,- per maand. Hieronder zetten we de deal voor je op een rijtje, zodat je direct kunt zien hoe de korting is opgebouwd.

Dit is hoe de aanbieding werkt

Als klant betaal je de eerste 12 maanden slechts €1,- per maand, ongeacht de gekozen databundel. Dat komt neer op een totaal van €12,- voor het eerste jaar, waarna het abonnement automatisch doorgaat tegen het normale tarief van jouw bundel. Bij alle bundels profiteer je bovendien van gratis onbeperkt bellen en sms’en. Hieronder vind je een overzicht van alle beschikbare bundels.

Dit wil je weten over 50+ Mobiel als provider

50+ Mobiel maakt gebruik van het betrouwbare Vodafone-netwerk, voor uitstekende dekking en een stabiele verbinding door heel Nederland. Het netwerk levert hoge snelheden tot circa 200 Mbps download en 100 Mbps upload, afhankelijk van locatie en toestel. De sim only-abonnementen zijn simpel en flexibel: kies zelf je databundel en belminuten, en beheer alles makkelijk via de online omgeving van 50+ Mobiel.