Scoor nu een sim only voor slechts €1,- (tot 75GB)

Wil je een sim only-abonnement dat écht scherp geprijsd is? Dan hebben we goed nieuws! Je sluit momenteel al een nieuw abonnement af bij 50+ Mobiel voor slechts €1,-.

Ben je op zoek naar een extra voordelig sim only-abonnement? Dan hebben we goed nieuws! Tijdelijk sluit je al een nieuw abonnement af bij 50+ Mobiel voor slechts €1,-. De actie is van toepassing op alle tweejarige bundels. Je kiest zelf een databundel van 5GB tot maar liefst 75GB, terwijl de maandelijkse prijs voor alle bundels gelijk blijft. Voeg de kortingscode DEALMRT26 toe aan je winkelmandje voor de korting.

Dit is wat je wilt weten over de deal

Met deze aanbieding betaal je het eerste jaar slechts €1,- per maand voor je abonnement. Daarna ga je over op het reguliere tarief van de bundel die je kiest. Bij 50+ Mobiel bel je standaard onbeperkt en profiteer je van een internetsnelheid tot 200 Mbit/s.

We zetten hieronder een rekenvoorbeeld (van de 10GB bundel) voor je op een rij:

€1 x 12 maanden = €12

€7,50 x 12 maanden = €90

Totaal voor 2 jaar = €102

Gemiddeld: €102 / 24 maanden = €4,25 per maand

Bundel Gemiddelde prijs per maand Normale maandprijs 5 GB € 3,75 p/m € 6,50 p/m 10 GB € 4,25 p/m € 7,50 p/m 25 GB € 5,- p/m € 9,- p/m 45 GB € 5,50 p/m € 10,- p/m 55 GB € 6,- p/m € 11,- p/m 75 GB € 7,50 p/m € 14,- p/m

Over 50+ Mobiel als provider

Zoals de naam van 50+ Mobiel doet vermoeden, richt de provider zich niet alleen op 50-plussers. Gelukkig maar, want het is een van de voordeligste sim only-aanbieders van dit moment. Bovendien profiteer je van flink wat voordelen zoals standaard onbeperkt bellen én een internetsnelheid tot 200 Mbit/s.

Vergeleken met andere budgetproviders is dat een opvallend hoge snelheid, waarvoor je bij andere providers vaak extra betaalt. Goed om te weten is dat 50+ Mobiel gebruikmaakt van het netwerk van Vodafone. Daarnaast spaar je via de Voordeelwinkel voor leuke uitjes, kortingen en meer.



