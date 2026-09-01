Met een nieuwe slimme radiatorknop breidt IKEA zijn Matter-assortiment verder uit. Vooral voor Apple-gebruikers is de ondersteuning voor Thread interessant.

IKEA heeft in Zweden een nieuwe slimme radiatorknop in de webshop gezet. De radiatorknop met de naam LILJEBAGGE ondersteunt Matter over Thread en kan daardoor rechtstreeks worden toegevoegd aan de Woning-app. Je kunt vervolgens per kamer de temperatuur regelen en de verwarming meenemen in automatiseringen.

IKEA-radiatorknop werkt met HomeKit

De LILJEBAGGE vervangt de traditionele draaiknop op je radiator en is zowel handmatig als via IKEA’s eigen smart home-app te bedienen. Heb je een Apple-hub met Thread (zoals een HomePod (mini) of Apple TV), dan kun je hem ook meteen aan de Woning-app toevoegen. Daar verschijnt hij als thermostaat tussen je andere accessoires. Je hebt dan geen IKEA-hub of IKEA-app nodig.

In de Woning-app kun je de LILJEBAGGE ook meenemen in automatiseringen en op afstand bedienen. Zo zet je bijvoorbeeld de verwarming automatisch lager wanneer de laatste persoon vertrekt en weer hoger wanneer iemand thuiskomt. Aan de zijkant is een display zichtbaar dat aangeeft wat de huidige ingestelde temperatuur is.

IKEA LILJEBAGGE thermostaatknop

Voor de verbinding heb je een geschikte Thread Border Router nodig. IKEA biedt hiervoor de Dirigera-hub aan. Heb je een geschikte HomePod of Apple TV in huis, dan kan die deze rol binnen je smart home vervullen. De LILJEBAGGE is daarnaast te gebruiken met Google Home, Amazon Alexa, Homey en Samsung SmartThings.

Bekijk ook HomeKit hub instellen: Apple TV of HomePod als woninghub (en kies je favoriet) Je hebt een HomeKit hub nodig om apparaten of afstand te kunnen bedienen. Hiervoor kun je een HomePod, Apple TV of eventueel een iPad als woninghub gebruiken. In deze tip lees je hoe je dit instelt en hoe je zelf de actieve hub kiest, zodat je een hub hebt voor je HomeKit-apparaten.

Niet voor iedere verwarming geschikt

IKEA benadrukt dat de LILJEBAGGE alleen werkt met radiatoren die op een warmwatersysteem zijn aangesloten. IKEA levert daarvoor zes adapters en vijf pasvormkaarten mee om de thermostaat op verschillende radiatorkranen te installeren. Elektrische radiatoren worden niet ondersteund.

Zonder internetverbinding blijft de laatst ingestelde temperatuur actief. De knop is dan nog steeds handmatig te bedienen, maar bediening op afstand werkt tijdelijk niet. Verder beschikt het model over een antivriesmodus en beweegt het mechanisme iedere twee weken automatisch om vastlopen door kalkaanslag te helpen voorkomen.

Voor de stroomvoorziening zijn twee AA-batterijen nodig. Deze worden niet meegeleverd. IKEA vermeldt niet hoe lang de radiatorknop met een set batterijen meegaat.

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Prijs en beschikbaarheid

De LILJEBAGGE staat in Zweden voor 199 Zweedse kronen in de webshop, omgerekend ongeveer €18,-. Daarmee zou hij aanzienlijk goedkoper worden dan veel slimme radiatorknoppen van onder meer Eve en Tado. Een Nederlandse prijs en releasedatum zijn nog niet bekend. De thermostaat staat op dit moment ook nog niet in de Nederlandse webwinkel van IKEA.