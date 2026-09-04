Aqara zet in op verlichting met nieuwe ledstrips, spotlampen en meer

Aqara heeft tijdens de IFA in Berlijn een vijftal nieuwe producten aangekondigd. De nieuwe lampen van het smart home-merk ondersteunen allemaal Matter en werken met zowel Thread als Zigbee.

Normaal gesproken onthult Aqara tijdens de IFA in Berlijn een breed scala aan smart home-producten, maar deze keer ligt de focus alleen op verlichting. Het gaat in totaal om vijf verschillende soorten verlichting, bedoeld voor zowel binnen als buiten. Het meest in het oog springende model zijn de Permanent Outdoor Lights H1.

Nieuwe Aqara-verlichting: spotjes, ledstrips, binnen en buiten

Zoals altijd bij Aqara is de ondersteuning voor diverse smart home-systemen ruim aanwezig. Alle nieuwe lampen ondersteunen Matter en werken via zowel Thread als Zigbee, zodat je ze aan nagenoeg elke hub kan koppelen. Je kunt het gebruiken in combinatie met andere Aqara-sensoren, -schakelaars en -hubs, maar ook op zichzelf via bijvoorbeeld Apple Home.

Om te beginnen heeft Aqara de Floor Lamp T1, die nog het beste te vergelijken is met de Hue Signe-vloerlamp. Ook die van Aqara bestaat uit een dunne staaf met een voet, waarbij je het licht kan laten weerkaatsen op de muur. Hij is 1420mm hoog en heeft achttien individueel instelbare zones. Het witlicht gaat van 2000K tot 9000K (dus van koud tot warm) en heeft een maximale helderheid van 1000 lumen. De lamp ondersteunt ook kleur.

De LED Downlight T2 is een spotlamp voor in het plafond en is vooral bedoeld voor hele lage plafonds waar je geen ruimte hebt voor spotjes. Ook deze heeft een bereik van 2000K tot 9000K en ondersteunt 16 miljoen kleuren. Er is ook een eenvoudigere versie zonder kleur.

Aqara komt ook met een opvolger van de T1 LED Strip, genaamd (je raadt het vast al) de T2 LED Strip. In plaats van de zichtbare lampjes, heeft de T2-strip een evenredig verdeelde lichtgloed, waarbij de kleuren ook mooi in elkaar overlopen. Er zitten 108 LED’s per meter in verwerkt, met in totaal per drie meter achttien aanpasbare zones. De T2 LED Strip mag door het vernieuwde ontwerp dus gezien worden, in plaats van dat je alleen het licht zelf in je woning ziet verschijnen.

Tot slot zijn er nog twee nieuwe lampen voor buiten. De Outdoor String Lights H1 is een lichtsnoer met bolvormige lampen en is heel erg vergelijkbaar met de Philips Hue Festavia met dezelfde bolvormige lampen van vorig jaar. Hij is er met vijftien of dertig lampen en is volledig weerbestendig. Met een range van 2000K tot 9000K, RGB-kleuren en een helderheid van 40 lumen per lamp, kun je daar op een sfeervolle manier je tuin mee verlichten.

De blikvanger is dus de eerder genoemde Permanent Outdoor Lights H1. Dit is een reeks van lichtspotjes die je permanent aan je huis dient te bevestigen. Hij komt in drie lengtes, namelijk 15 meter, 30 meter en 45 meter, met respectievelijk 30, 60 en 90 lampen. De lampen zijn IP65-geclassificeerd voor buitengebruik en de bevestiging kan zowel met schroeven als met plakstrips. Het is vooral bedoeld om bijvoorbeeld langs je dakgoot te monteren, al vragen wij ons af of de buren er wel zo blij mee zijn als je dit elke avond aan hebt.

Voor alle nieuwe lampen zijn nog geen prijzen en releasedata bekend, maar het is de verwachting dat het aanbod de komende maanden stapsgewijs wordt uitgebracht. Meer IFA-aankondigingen? Lees dan onze eerdere berichten van andere merken: