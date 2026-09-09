Vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd presenteert Apple de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, tijdens het grote Surprise and shine-event. We hebben de afgelopen weken al heel veel gezegd en geschreven over alle aankomende toestellen en om alles nog even op een rijtje te zetten, vind je hier nog de laatste last-minute geruchten over de iPhone 18 Pro-modellen.
Meer last-minute geruchten lezen? Check dan ook onze andere twee artikelen:
Last-minute iPhone 18 Pro-geruchten
Geruchten over de nieuwe iPhone beginnen meestal al een jaar voor aankondiging, maar vanavond komt daar dus eindelijk een einde aan. Er zijn geruchten geweest over de camera, design, kleuren, batterij, chip, scherm en nog veel meer.
#1 ‘Nieuwe kleuren zijn donkerrood en lichtblauw, maar twijfel over zwart en zilver’
Over de kleuren van de nieuwe iPhone 18 Pro zijn al veel geruchten geweest. Waar de bronnen het over eens zijn, is dat donkerrood en lichtblauw twee van de nieuwe kleuren worden. De oranje en donkerblauwe kleuren van de iPhone 17 Pro-modellen lijken dus te verdwijnen. De grote vraag is nu nog: welke neutrale kleur kiest Apple er nog bij? Er zijn geruchten over zowel een zilveren als zwarte iPhone 18 Pro en de bronnen zijn het er niet met elkaar over eens.
#2 ‘iPhone 18 Pro wordt flink duurder’
Ook over de prijzen van de iPhone 18 Pro-modellen is al veel geschreven. Waar de bronnen het over eens zijn, is dat de prijs zeer waarschijnlijk omhoog gaat. Dat heeft alles te maken met de gestegen kosten van geheugenchips. Alle andere Apple-producten werden in juli al duurder, maar de iPhone en Apple Watch nog niet. Voor in ieder geval de iPhone gaat dat veranderen, al is de vraag hoe groot de schade precies gaat zijn. In ons artikel lees je welke prijzen wij verwachten.
#3 ‘Diverse cameraverbeteringen, waaronder een verstelbaar diafragma’
Bij de Pro-modellen draait het al jaren om de prestaties van de camera en dat is bij dit model niet anders. Apple zou gewerkt hebben aan een camera met verstelbaar diafragma, zodat je in bepaalde lichtomstandigheden nog veel betere foto’s kan maken. Deze functie lijkt in ieder geval naar de iPhone 18 Pro Max-camera te komen, maar of ook de gewone iPhone 18 Pro Max deze functie krijgt, is nog een verrassing. Verder heeft Apple vermoedelijk een verbeterde telelens in petto en krijgt misschien de frontcamera een upgrade naar 24-megapixel. Al hebben we over dat laatste recent nog maar weinig gehoord. Lees ook onze round-up van de verwachte cameraverbeteringen in de iPhone 18 Pro.
Overigens zijn in iOS 27 al diverse nieuwe camerafuncties opgedoken, waarvan sommige mogelijk alleen bij de iPhone 18 Pro-modellen werkt. Deze zijn nu in de beta van iOS 27 nog niet te gebruiken, maar zouden wel getoond kunnen worden tijdens de aankondiging van de nieuwe iPhones.
#4 ‘Energiezuiniger display met kleiner Dynamic Island’
De iPhone 18 Pro-modellen krijgen mogelijk een vernieuwd display. Het zou gaan om een zogenaamd LTPO+ scherm, dat meerdere voordelen heeft. Zo is het scherm mogelijk energiezuiniger en zijn aanpassingen in de helderheid nauwkeuriger. Daarnaast zijn er al een tijd geruchten dat het Dynamic Island in de iPhone 18 Pro veel kleiner wordt, doordat sommige sensoren van Face ID áchter het scherm verwerkt zijn. Een klein rond cameragaatje wordt het nog niet. Maar als het Dynamic Island niet in gebruik is, is de pilvormige uitsnede waarschijnlijk een stuk kleiner dan nu het geval is.
#5 ‘Betere batterijduur, mede dankzij grotere accu’
Apple stopt vermoedelijk een grotere accu in zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max. Er zijn batterijcapaciteiten gelekt van de nieuwe modellen en daaruit zou blijken dat met name de iPhone 18 Pro Max een veel grotere accu krijgt, van maar liefst zo’n 500 mAh meer. Vooral bij dit model verwachten we dus een flinke boost in batterijduur, mede doordat het toestel wat dikker wordt en er dus ruimte is voor een grotere accu.
#6 ‘Verbeterde chipset: snellere prestaties, nieuw modem’
Dat de nieuwe iPhone een nieuwe chip krijgt, mag geen verrassing zijn. Apple kiest waarschijnlijk voor de nieuwe A20 Pro-chip, die weer krachtiger wordt en tegelijkertijd ook zijn warmte beter af zou kunnen voeren. Hij wordt geproduceerd met een nieuwe 2-nanometerproces, met als gevolg dat hij tot 15 procent sneller en 30 procent efficiënter zou zijn dan de voorganger. Qua werkgeheugen blijft alles wel hetzelfde, namelijk 12GB RAM.
Apple zou ook voor het eerst in de Pro-modellen het Qualcomm-modem vervangen door de eigen ontwikkelde C2-modem. Apple heeft al de C1 en C1X, in onder andere de iPhone 16e en iPhone Air. De mobiele prestaties zouden overeenkomen met het modem van Qualcomm, maar die van Apple is wel energiezuiniger én brengt nog een handige privacyfunctie met zich mee.
#7 ‘Opslagcapaciteiten blijven gelijk’
De iPhone 17 Pro is er momenteel vanaf 256GB tot 1TB, terwijl de iPhone 17 Pro Max van 256GB tot 2TB gaat. Bij de iPhone 18 Pro-modellen blijft de opslag waarschijnlijk gelijk, al zou Apple ook nog een 2TB-optie kunnen toevoegen bij de iPhone 18 Pro. Daar zijn echter nog geen geruchten over geweest.
#8 ‘Versimpelde cameraregelaar’
De cameraregelaar, die Apple bij de iPhone 16-modellen introduceerde, heeft na twee jaar toch niet zo goed uitgepakt als Apple wellicht gehoopt had. Hoewel de knop makkelijk is snel de camera te starten en een foto te maken, is hij een stuk ingewikkelder in gebruik om de camera echt te bedienen. Je kan namelijk over de knop vegen om door menu’s van de camera te bladeren, zonder dat je het scherm blokkeert. Deze functie gaat mogelijk verdwijnen, om het gebruik van de knop te vereenvoudigen en daarmee hopelijk de populariteit te vergroten.
#9 ‘Oude hoesjes passen nog, maar…’
Hoesjesmaker OtterBox denkt dat hoesjes voor de iPhone 17 Pro ook passen op de nieuwe iPhone 18 Pro, maar er zijn ook bronnen die dat tegenspreken. Dat heeft mogelijk alles te maken met de iPhone 18 Pro Max. Volgens bronnen zou namelijk alleen dit model dikker worden, mede door de komst van het verstelbaar cameradiafragma. Een dikker toestel past logischerwijs niet in hoesjes van het voorgaande model. Er is dus zeker een kans dat de iPhone 18 Pro wel in hoesjes van de iPhone 17 Pro past, maar de iPhone 18 Pro Max niet in die van de iPhone 17 Pro Max.
Wat er van al deze geruchten waar is, weten we vanavond. Bij iCulture doen we uiteraard uitgebreid verslag van alle aankondigingen van Apple’s grote iPhone-event van 2026. In ons liveblog volg je alle aankondigingen op de voet en bekijk je ook zelf de livestream. Uiteraard verschijnen op de site alle nieuwe producten in aparte berichten, zodat je er meer over kan lezen.
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iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.