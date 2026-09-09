Nog even en de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden onthuld. Maar voordat het zover is, lees je in deze round-up de belangrijkste last-minute geruchten.

Vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd presenteert Apple de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, tijdens het grote Surprise and shine-event. We hebben de afgelopen weken al heel veel gezegd en geschreven over alle aankomende toestellen en om alles nog even op een rijtje te zetten, vind je hier nog de laatste last-minute geruchten over de iPhone 18 Pro-modellen.

Meer last-minute geruchten lezen? Check dan ook onze andere twee artikelen:

Last-minute iPhone 18 Pro-geruchten

Geruchten over de nieuwe iPhone beginnen meestal al een jaar voor aankondiging, maar vanavond komt daar dus eindelijk een einde aan. Er zijn geruchten geweest over de camera, design, kleuren, batterij, chip, scherm en nog veel meer.

#1 ‘Nieuwe kleuren zijn donkerrood en lichtblauw, maar twijfel over zwart en zilver’

Over de kleuren van de nieuwe iPhone 18 Pro zijn al veel geruchten geweest. Waar de bronnen het over eens zijn, is dat donkerrood en lichtblauw twee van de nieuwe kleuren worden. De oranje en donkerblauwe kleuren van de iPhone 17 Pro-modellen lijken dus te verdwijnen. De grote vraag is nu nog: welke neutrale kleur kiest Apple er nog bij? Er zijn geruchten over zowel een zilveren als zwarte iPhone 18 Pro en de bronnen zijn het er niet met elkaar over eens.

Bekijk ook Welke kleuren krijgt de iPhone 18 Pro? ‘Dit worden de drie kleuren, mét een comeback van een favoriet’ Apple gaat de iPhone 18 Pro uitbrengen in drie kleuren, zo zegt een bron. Daarbij maakt een geliefde kleur ook zijn comeback, namelijk zwart. Maar dat gaat wel ten koste van een andere geliefde kleur.

#2 ‘iPhone 18 Pro wordt flink duurder’

Ook over de prijzen van de iPhone 18 Pro-modellen is al veel geschreven. Waar de bronnen het over eens zijn, is dat de prijs zeer waarschijnlijk omhoog gaat. Dat heeft alles te maken met de gestegen kosten van geheugenchips. Alle andere Apple-producten werden in juli al duurder, maar de iPhone en Apple Watch nog niet. Voor in ieder geval de iPhone gaat dat veranderen, al is de vraag hoe groot de schade precies gaat zijn. In ons artikel lees je welke prijzen wij verwachten.

Bekijk ook Hoeveel duurder gaat de iPhone 18 Pro worden? Deze prijzen verwachten we (en dat is best even schrikken) Hoeveel moet je straks betalen voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max? De prijzen worden naar verwachting veel hoger. Lees hier hoeveel duurder de iPhone 18 Pro-modellen worden.

#3 ‘Diverse cameraverbeteringen, waaronder een verstelbaar diafragma’

Bij de Pro-modellen draait het al jaren om de prestaties van de camera en dat is bij dit model niet anders. Apple zou gewerkt hebben aan een camera met verstelbaar diafragma, zodat je in bepaalde lichtomstandigheden nog veel betere foto’s kan maken. Deze functie lijkt in ieder geval naar de iPhone 18 Pro Max-camera te komen, maar of ook de gewone iPhone 18 Pro Max deze functie krijgt, is nog een verrassing. Verder heeft Apple vermoedelijk een verbeterde telelens in petto en krijgt misschien de frontcamera een upgrade naar 24-megapixel. Al hebben we over dat laatste recent nog maar weinig gehoord. Lees ook onze round-up van de verwachte cameraverbeteringen in de iPhone 18 Pro.

Bekijk ook ‘Alleen iPhone 18 Pro Max krijgt deze twee langverwachte cameraverbeteringen’ Gaat Apple dit jaar weer onderscheid aanbrengen tussen de camera van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max? Volgens deze geruchtenlekker wel, want de grotere versie zou exclusief twee langverwachte upgrades krijgen.

Overigens zijn in iOS 27 al diverse nieuwe camerafuncties opgedoken, waarvan sommige mogelijk alleen bij de iPhone 18 Pro-modellen werkt. Deze zijn nu in de beta van iOS 27 nog niet te gebruiken, maar zouden wel getoond kunnen worden tijdens de aankondiging van de nieuwe iPhones.

#4 ‘Energiezuiniger display met kleiner Dynamic Island’

De iPhone 18 Pro-modellen krijgen mogelijk een vernieuwd display. Het zou gaan om een zogenaamd LTPO+ scherm, dat meerdere voordelen heeft. Zo is het scherm mogelijk energiezuiniger en zijn aanpassingen in de helderheid nauwkeuriger. Daarnaast zijn er al een tijd geruchten dat het Dynamic Island in de iPhone 18 Pro veel kleiner wordt, doordat sommige sensoren van Face ID áchter het scherm verwerkt zijn. Een klein rond cameragaatje wordt het nog niet. Maar als het Dynamic Island niet in gebruik is, is de pilvormige uitsnede waarschijnlijk een stuk kleiner dan nu het geval is.

Bekijk ook Gerucht: ‘iPhone 18 Pro krijgt twee verbeteringen voor het display dankzij nieuwe techniek’ Apple gaat het scherm van de iPhone 18 Pro op twee vlakken verbeteren, zo zegt een bron. Apple kiest voor een nieuw type OLED-scherm.

#5 ‘Betere batterijduur, mede dankzij grotere accu’

Apple stopt vermoedelijk een grotere accu in zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max. Er zijn batterijcapaciteiten gelekt van de nieuwe modellen en daaruit zou blijken dat met name de iPhone 18 Pro Max een veel grotere accu krijgt, van maar liefst zo’n 500 mAh meer. Vooral bij dit model verwachten we dus een flinke boost in batterijduur, mede doordat het toestel wat dikker wordt en er dus ruimte is voor een grotere accu.

Bekijk ook Meevaller: ‘iPhone 18 Pro Max krijgt veel grotere batterij dan voorganger’ Een langere batterijduur is de afgelopen jaren een vast speerpunt van Apple. Dat vertaalt zich niet overal even sterk: waar de iPhone 18 Pro er maar beperkt op vooruit lijkt te gaan, krijgt de iPhone 18 Pro Max een flink grotere batterij.

#6 ‘Verbeterde chipset: snellere prestaties, nieuw modem’

Dat de nieuwe iPhone een nieuwe chip krijgt, mag geen verrassing zijn. Apple kiest waarschijnlijk voor de nieuwe A20 Pro-chip, die weer krachtiger wordt en tegelijkertijd ook zijn warmte beter af zou kunnen voeren. Hij wordt geproduceerd met een nieuwe 2-nanometerproces, met als gevolg dat hij tot 15 procent sneller en 30 procent efficiënter zou zijn dan de voorganger. Qua werkgeheugen blijft alles wel hetzelfde, namelijk 12GB RAM.

Bekijk ook ‘Gelekte A20 Pro-chip wijst op snellere iPhone 18 Pro: dit zijn de verbeteringen’ Later dit jaar verschijnt de A20 Pro-chip. Deze nieuwe chip is sneller, efficiënter en energiezuiniger, waardoor de nieuwe iPhones betere prestaties leveren en langer meegaan op een acculading.

Apple zou ook voor het eerst in de Pro-modellen het Qualcomm-modem vervangen door de eigen ontwikkelde C2-modem. Apple heeft al de C1 en C1X, in onder andere de iPhone 16e en iPhone Air. De mobiele prestaties zouden overeenkomen met het modem van Qualcomm, maar die van Apple is wel energiezuiniger én brengt nog een handige privacyfunctie met zich mee.

#7 ‘Opslagcapaciteiten blijven gelijk’

De iPhone 17 Pro is er momenteel vanaf 256GB tot 1TB, terwijl de iPhone 17 Pro Max van 256GB tot 2TB gaat. Bij de iPhone 18 Pro-modellen blijft de opslag waarschijnlijk gelijk, al zou Apple ook nog een 2TB-optie kunnen toevoegen bij de iPhone 18 Pro. Daar zijn echter nog geen geruchten over geweest.

#8 ‘Versimpelde cameraregelaar’

De cameraregelaar, die Apple bij de iPhone 16-modellen introduceerde, heeft na twee jaar toch niet zo goed uitgepakt als Apple wellicht gehoopt had. Hoewel de knop makkelijk is snel de camera te starten en een foto te maken, is hij een stuk ingewikkelder in gebruik om de camera echt te bedienen. Je kan namelijk over de knop vegen om door menu’s van de camera te bladeren, zonder dat je het scherm blokkeert. Deze functie gaat mogelijk verdwijnen, om het gebruik van de knop te vereenvoudigen en daarmee hopelijk de populariteit te vergroten.

Bekijk ook ‘Cameraregelaar krijgt flinke downgrade in iPhone 18’ – en dat is misschien maar goed ook De iPhone 18 krijgt een aangepaste Cameraregelaar, zo zegt een bron. Apple zou plannen hebben om de functionaliteiten van de cameraknop flink terug te draaien.

#9 ‘Oude hoesjes passen nog, maar…’

Hoesjesmaker OtterBox denkt dat hoesjes voor de iPhone 17 Pro ook passen op de nieuwe iPhone 18 Pro, maar er zijn ook bronnen die dat tegenspreken. Dat heeft mogelijk alles te maken met de iPhone 18 Pro Max. Volgens bronnen zou namelijk alleen dit model dikker worden, mede door de komst van het verstelbaar cameradiafragma. Een dikker toestel past logischerwijs niet in hoesjes van het voorgaande model. Er is dus zeker een kans dat de iPhone 18 Pro wel in hoesjes van de iPhone 17 Pro past, maar de iPhone 18 Pro Max niet in die van de iPhone 17 Pro Max.

Bekijk ook Past je oude hoesje op de iPhone 18 Pro? Dit zeggen de bronnen Hoewel Apple de iPhone 18 Pro nog niet heeft aangekondigd, liggen de eerste hoesjes al in Amerikaanse winkels. Opvallend genoeg zijn ze ook geschikt voor de iPhone 17 Pro.

Wat er van al deze geruchten waar is, weten we vanavond. Bij iCulture doen we uiteraard uitgebreid verslag van alle aankondigingen van Apple’s grote iPhone-event van 2026. In ons liveblog volg je alle aankondigingen op de voet en bekijk je ook zelf de livestream. Uiteraard verschijnen op de site alle nieuwe producten in aparte berichten, zodat je er meer over kan lezen.

Bekijk ook Het iPhone-event komt eraan: zo ben je optimaal voorbereid op de grote onthullingen Wij tellen af: nog maar even dan gaat het grote iPhone-event van 2026 beginnen. Wat gaat Apple aankondigen, wanneer start het precies, waar kun je het live volgen en wat weten nu al van de producten? Alles wat je moet weten lees je hier.