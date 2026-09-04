Smart home-merk Tado heeft na twee jaar een opvolger van de Thermostaat X. De tweede heeft een nieuw design, aanraakbediening en meer nieuwe functies. De thermostaat is nu te koop.

Met een dikte van 1,78 cm is de nieuwste Thermostaat X volgens Tado de dunste slimme thermostaat op de markt. Er zitten geen fysieke bedieningsknoppen meer op en daar komt een touchscreen voor in de plaats. Dit zit allemaal in een nieuw, minimalistisch en wit design verpakt.

Tado Thermostaat X tweede generatie: dit is er nieuw

We schrijven wel dat Tado de bedieningsknoppen heeft vervangen, maar er is stiekem toch een fysieke knop toegevoegd. Bovenop zit een programmeerbare knop voor snelle toegang tot een favoriete functie, zoals een boost geven aan de verwarming, de luchtvochtigheid bekijken en meer. Voor de gewone bediening van de thermostaat gebruik je het ronde touchscreen. Hierop staat ook de huidige temperatuur en een symbool als er wordt verwarmd of gekoeld, maar het licht gaat alleen aan bij aanraking.

De installatie is volgens Tado vereenvoudigd. Je wordt nu in de app stap voor stap begeleid. Gebruik je de draadloze variant, dan kan deze nu via usb-c worden opgeladen. Hoewel de batterij een jaar mee moet gaan, is dat natuurlijk een prettige toevoeging. De vorige generatie werkte op vervangbare batterijen.

Natuurlijk werkt de thermostaat ook met je smart home-systeem. Dat kan via Matter en Thread. Heb je dus al een geschikte hub, zoals een HomePod of Apple TV, dan heb je geen apart kastje nodig om je thermostaat te integreren met je systeem. Bedienen met Siri en de Opdrachten-app is dus een fluitje van een cent.

De nieuwe Tado Thermostaat X is per direct te koop met een adviesprijs van €119,99 voor het bedrade model. Wat vind jij van dit nieuwe design? Laat het weten in de reacties!

Bekijk ook Wat is Matter, de wereldwijde smart home-standaard? Matter zorgt ervoor dat smart home-producten van verschillende fabrikanten beter samenwerken. Apple, Google, Amazon en zo’n 200 andere fabrikanten doen mee. Wat heb jij eraan?