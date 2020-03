Apple's Pro Display XDR is het eerste scherm in jaren, gemaakt door Apple zelf. Heel wat mensen zouden 'm willen hebben, maar qua prijs is dit scherm voor de meeste mensen onbetaalbaar. Gelukkig zijn er goedkopere alternatieven. Die zijn technisch niet exact hetzelfde, maar zijn ook heel geschikt om je MacBook of desktopcomputer op aan te sluiten. In deze gids vind je de beste alternatieven voor het Apple Pro Display XDR, inclusief een budgetoptie.

Alternatieven voor het Pro Display XDR

Apple’s Pro Display XDR is erg prijzig, maar beschikt wel over de allerbeste functies, heeft een uniek ontwerp en is een ideale partner voor de 2019 Mac Pro. Daarbij hoort een flink prijskaartje van duizenden euro’s bij: het goedkoopste model zonder voet of ophangbeugel kost €5.499. Wil je ook nog de speciale Pro Stand om het scherm neer te kunnen zetten, dan ben je nog veel meer kwijt. Ligt dit beeldscherm buiten je budget, dan zijn er genoeg alternatieven.

LG UltraFine 5K

Apple heeft in samenwerking met LG de UltraFine-schermen laten ontwikkelen. Deze schermen hebben een vrij standaard ontwerp, maar dat is gelukkig niet zo erg want daardoor zijn ze onopvallend op je bureau.

Naast het UltraFine 5K-exemplaar dat we hier bespreken is er ook een UltraFine 4K-scherm, dat verderop aan de orde komt. De twee schermen zijn tegelijkertijd uitgebracht, maar dit model heeft een groter én beter scherm. Om te beginnen hebben we hier te maken met een 27-inch scherm met een resolutie van 5120 x 2880. Uiteraard ondersteunt ook het 5K-model de brede kleurweergave P3. Het scherm is in hoogte verstelbaar, en je kunt hem ook kantelen.

Aan de achterkant vind je één Thunderbolt 3-poort, en drie USB-C-poorten. Je kunt met alle poorten ook een MacBook of iPad Pro opladen met een maximaal vermogen van 94 watt. Dat is 9 watt meer dan het 4K-model, maar dat zou voor de meeste apparaten niet echt uit maken.

Bekijken: LG UltraFine 5K-display bij Apple (prijs €1399)

LG 32-inch 4K (32UL950)

Wil je een groter scherm dan de UltraFine-modellen, maar vind je het niet erg om een 4K- in plaats van 5K-scherm te kijken? Dan is de LG 32UL950 misschien wel het scherm voor jou. Dit 32-inch scherm is niet alleen in hoogte verstelbaar en kantelbaar, maar je kunt hem ook verticaal draaien. Als enige monitor is dat niet echt handig, maar het kan goed van pas komen als je meerdere schermen gebruikt. De reactietijd van 5ms is ook erg snel, wat dit scherm geschikt maakt voor gaming.

Aan de achterkant vind je twee Thunderbolt 3-poorten waarmee je een MacBook of iPad Pro kunt opladen tot 60 watt. De overige poorten zijn HDMI, DisplayPort, 2x USB-A en twee koptelefoonpoorten (waarvan één met microfoon-ondersteuning.) De 32UL950 heeft een helderheid van 450 nits, wat niet het beste, maar zeker niet slecht is. De verversingssnelheid van 60Hz zorgt voor vloeiend beeld.

Samsung 34-inch Super Ultra-Wide (LC49RG90SSUXEN)

Dit is eigenlijk een gaming-monitor, maar ook prima te gebruiken als je heel veel toepassingen naast elkaar wil zien. Deze 49-inch monitor is super-ultrawide en daardoor even groot als twee schermen van 27-inch naast elkaar. Hierdoor kun je alles overzien. Doordat het scherm curved is, zie je de hoeken van het scherm zonder je hoofd te bewegen.

Deze monitor heeft een verversingssnelheid van 120 Hz, waardoor beelden vloeiend zijn. Met een resolutie van 5120 x 1440 pixels zijn de beelden gedetailleerder dan vergelijkbare schermen. Heb je een AMD videokaart? Dan zorgt Freesync 2 dat er geen gehaper optreedt. De combinatie van het QLED-scherm en HDR1000 zorgen voor levendige kleuren en een scherp contrast. Je draait, kantelt en verstelt het scherm gemakkelijk in hoogte.

BenQ SW2700PT

De BenQ SW2700PT is een stuk goedkoper dan Apple’s display, maar heeft toch allerlei professionele trekjes. Het 27-inch scherm meet 2560 x 1440 pixels en dekt de sRGB-kleurruimte af. Ook heeft hij een hoog contrast en dat kun je extra goed zien dankzij de beschermkap die spiegelingen en omgevingslicht tegenhoudt. Er zitten twee USB-poorten aan de zijkant, die je als hub kunt gebruiken. En er zit zelfs een SD-kaartlezer in de zijkant, zodat ook aan fotografen is gedacht.

BenQ levert ook de kalibratie-software Palette Master Element mee. Hiervoor zul je een extra sensor moeten aanschaffen, terwijl die in onderstaande Eizo-monitor al standaard is ingebouwd. In zo’n drie kwartier is je beeldscherm gekalibreerd en kun je er zeker van zijn dat de kleurweergave perfect is. In de fabriek is de montor overigens al gekalibreerd. De monitor is in hoogte verstelbaar en ook te kantelen. Je krijgt er echter geen HDMI-kabel bij. Je koopt deze monitor voor rond de 650 euro bij Bol.com.

EIZO Coloredge CG2730

De EIZO ColorEdge CG2730 is 27-inch groot en geeft op het IPS-paneel 2560 x 1440 pixels weer. Dat is minder dan het beeldscherm van Apple, maar heeft wel een ingebouwde kalibratiesensor. Hiervoor schuift er een kleine sensor naar buiten, bovenaan het scherm. Je kunt dit automatisch na een bepaald tijdsverloop laten uitvoeren. Zoiets vind je niet op Apple’s Pro Display XDR.

Dit is een professioneel scherm die kleuren tot ver buiten de AdobeRGB-kleurruimte kan tonen. Wil je een andere kleurruimte zoals sRGB, dan kun je deze instellen met een preset. Er zitten speciale knoppen op voor de helderheidsinstellingen en meer. Andere instellingen regel je via de menu’s. Zo kun je de kleurtemperatuur tussen de 4000K en 10.000K instellen, in stappen van 100!

Deze Eizo verbruikt wel vrij veel stroom, maar daar staat tegenover dat je het scherm ook als USB-hub kunt gebruiken. Voor wie veel met RAW- of AdobeRGB-foto’s werkt is deze monitor erg prettig in gebruik. De kap voorkomt lichtinval.

Verkrijgbaar voor rond de 1600 euro.

LG UltraFine 4K

Het 4K-model van LG UltraFine is in hoogte verstelbaar. Je kunt het scherm naar je toe kantelen, voor een nog betere kijkhoek. Aan de achterkant vind je twee Thunderbolt 3-poorten en drie USB-C poorten. Deze poorten kun je ook gebruiken om nog een ander scherm aan te sluiten.

De resolutie van dit IPS-scherm is 3840 x 2160. De brede kleurweergave P3 wordt ondersteund en de helderheid is 500 nits.

Sluit je het UltraFine-scherm aan met je MacBook of iPad Pro? Dan wordt dit apparaat ook opgeladen met dezelfde USB-C-kabel. Het vermogen van deze poort is namelijk 85 watt. Wil je dit scherm liever aan de muur hangen? Dan kun je de standaard eraf klikken om de meegeleverde VESA-plaat te bevestigen.

Bekijken: LG UltraFine 4K-display bij Apple (prijs €749)

Budgetoptie: AOC 27-inch 4K (U2790PQU)

Zoek je een goed extern scherm, maar vind je bovenstaande opties nog steeds erg aan de prijs? Dan is de AOC U2790PQU misschien iets voor jou. Dit is een van de goedkope alternatieven voor een extern scherm. Het design is weliswaar iets minder spannend dan de rest, maar het scheelt je een hoop geld. Het bijna randloze IPS-scherm heeft een reactietijd van 5ms en een verversingssnelheid van 60Hz. Dat staat dus gelijk aan sommige bovenstaande monitoren. Je krijgt geen USB-C of Thunderbolt 3, maar wel twee HDMI-poorten en twee USB-3.0-poorten.

Dit scherm van AOC is in hoogte verstelbaar, kantelbaar en ook nog eens in verticale stand te gebruiken. Dat is ideaal voor mensen die twee schermen gebruiken. Een klein nadeel is dat er geen extra ondersteuning is voor nóg meer kleuren dan sRGB, zoals veel duurdere schermen dat wel hebben. Toch denken wij dat je met de AOC U2790PQU een goede deal hebt.

We denken dat je met één van deze schermen in ieder geval goed op weg bent in je keuze. Wil je leren hoe je een extern beeldscherm gebruikt met je Mac? Check dan onze aparte tip.