Dit waren de populairste Black Friday-deals van 2024 (en wat dat zegt over dit jaar)

We maken ons klaar voor Black Friday 2025 met een terugblik naar vorig jaar. We zetten op een rij wat de bestverkochte gadgets waren én wat dat mogelijk zegt over komend jaar.

Black Friday 2024: dit waren de bestverkochte producten

Op 28 november is het weer Black Friday. De koopjesperiode start ieder jaar eerder en we verwachten dan ook al twee weken daarvoor de eerste aanbiedingen voorbij te zien komen. Weet jij al wat je wil kopen? Om je wat inspiratie te geven, blikken we terug op Black Friday 2024 en vertellen we je onze verwachtingen van komend jaar.

1. Slimme verlichting van Philips Hue

Met stipt op één kochten onze lezers in november 2024 het meeste slimme verlichting van Philips Hue. We zien ieder jaar dat Black Friday door veel mensen aangegrepen wordt om hun woning slimmer te maken. Philips Hue is een groot merk in deze wereld en staat vooral bekend om hun goede slimme lampen. Komende Black Friday verwachten we ook weer dat veel lezers voor Philips Hue zullen kiezen.

Ook veel verkocht waren AirTags. De prijs van deze handige accessoires zaten voor Black Friday 2024 rond de €100,-, maar zakte voor de koopjesperiode naar €89,-. Daarna zijn ze rond deze prijs blijven hangen en ook momenteel is de verpakking met daarin vier stuks te koop voor deze prijs. Als deze trend doorzet, gaat er hopelijk weer een tientje vanaf komende Black Friday.

3. Aqara Smart Video Doorbell G4

Nog meer smart home in dit lijstje, want ook de Aqara slimme deurbel is door veel mensen tijdens Black Friday 2024 aangeschaft. Je haalde hem destijds voor ongeveer €90,- in huis, terwijl hij daarvoor rond €100,- zat. Momenteel is hij nog goedkoper geworden en ben je iets minder dan €80,- kwijt.

4. AirPods Pro 2

Het hele jaar door waren de AirPods Pro 2 enorm populair op iCulture en Black Friday was geen uitzondering. Ook de AirPods 4 zagen we veel in de lijsten terugkomen. Nu de opvolger er is vermoeden we dat de AirPods Pro 2 nog meer in prijs zullen dalen tijdens Black Friday én dat natuurlijk de AirPods Pro 3 goed verkocht worden.

Of hier ook goede aanbiedingen voor komen, is nog even afwachten. Wel zagen we dat de AirPods Pro 2 tijdens Black Friday na de lancering in 2022 ook al zo’n €30,- tot €40,- goedkoper was. De kans is dus groot dat je de AirPods Pro 3 komende weken voor een lagere prijs in huis kunt halen.

5. iPhone 15

Dan staat er ook een iPhone in het lijstje: de iPhone 15. Dat juist dit toestel in de lijst staat, en niet de iPhone 16, is goed te begrijpen. Niet iedereen wil of hoeft het allernieuwste model, zeker niet als het verschil in functies beperkt is. Tijdens Black Friday werd het prijsverschil extra aantrekkelijk, waardoor veel lezers juist toen voor deze iPhone kozen. Naar verwachting zien we met Black Friday 2025 een stijging in verkopen van de iPhone 16.

Black Friday is hét moment om luxe tech te kopen

Het lijstje hierboven laat zien dat Black Friday voor veel mensen het moment is om tech te kopen, die misschien normaal wat aan de prijzige kant is. Lezers kozen niet per se voor de allergoedkoopste gadgets, maar voor apparaten die hun dagelijkse leven slimmer en comfortabeler maken. Ook zagen we dat mensen wachten met maken van grote aankopen tot Black Friday.

