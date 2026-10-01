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‘Apple gaat HomeKit uitbreiden met nieuwe productcategorieën’

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Apple heeft een grote uitbreiding gepland voor HomeKit, het achterliggende smart home-platform. Er zouden nieuwe productcategorieën aan toegevoegd worden.
Benjamin Kuijten -

Apple’s HomeKit-platform loopt, als je het vergelijkt met andere systemen zoals Google Home, een beetje achter de feiten aan. Hoewel Apple’s systeem al heel wat jaren bestaat en zeker de laatste jaren soepel draait, kun je er veel minder soorten producten aan koppelen dan bij andere concurrerende diensten. Zelfs sinds de introductie van de smart home-standaard Matter loopt het bij Apple Home nog niet echt storm. Daar komt mogelijk snel verandering in.

‘HomeKit-uitbreiding in het vooruitzicht’

Mark Gurman van Bloomberg schrijft dat Apple grootse plannen heeft om het smart home-ecosysteem te verbreden. Naast de nieuwe HomePod mini, Apple TV en het nieuwe smart home-display, die allemaal op of rond 13 oktober onthuld zullen worden, gaat ook de software op de schop. Met de komst van iOS 27 heeft HomeKit al wat nieuwe functies gekregen, met name voor beveiligingscamera’s. Maar los daarvan heeft Apple de afgelopen jaren weinig met HomeKit, Apple Home en de Woning-app gedaan.

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Apple’s aankomende smart home-display wordt binnenkort eindelijk aangekondigd. Een betrouwbare bron deelt veel interessante details, onder andere over het design en wat je ermee kunt.

De laatste nieuwe productcategorie die in de Woning-app te gebruiken is, zijn robotstofzuigers. In het voorjaar van 2025 werd het eindelijk mogelijk om Matter-robotstofzuigers via Siri en de Woning-app te gebruiken. Maar Matter loopt inmiddels meerdere versies voor. Eerder deze zomer werd Matter 1.6 aangekondigd, met verbeterde thermostaatbediening en meer. Eind vorig jaar verscheen Matter 1.5 met ondersteuning voor beveiligingscamera’s. Apple HomeKit ondersteunt echter nog niet eens alle functies van Matter 1.4.

Zo kun je in de Woning-app nog helemaal geen huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, vaatwassers en meer gebruiken. De bron zegt dat Apple van plan is om meer productcategorieën te ondersteuning in de Woning-app, al wordt dit verder niet gespecificeerd. Daarnaast werkt Apple nauw samen met andere fabrikanten van smart home-producten die gebouwd zijn voor het nieuwe op Siri AI-gebaseerde smart home-platform.

Mocht Apple de nieuwe uitbreiding voor smart home gepland hebben, dan horen we daar mogelijk op 13 oktober meer over. Dan onthult Apple zowel het nieuwe smart home-display als de nieuwe HomePod en Apple TV. Meer daarover lees je in ons eerdere artikel.

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Apple gaat op 13 oktober een aantal grote smart home-aankondigingen doen, zo zegt een betrouwbare bron. Apple gaat dan eindelijk het langverwachte smart home-display aankondigen.

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Ontdek alles wat je met HomeKit kunt doen, Apple's overkoepelende systeem voor slimme apparaten in huis. HomeKit en de Woning-app zijn de basis van Apple's smart home-platform, waarin je slimme lampen, deursloten, sensoren, raambekleding, camera's en meer aan elkaar kan koppelen en met elkaar kan laten samenwerken. Apparaten met HomeKit-ondersteuning werken ook met Siri. Bovendien werken accessoires die geschikt zijn voor de de smart home-standaard Matter ook compatibel met HomeKit en de Woning-app. Onze belangrijkste artikelen over HomeKit en smart home, overzichtelijk op een rijtje.

HomeKit: Woning-app in iOS 16 met knoppen en tegels
Alles over HomeKit HomeKit handleiding voor nieuwe gebruikers HomeKit-producten in Nederland Woning-app van HomeKit gebruiken De beste HomeKit-tips De beste HomeKit-apps HomeKit deursloten HomeKit-camera's Slimme stekkers met HomeKit HomeKit-knoppen

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