Gerucht: ‘Apple werkt aan eigen dienst en producten voor thuisbeveiliging’
Tot nu toe werd gedacht dat er een slimme beveiligingscamera van Apple zou komen. Dat zou Apple’s eerste stap met echte beveiligingsproducten zijn, maar er lijkt meer te spelen. Het bedrijf werkt volgens Bloomberg aan een bewegingssensor en een betaalde dienst voor thuisbeveiliging.
Bewegingssensor van Apple
Het gerucht dat Apple aan een beveiligingscamera zou werken, krijgt langzaam meer vorm. Het zou nu ook kunnen gaan om een ander soort sensor waarmee je beweging kunt detecteren. Met behulp van AI en infrarood zou Apple zonder traditionele camera toch goede beveiliging kunnen leveren. Dit is helemaal à la Apple, want op deze manier zijn er geen videobeelden die te misbruiken zijn. Hoe het precies zou werken en wanneer het product op de markt komt, blijft nog even gissen.
Wel zien we dat dit erg nuttig kan zijn, ook als er geen onheil heerst. Met een dergelijke sensor kun je van alles automatiseren als iemand de kamer binnenloopt of juist verlaat. Als het heel geavanceerd is, zou er zelfs personenherkenning mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een automatische detectie van je iPhone of Apple Watch in een ruimte.
Betaald abonnement voor beveiliging in Apple Home
Helemaal nieuw is het gerucht van een betaalde dienst voor het beveiligen van je huis. Apple stuurt geen beveiliger naar je toe, maar kan bepaalde functies achter een betaalmuur stoppen. Denk aan slimme AI-functies, maar we weten niet welke. Dit is tegenwoordig (helaas) ook helemaal à la Apple. Diensten maken een steeds groter deel uit van de omzet. Na de iPhone verdient Apple hier het meeste aan. Volgens Bloomberg komt de dienst volgend jaar. Een prijs is niet bekend. Het belangrijkste verkoopargument zal vermoedelijk privacy zijn.
Dit nieuws komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Er zijn sterke aanwijzingen dat Apple werkt aan nieuwe producten voor thuis. Denk aan een nieuwe Apple TV, nieuwe HomePods en zelfs een ‘HomePad‘, een soort HomePod met een scherm. Wordt smart home de eerste zet van nieuwe CEO John Ternus?
Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief
Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!
- Het belangrijkste Apple-nieuws
- Gemaakt voor iedere Apple-fan
- Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
- Ieder moment opzegbaar
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over geruchten van iCulture
HomeKit
Ontdek alles wat je met HomeKit kunt doen, Apple's overkoepelende systeem voor slimme apparaten in huis. HomeKit en de Woning-app zijn de basis van Apple's smart home-platform, waarin je slimme lampen, deursloten, sensoren, raambekleding, camera's en meer aan elkaar kan koppelen en met elkaar kan laten samenwerken. Apparaten met HomeKit-ondersteuning werken ook met Siri. Bovendien werken accessoires die geschikt zijn voor de de smart home-standaard Matter ook compatibel met HomeKit en de Woning-app. Onze belangrijkste artikelen over HomeKit en smart home, overzichtelijk op een rijtje.