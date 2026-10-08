Gelekte beelden geven een eerste blik op LG’s verwachte deurbel en camera’s voor Apple Woning. Daarnaast duiken slimme accessoires van Schneider op in Apple's software.

Recent schreven we over Apple’s vermeende samenwerking met LG aan nieuwe accessoires voor je smart home. Inmiddels zijn beelden en technische details opgedoken van onder meer een slim deurslot, een thermostaat en beveiligingscamera’s. Apple’s plannen lijken bovendien verder te gaan dan alleen LG: in iOS 27.2 zijn aanwijzingen gevonden voor accessoires van Schneider.

Dit zijn de gelekte LG-accessoires

De eerdere geruchten noemden zeven verschillende accessoires. Van het deurslot, de thermostaat en de temperatuursensor heeft X-gebruiker pdfu nu beelden gedeeld. De ontwerpen zijn minimalistisch en voorzien van een zichtbaar LG-logo. Volgens Bloomberg werkt Apple mee aan de ontwikkeling, terwijl LG de producten onder zijn eigen merknaam uitbrengt.

LG Smart Deadbolt Lock

Het LG Smart Deadbolt Lock krijgt volgens het lek een draaibaar toetsenpaneel waarmee je het slot opent. Met een meegeleverde pen kun je de draaihoek aan één kant beperken, zodat het paneel geen naastgelegen muur raakt.

Het slot ondersteunt automatisch ontgrendelen, ontgrendelen door te tikken en het gebruik van mastercodes. De eerder opgedoken keuringsaanvragen noemen Ultra Wideband, wat ontgrendelen bij het naderen met een geschikte iPhone of Apple Watch mogelijk maakt. Bij een lege batterij kun je noodvoeding aansluiten of een van de twee meegeleverde fysieke sleutels gebruiken. De lichtring, het waarschuwingsgeluid bij een opengelaten deur en het volume van de slotgeluiden zijn instelbaar.

Here’s your first look at home accessories Apple has co-developed with LG. 🧵



1. LG Smart Deadbolt Lock



• The keypad rotates to open. You can use the included swivel pin to limit the rotation on one side so it doesn’t touch a wall.

• Settings for Touchpad Light Ring, Door… pic.twitter.com/Gy8CFXvc1F — pdfu (@itspdfu) October 7, 2026

LG Smart Thermostat

De LG Smart Thermostat is een witte, ronde schijf met een scherm waarop je de temperatuur en pijltjes omhoog en omlaag ziet. Volgens het lek zijn de schermhelderheid, taal en weergave van de luchtvochtigheid aanpasbaar. Een afwijkende temperatuurmeting zou je zelf kunnen corrigeren. Een instelling met de naam ‘Far Sight Display’ wijst mogelijk op een weergave die vanaf een afstand beter afleesbaar is. De precieze werking is nog onbekend.

2. LG Smart Thermostat



• Settings for Far Sight Display, Humidity Display, Brightness, Language.

• Calibrated Temperature/Temperature Offset options. pic.twitter.com/Q8AAaxy4ey — pdfu (@itspdfu) October 7, 2026

LG Temperatuursensor

De LG Temperature Sensor heeft een eenvoudig ontwerp in de vorm van een witte schijf. Dankzij de magnetische achterkant kun je de sensor op een metalen oppervlak bevestigen. De batterij is vervangbaar en je krijgt een melding wanneer deze aan vervanging toe is.

3. LG Temperature Sensor



• Temperature and humidity sensing.

• The sensor has a magnetic back to attach to metal surfaces. Comes with a metal plate with adhesive for attaching to other surfaces.

• Replaceable battery and replacement alerts. pic.twitter.com/MCsBbtiBie — pdfu (@itspdfu) October 7, 2026

Nieuwe details over LG’s deurbel en camera’s

Naast de drie bovenstaande accessoires zijn er ook over de andere accessoires enkele details en foto’s online gekomen. Dit is wat we tot nu toe weten:

Bedrade videodeurbel: heeft een hoofdcamera en een tweede camera die naar beneden kijkt. Daarmee zou je bijvoorbeeld pakketjes voor de deur kunnen bekijken.

heeft een hoofdcamera en een tweede camera die naar beneden kijkt. Daarmee zou je bijvoorbeeld pakketjes voor de deur kunnen bekijken. Buitencamera met stekker: krijgt een verstelbare kogelbevestiging om de camera te richten. Verder worden infraroodleds, een microfoon en een speaker genoemd.

krijgt een verstelbare kogelbevestiging om de camera te richten. Verder worden infraroodleds, een microfoon en een speaker genoemd. Camera met schijnwerpers: heeft afzonderlijke lampen links en rechts en deelt ontwerpelementen met de buitencamera.

heeft afzonderlijke lampen links en rechts en deelt ontwerpelementen met de buitencamera. Binnencamera met stekker: bevat een motormechanisme waarmee de camera vermoedelijk verticaal kan kantelen. Dit model heeft eveneens infraroodleds, een microfoon en een speaker.

Volgens de leaker ondersteunen alle vier de modellen wifi op 2,4 en 5 GHz en hebben ze een Thread-antenne.

EXCLUSIVE 👀



First look at LG’s upcoming smart home lineup:



LG Video Doorbell Wired

LG Floodlight Cam

LG Outdoor Cam Plug-In

LG Indoor Cam Plug-In pic.twitter.com/vblGECQLM1 — そすのふか (@ringo_tech) October 7, 2026

Schneider-accessoires gevonden in iOS

Naast de LG-producten zijn er ook aanwijzingen voor twee accessoires van fabrikant Schneider. Pdfu ontdekte in de code van iOS 27.2 verwijzingen naar een Schneider Home Smart Thermostat en een Schneider Electric Temperature/Humidity Sensor: een slimme thermostaat en een sensor voor temperatuur en luchtvochtigheid.

Deze apparaten hebben in Apple’s HomeKit-database dezelfde second-party-aanduiding als de nieuwe LG-accessoires. Dat wijst op een bijzondere behandeling binnen Apple’s software, al is nog onbekend welke voordelen gebruikers daarvan merken. Apple’s mogelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van deze Schneider-producten is evenmin bevestigd.

Een releasedatum en prijzen ontbreken vooralsnog. Over Nederlandse beschikbaarheid is nog niets bekend. Meer details over deze accessoires lees je in ons eerdere artikel over Apple’s smart home-plannen met LG.