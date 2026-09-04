Volgens een gerucht werkt Apple niet alleen aan een sensor en camera, maar ook aan een betaald abonnement voor thuisbeveiliging. De dienst zou volgend jaar op de markt komen.

Tot nu toe werd gedacht dat er een slimme beveiligingscamera van Apple zou komen. Dat zou Apple’s eerste stap met echte beveiligingsproducten zijn, maar er lijkt meer te spelen. Het bedrijf werkt volgens Bloomberg aan een bewegingssensor en een betaalde dienst voor thuisbeveiliging.

Bewegingssensor van Apple

Het gerucht dat Apple aan een beveiligingscamera zou werken, krijgt langzaam meer vorm. Het zou nu ook kunnen gaan om een ander soort sensor waarmee je beweging kunt detecteren. Met behulp van AI en infrarood zou Apple zonder traditionele camera toch goede beveiliging kunnen leveren. Dit is helemaal à la Apple, want op deze manier zijn er geen videobeelden die te misbruiken zijn. Hoe het precies zou werken en wanneer het product op de markt komt, blijft nog even gissen.

Wel zien we dat dit erg nuttig kan zijn, ook als er geen onheil heerst. Met een dergelijke sensor kun je van alles automatiseren als iemand de kamer binnenloopt of juist verlaat. Als het heel geavanceerd is, zou er zelfs personenherkenning mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een automatische detectie van je iPhone of Apple Watch in een ruimte.

Betaald abonnement voor beveiliging in Apple Home

Helemaal nieuw is het gerucht van een betaalde dienst voor het beveiligen van je huis. Apple stuurt geen beveiliger naar je toe, maar kan bepaalde functies achter een betaalmuur stoppen. Denk aan slimme AI-functies, maar we weten niet welke. Dit is tegenwoordig (helaas) ook helemaal à la Apple. Diensten maken een steeds groter deel uit van de omzet. Na de iPhone verdient Apple hier het meeste aan. Volgens Bloomberg komt de dienst volgend jaar. Een prijs is niet bekend. Het belangrijkste verkoopargument zal vermoedelijk privacy zijn.

Dit nieuws komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Er zijn sterke aanwijzingen dat Apple werkt aan nieuwe producten voor thuis. Denk aan een nieuwe Apple TV, nieuwe HomePods en zelfs een ‘HomePad‘, een soort HomePod met een scherm. Wordt smart home de eerste zet van nieuwe CEO John Ternus?

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