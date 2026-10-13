Mailen, documenten nakijken en videobellen doe je steeds vaker op je iPhone. Met een groter scherm gaat dat een stuk prettiger.

Veel werk gebeurt tegenwoordig onderweg: in de trein, op de parkeerplaats of tussen twee afspraken door. Je iPhone is dan je kantoor op zak. Een groter scherm maakt het gemakkelijker om documenten te bekijken, e-mails te beantwoorden en klanten je werk te laten zien. We laten zien wat die extra schermruimte jou als ondernemer oplevert.

Meer overzicht in offertes en documenten

Een offerte controleren op je iPhone gaat prima, totdat je voortdurend moet inzoomen om de bedragen te kunnen lezen. Zeker bij pdf’s met kleine letters of meerdere kolommen ben je al snel aan het schuiven. Een groter scherm – zoals dat van de iPhone 18 Pro Max – geeft de inhoud meer ruimte. Daardoor kun je een document gemakkelijker bekijken en details controleren.

Dat komt bijvoorbeeld van pas als je voor een klantafspraak nog even een prijsopgave doorneemt. Je wilt kunnen zien welke werkzaamheden zijn opgenomen en of de bedragen kloppen. Ook bij het bekijken van een contract, planning of productoverzicht is extra schermruimte prettig. Zo hoef je niet altijd je laptop erbij te pakken.

Prettiger mailen tussen afspraken door

Als ondernemer handel je waarschijnlijk een flink deel van je klantcontact via je iPhone af. Een afspraak bevestigen is zo gebeurd, maar een langere e-mail met meerdere vragen vraagt om meer aandacht. Op een groot scherm heb je meer ruimte om zo’n bericht te lezen en je antwoord te schrijven.

Je kunt die ruimte ook gebruiken voor grotere tekst. Dat is prettig als je de standaardletters wat klein vindt. Ook bij het bekijken van je agenda kan een groter scherm helpen. Zeker op een drukke werkdag, waarop je afspraken, locaties en notities wilt nalopen, is het fijn als je die informatie comfortabel kunt bekijken.

Laat klanten direct zien wat je bedoelt

Een groot iPhone-scherm komt ook van pas wanneer je je werk aan iemand anders laat zien. Ben je fotograaf, dan kun je tijdens een kennismaking voorbeelden uit je portfolio tonen. Als interieuradviseur pak je er een moodboard bij, terwijl je als aannemer foto’s van een vergelijkbaar project kunt laten zien.

Voor een uitgebreide presentatie neem je waarschijnlijk een iPad of laptop mee, maar tijdens een spontaan gesprek heb je die niet altijd binnen handbereik. Je iPhone zit meestal al in je zak. Met een groter scherm kun je klanten dan makkelijker een indruk geven van jouw werk. Ook voor jezelf is dat handig. Maak je onderweg foto’s voor je website of zakelijke socialmedia-account, dan geeft een ruim scherm je meer zicht op de compositie en details tijdens het selecteren en bewerken.

Zakelijk iPhone 18 Pro Max kopen

Wil je een groot scherm dat je meteen kunt gebruiken zodra je je telefoon erbij pakt? Dan is de iPhone 18 Pro Max een logische keuze. Het 6,9-inch scherm geeft je volop ruimte voor je dagelijkse werkzaamheden, in de vertrouwde vorm van een iPhone. Vooral als je verspreid over de dag vaak je telefoon gebruikt, is dat prettig. Bekijk de zakelijke abonnementen en kies de bundel die bij jouw gebruik past.

Zakelijk iPhone Duo kopen

Wil je zelf bepalen wanneer je extra schermruimte gebruikt? Met de iPhone Duo handel je snelle taken af op het buitenscherm en klap je het toestel open zodra je meer overzicht nodig hebt. Zo wissel je gedurende je werkdag tussen twee schermformaten, afhankelijk van wat je wilt doen. De iPhone Duo is vanaf vrijdag 16 oktober 2026 te pre-orderen en vanaf vrijdag 23 oktober verkrijgbaar. Bekijk bij de provider welke zakelijke abonnementen beschikbaar komen en welke optie bij jouw werkdag past.