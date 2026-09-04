Nog maar even en Apple onthult de iPhone Fold, ook wel de iPhone Ultra genoemd. Na jarenlange geruchten over een opvouwbare iPhone, komt er eindelijk een einde aan de geruchtenstroom. Voordat het zover is, hebben we hier de meest recente geruchten op een rij gezet.

Wist je dat we op iCulture al in 2016 schreven over een buigbare iPhone? Al tien jaar geleden doken er patenten van Apple op, over schermtechnieken die nodig zijn voor een buigbaar toestel. Dit geeft al aan hoe lang de geruchten over een opvouwbare iPhone al rondgaan. We hebben dan ook op iCulture al heel veel over de opvouwbare iPhone geschreven, maar op 9 september weten we eindelijk wat Apple voor ons in petto heeft. Maar welke recente geruchten zijn er de afgelopen weken voorbijgekomen over de iPhone Ultra, de mogelijke naam voor de opvouwbare iPhone? Dat lees je hier.

iPhone Ultra geruchtenoverzicht: dit is er gezegd

In dit geruchtenoverzicht hebben we alleen de meest geloofwaardige en betrouwbare geruchten van de afgelopen weken voor je verzameld. Omdat deze geruchten zo dicht op de aankondiging zitten, is de kans het grootst dat de informatie juist is. Geruchten uit bijvoorbeeld 2020 over het scharnier van de opvouwbare iPhone hebben we dus buiten beschouwing gelaten.

#1 ‘Iedereen bij Apple noemt het de iPhone Ultra’

Volgens bronnen wordt de opvouwbare iPhone binnen Apple’s eigen teams al iPhone Ultra genoemd. In het geruchtencircuit is de naam iPhone Fold veelgebruikt, maar de kans is erg klein dat dat ook de naam wordt. Ga dus maar uit van iPhone Ultra, al zegt het ook niet alles dat deze naam intern gebruikt wordt.

Bekijk ook ‘Zelfs intern bij Apple noemt iedereen de opvouwbare iPhone de iPhone Ultra’ – maar dat zegt niet alles Apple zou de iPhone Fold een eigen naam willen geven: iPhone Ultra. Er wordt al langer gespeculeerd dat Apple de Ultra-naam voor de iPhone gaat gebruiken.

#2 ‘Vier cameralenzen, sommige op unieke plek’

In totaal krijgt de iPhone Ultra vermoedelijk vier cameralenzen: twee aan de buitenkant (ultragroothoek en een groothoeklens), eentje bij het voorste scherm en eentje bij het scherm aan de binnenkant. Zo kun je op ieder moment videobellen of selfies maken, of het scherm nou open of dicht is. Maar de plek van die selfiecamera’s zou redelijk uniek zijn, want mogelijk plaatst Apple ze niet in het midden. En daar is een goede reden voor, waar je meer over leest in ons aparte artikel.

Bekijk ook ‘iPhone Fold krijgt camera’s op unieke plek: dit zijn de vier lenzen’ De iPhone Fold/iPhone Ultra krijgt in totaal vier camera’s, verdeeld over de voor-, achter- en binnenkant. Een aantal daarvan vinden we op een onverwachte plek.

#3 ‘Release mogelijk verspreid, komt later in Nederland’

Het is nog de vraag wanneer en hoe Apple de iPhone Ultra precies uit gaat brengen. Er zijn berichten geweest dat de beschikbaarheid van de iPhone Ultra in Nederland later is, mede door tekorten. Mark Gurman van Bloomberg zegt echter dat hij verrast is als de iPhone Ultra niet tegelijkertijd met de iPhone 18 Pro uitkomt, al is het nog maar de vraag of alle landen direct aan de beurt zijn. Een recent gerucht gaat ook dat Apple maar enkele honderden exemplaren per dag zou kunnen produceren en dat is natuurlijk erg krap.

#4 ‘Prijs hoger dan $2.000,-‘

Volgens diezelfde Mark Gurman gaat de iPhone Ultra in de VS meer dan $2.000,- kosten. Dat komt in Nederland (na bijtelling van de btw) neer op zo’n €2.500,-. Met de hoogste configuratie qua opslag (1 TB of 2 TB) zou het zomaar kunnen zijn dat de iPhone Ultra bijna €3.000,- gaat kosten.

Bekijk ook ‘Prijs van iPhone Fold overtreft duurste iPhone van dit moment’ De iPhone Fold wordt Apple’s eerste opvouwbare iPhone. Volgens de nieuwste geruchten wordt dit meteen ook een van Apple’s duurste toestellen.

#5 Schermformaten: ‘5,5 inch gesloten, 7,8 inch open’

De iPhone Ultra krijgt zoals bekend twee schermen. Het toestel krijgt een soort paspoortformaat, waarbij het buitenste scherm een formaat krijgt van zo’n 5,5 inch. Hij is iets minder hoog en wat breder, waarbij de afmetingen overeenkomen met die van een iPhone mini. Eenmaal opengevouwen krijg je een 7,8-inch display, zo zeggen bronnen. Dit komt overeen met het formaat van een liggende iPad mini.

#6 ‘Twee kleuren: zwart en zilver’

Qua behuizing kun je uitgaan van twee neutrale kleuren, namelijk zwart en zilver. De iPhone Ultra wordt qua ontwerp al behoorlijk opvallend, dus Apple zou bewust voor twee niet zo opvallende kleuren gekozen hebben. Er zijn al onderdelen gelekt die de kleuren lijken te bevestigen.

Bekijk ook ‘Dit worden de twee kleuren van de iPhone Fold’ De iPhone Fold is een uniek model door het eerste opvouwbare ontwerp, waardoor Apple minder hoeft op te vallen door het kleurgebruik. Volgens bronnen komen er maar twee kleuren van de opvouwbare iPhone.

#7 ‘Scharnier wordt onzichtbaar’

Een van de redenen dat Apple zo lang aan de iPhone Ultra gewerkt heeft, zou het speciale scharnier zijn. Apple wil een scharnier dat niet zichtbaar is tijdens het gebruik, maar dat was bij de eerste generaties van opvouwbare smartphones nog niet mogelijk. Apple zou gebruikmaken van liquid metal-materiaal, om zo de vouw zo onzichtbaar mogelijk te maken.

Bekijk ook Gerucht: ‘Dit is hoe onzichtbaar de vouw wordt op de iPhone Fold Apple is druk bezig met de ontwikkeling van de eerste vouwbare iPhone. Dit toestel krijgt twee schermen: een aan de binnenkant en een aan de buitenkant. Dit is wat we tot nu toe weten.

#8 ‘Nieuwste A20 Pro-chip en C2-modemchip’

Binnenin krijgt de iPhone Ultra vermoedelijk dezelfde A20 Pro-chip als in de nieuwe iPhone 18 Pro-modellen. Verwacht dus de beste prestaties, mooiste graphics en energiezuinigste chip die Apple op dit moment heeft. Verder krijgt dit model vermoedelijk de C2-chip, een nieuwe versie van Apple’s modemchip die al in een aantal eerdere iPhones verwerkt is.

#9 ‘Alleen een eSIM’

Omdat de iPhone Ultra zo dun moet zijn (zodat hij in opgevouwen vorm niet te dik is), krijgt hij waarschijnlijk alleen ondersteuning voor een eSIM. Apple deed dit vorig jaar ook al met de iPhone Air, waar je ook al geen fysieke simkaart in kan stoppen. Nog niet alle Nederlandse providers hebben een eSIM, al geldt dat wel voor de grote drie zoals Vodafone, Odido en KPN.

#10 ‘Aangepaste software, met iPad-achtige functies’

Apple zou iOS behoorlijk hebben geoptimaliseerd voor de iPhone Ultra, met name in opengeklapte vorm. Volgens bronnen komen er nieuwe vormen van multitasking, zodat je twee apps naast elkaar kunt gebruiken. Ook qua indeling van de apps zelf, lijkt Apple veel naar haar eigen iPad-apps te hebben gekeken. Verwacht dus vaker een zijbalk voor het hoofdmenu. iPad-apps van derden zouden ook zomaar meteen geschikt kunnen zijn voor de iPhone Ultra.

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#11 ‘Toch wel MagSafe-ondersteuning’

Er was enige twijfel of de iPhone Ultra wel MagSafe zou krijgen, omdat dit niet zichtbaar was op eerdere schematische tekeningen en dummy’s. Ook het formaat werkt niet mee: doordat hij minder hoog is en vooral breder, was er twijfel of er wel ruimte is (in verband met het cameraplateau) voor magneten. Maar volgens Mark Gurman krijgt de iPhone Ultra gewoon MagSafe, al blijft het de vraag of een accessoire als Apple’s MagSafe-kaarthouder nog wel goed past.

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#12 ‘Touch ID maakt een comeback’

Qua verificatie van de gebruiker maakt de iPhone Ultra mogelijk gebruik van Touch ID in de zijknop van het toestel. Het voordeel daarvan is dat je de verificatie kan gebruiken als het toestel zowel open- als dichtgeklapt is. Zou Apple voor Face ID kiezen, dan moeten al die camera- en infraroodsensoren zowel bij het binnenste als buitenste scherm verwerkt worden. Daar is vermoedelijk geen ruimte voor en het zou het toestel ook onnodig duur maken. Volgens de eerste ervaringen zou Touch ID prima werken, al zullen sommige gebruikers wel wat moeten wennen.

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#13 ‘Geen Apple Pencil-support, al dacht Apple daar wel over na’

Voor de iPhone Ultra hoef je geen ondersteuning te verwachten voor de Apple Pencil. Apple schijnt wel nagedacht te hebben over een speciaal aangepaste Apple Pencil die je aan de zijkant van de iPhone Ultra kan vastklikken, maar om meerdere redenen is daar toch vanaf gezien.

Bekijk ook ‘Apple overwoog Apple Pencil voor iPhone Ultra, maar ziet er om deze reden toch vanaf’ De Apple Pencil is al jaren een populair accessoire voor de iPad. Maar nu de opvouwbare iPhone bijna het formaat van een iPad mini krijgt, komt ook de Pencil weer in beeld. Sterker nog: Apple overwoog een speciaal model Apple Pencil voor de iPhone Fold uit te brengen.

De iPhone Ultra wordt aanstaande woensdag 9 september onthuld tijdens Apple’s grote iPhone-event van 2026. Daarnaast presenteert Apple ook nog de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max en worden er twee nieuwe Apple Watch-modellen verwacht. Je leest er meer over in onze grote vooruitblik op het iPhone-event.

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