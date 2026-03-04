5 redenen om te kiezen voor de iPhone 17e [ADV]

Afgelopen maandag kondigde Apple de komst van de iPhone 17e aan. De opvolger van de meest budgetvriendelijke telefoon heeft een aantal fijne verbeteringen. We zetten ze voor je op een rijtje.

iPhone 17e nieuw bij KPN: tijdelijk met €119,- voordeel

De iPhone 17e is de gloednieuwe toevoeging aan de iPhone 17-serie. Ben jij op zoek naar een voordelige iPhone, dan is dit de juiste keuze voor jou. Maar waarom zou je hem nog meer willen? We vertellen het je hieronder.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en KPN. Lees onze disclaimer.

Tijdelijk scoor je de iPhone 17e ook nog eens extra voordelig bij KPN. Je ontvangt namelijk €119,- toestelkorting. Je betaalt voor het gloednieuwe toestel dus €600,- in plaats van de adviesprijs van €719,-. De eerste uitlevering is op 11 maart. Plaats je jouw bestelling nu, dan weet je zeker dat je één van de eersten bent met deze nieuwe iPhone.

1. Gebruik MagSafe-accessoires

Hoewel MagSafe al jaren op de meeste iPhones zat, was dat bij de iPhone 16e niet het geval. En dat misten we enorm. Gelukkig heeft de iPhone 17e dit wél. Hiermee klik je compatibele accessoires magnetisch vast achterop het toestel. Dit kunnen bijvoorbeeld pasjeshouders zijn, maar ook een powerbank of een draadloze lader. Deze laatste twee klikken precies op de juiste plek vast en dit zorgt ervoor dat jouw iPhone optimaal opgeladen wordt. Er gaat namelijk niets van de stroom verloren.

2. Betere chip én sneller draadloos laden

Aan de binnenkant van de iPhone 17e zit de A19-chip. Deze is daardoor weer iets beter dan die in de iPhone 16e is gebruikt en komt grotendeels overeen met die van de reguliere iPhone 17. Daardoor krijg je betere prestaties en kan je uitgaan van een lang updatebeleid. Bij Apple is dat doorgaans zo rond de vijf jaar. Daardoor weet je zeker dat je een lange tijd met je nieuwe iPhone kan doen. Zeker in combinatie met het Ceramic Shield 2-glas op je scherm, want daarmee is-ie beter bestand tegen krassen.

Daarnaast is de accu aangepakt en laad je de iPhone 17e sneller draadloos op. Bij de voorganger lag het vermogen nog op 7,5 Watt, maar deze kan dat met maximaal 15 Watt. Ideaal dus in combinatie met MagSafe.

3. iPhone 17e is ideale keuze als je een compact toestel zoekt

Daarnaast meet-ie slechts 6,1 inch. Daarmee is het één van de kleinste telefoons van dit moment. De iPhone 17 is bijvoorbeeld 6,3 inch. Wil je een iPhone die goed in je broekzak past, dan is dit de beste optie van dit moment.

4. Standaard 256GB aan opslag

Ook nieuw is dat je bij de iPhone 17e minstens 256GB aan opslag krijgt. Zo bewaar je al jouw bestanden veilig op je telefoon. De voorgaande modellen hadden minstens 128GB, maar nu is dat – net als bij de reguliere iPhone 17 – verdubbeld. Liever toch wat meer geheugen? Dan is er nog de optie om te kiezen voor 512GB.

5. Nieuwe kleur: roze

De iPhone 16e was beschikbaar in twee klassieke kleuren: zwart en wit. Voor de iPhone 17e komt daar een nieuwe bij. Deze is namelijk ook verkrijgbaar in zachtroze. Leuk als je wat meer wil opvallen, dus!

iPhone 17e-modellen

Lage prijs én extra voordeel bij KPN

Je haalt de iPhone 17e in huis voor de adviesprijs vanaf €719,-. Dit is dezelfde prijs als de iPhone 16e afgelopen jaar, maar nu ontvang je dus wel meer opslag. Daarmee is hij wat lager geprijsd dan de reguliere iPhone 17. Ideaal dus als jij gewoon een iOS-toestel wil, maar niet de hoofdprijs wil betalen.

Tijdelijk scoor je hem bij KPN extra voordelig, want je ontvangt toestelkorting op de iPhone 17e. Je betaalt er €600,-. Bovendien krijg je momenteel tot €3,- korting per maand als je kiest voor onbeperkt internet.

Daarnaast profiteer je van Combivoordeel: heb je ook internet van KPN thuis, dan ontvang je tot €7,50 korting per maand op je abonnement en kies je tussen gratis Netflix of ESPN Compleet.