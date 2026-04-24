Vier Koningsdag in stijl met deze oranje iPhone- en Apple Watch-accessoires

Koningsdag draait natuurlijk helemaal om oranje, en daarbij mogen je iPhone en Apple Watch niet ontbreken in deze feestelijke kleur. Hieronder vind je de leukste oranje accessoires op een rij, zodat je je devices helemaal in stijl kunt aankleden.

Klaar voor Koningsdag met deze accessoires

Koningsdag is hét moment waarop alles in het teken staat van oranje, en dat geldt tegenwoordig niet alleen voor kleding of vlaggetjes, maar ook voor je tech. Met de juiste accessoires geef je jouw iPhone en Apple Watch niet alleen een feestelijke look, maar maak je ze ook een stuk praktischer voor een dag vol activiteiten, drukte en onderweg zijn. Hieronder vind je een selectie oranje must-haves die perfect passen bij Koningsdag.

Spigen Classic C1 MagSafe iPhone 17 Pro hoesje: voor €34,90

Het begint allemaal met een goede basis: een opvallend en beschermend hoesje voor je iPhone. De Spigen Classic C1 MagSafe case in oranje geeft je iPhone meteen een retro, speelse uitstraling die perfect past bij Koningsdag. Tegelijkertijd zorgt de stevige constructie ervoor dat je toestel beschermd blijft tegen stoten en vallen tijdens een drukke dag buiten.

Dankzij MagSafe blijft draadloos opladen eenvoudig en kun je accessoires makkelijk blijven gebruiken. Zo combineert dit hoesje stijl met functionaliteit, zonder dat je iPhone zijn gebruiksgemak verliest.

TechProtection Hybrid MagSafe: voor €19,90

Wil je liever een wat subtielere afwerking, dan is de matte oranje Hybrid MagSafe case van TechProtection een goede keuze. Deze hoes geeft je iPhone een moderne, strakke look, terwijl de kleur nog steeds duidelijk aansluit bij de Koningsdag-sfeer.

Het is een stevige hybride case met een harde achterkant en flexibel TPU-frame, waardoor je iPhone goed beschermd is tegen dagelijkse impact zoals vallen en stoten, vooral rond de hoeken en de camera, terwijl de ondersteuning voor MagSafe ervoor zorgt dat draadloos opladen en accessoires gewoon blijven werken. Het materiaal voelt stevig aan, maar ligt toch comfortabel in de hand, ideaal voor een lange dag vol foto’s maken en appen.

Decoded MagSafe wallet card holder & stand: van €34,90 voor €9,90

Wil je liever één handig accessoire in plaats van een losse portemonnee, dan is de Decoded MagSafe wallet een slimme keuze. Je klikt hem magnetisch vast aan je iPhone of MagSafe-hoesje en kunt er je belangrijkste pasjes in bewaren, zodat je ze altijd bij de hand hebt. Daarnaast kun je hem uitklappen tot standaard, handig om handsfree video’s te kijken of te videobellen.

De wallet is stevig gemaakt maar blijft licht en compact in gebruik. Dankzij MagSafe zit hij goed vast en dankzij de RFID-bescherming zijn je pasjes beter beveiligd tegen ongewenst uitlezen. De oranje kleur geeft hem een frisse, stijlvolle uitstraling, waardoor hij niet alleen praktisch is maar er ook leuk uitziet voor tijdens Koningsdag.

TechProtection siliconen Apple Watch band: voor €9,90

Wil je een sportief en praktisch bandje voor je Apple Watch, dan is deze siliconen Apple Watch band in oranje een goede keuze. Het bandje is gemaakt van zacht siliconen materiaal dat flexibel en comfortabel om je pols zit, waardoor je het makkelijk de hele dag draagt, ook tijdens sporten of wanneer het nat wordt. De metalen sluiting zorgt ervoor dat het bandje stevig vastzit en goed verstelbaar is, zodat het altijd goed aansluit.

Door het simpele en lichte ontwerp voelt het bandje niet zwaar aan om je pols en kun je er zonder gedoe mee bewegen. De oranje kleur geeft je Apple Watch een opvallende, sportieve look die goed aansluit bij Koningsdag.

Spigen Classic C1 Apple Watch oplader stand: voor €25,90

Wil je een leuke en praktische oplader voor je Apple Watch die er ook nog eens stijlvol uitziet, dan is de Spigen Classic C1 Charger Stand een goede keuze. Deze houder is geïnspireerd op de oude iMac G3 en heeft een retro design met een vrolijke oranje kleur, waardoor hij echt opvalt op je bureau of nachtkastje. Je klikt je eigen Apple Watch-oplader erin en werkt de kabel netjes weg, zodat alles strak en opgeruimd blijft.

Naast het design is hij vooral handig doordat je je Apple Watch schuin kunt neerzetten, zodat je de tijd makkelijk blijft zien terwijl hij oplaadt. De standaard is stevig en blijft goed op zijn plek staan dankzij de antislip onderkant, en hij is geschikt voor vrijwel alle moderne Apple Watches.

Statik MagStack Pro USB-C naar USB-C kabel: voor €24,90

Wil je een kabel die niet alleen goed oplaadt, maar ook je bureau netjes houdt, dan is de Statik MagStack Pro USB-C naar USB-C kabel (100 cm) in oranje een slimme keuze. Deze kabel ondersteunt snel opladen tot 100W, waardoor je ook laptops, tablets en je iPhone of iPad zonder problemen snel kunt opladen. Het magnetische ontwerp zorgt ervoor dat de kabel zichzelf netjes oprolt en niet in de knoop raakt, terwijl de stevige nylon buitenkant hem extra duurzaam maakt.

De kabel blijft compact, of je hem nu thuis, op werk of onderweg gebruikt. De oranje kleur geeft hem een opvallende, frisse uitstraling, waardoor hij net wat leuker is dan een standaard zwarte kabel, terwijl hij vooral gemaakt is om snelheid, gemak en orde te combineren in één accessoire.