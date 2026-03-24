Scoor nu een sim only voor slechts €1,- (tot 75GB)

Wil je een sim only-abonnement dat écht scherp geprijsd is? Dan hebben we goed nieuws! Je sluit momenteel al een nieuw abonnement af bij 50+ Mobiel voor slechts €1,-.
Jane van Brakel

Ben je op zoek naar een extra voordelig sim only-abonnement? Dan hebben we goed nieuws! Tijdelijk sluit je al een nieuw abonnement af bij 50+ Mobiel voor slechts €1,-. De actie is van toepassing op alle tweejarige bundels. Je kiest zelf een databundel van 5GB tot maar liefst 75GB, terwijl de maandelijkse prijs voor alle bundels gelijk blijft. Voeg de kortingscode DEALMRT26 toe aan je winkelmandje voor de korting.

Met deze aanbieding betaal je het eerste jaar slechts €1,- per maand voor je abonnement. Daarna ga je over op het reguliere tarief van de bundel die je kiest. Bij 50+ Mobiel bel je standaard onbeperkt en profiteer je van een internetsnelheid tot 200 Mbit/s.

We zetten hieronder een rekenvoorbeeld (van de 10GB bundel) voor je op een rij:

  • €1 x 12 maanden = €12
  • €7,50 x 12 maanden = €90
  • Totaal voor 2 jaar = €102
  • Gemiddeld: €102 / 24 maanden = €4,25 per maand
BundelGemiddelde prijs per maandNormale maandprijs
5 GB€ 3,75 p/m€ 6,50 p/m
10 GB€ 4,25 p/m€ 7,50 p/m
25 GB€ 5,- p/m€ 9,- p/m
45 GB€ 5,50 p/m€ 10,- p/m
55 GB€ 6,- p/m€ 11,- p/m
75 GB€ 7,50 p/m€ 14,- p/m
Over 50+ Mobiel als provider

Zoals de naam van 50+ Mobiel doet vermoeden, richt de provider zich niet alleen op 50-plussers. Gelukkig maar, want het is een van de voordeligste sim only-aanbieders van dit moment. Bovendien profiteer je van flink wat voordelen zoals standaard onbeperkt bellen én een internetsnelheid tot 200 Mbit/s.

Vergeleken met andere budgetproviders is dat een opvallend hoge snelheid, waarvoor je bij andere providers vaak extra betaalt. Goed om te weten is dat 50+ Mobiel gebruikmaakt van het netwerk van Vodafone. Daarnaast spaar je via de Voordeelwinkel voor leuke uitjes, kortingen en meer.

24 maart 2026 om 12:30
Ook interessant

AirTag in plant

Gratis 4-pack AirTags scoren? Hier moet je zijn

Deals
Sony WH-1000XM5

Sony WH-1000XM5 (of andere koptelefoon) cadeau bij een sim only

Deals
iPhone 17 camera achterkant

Scoor deze week een sim only voor slechts €1,- per maand

Deals

Zo scoor je flink goedkoper een abonnement (inclusief gratis onbeperkt bellen en sms’en)

Deals

Vakantiegeld-deals bij Belsimpel: deze wil je niet laten lopen

Deals

Simyo verkoopt nu ook iPhones, maar is het goedkoper?

Nieuws 3 reacties

