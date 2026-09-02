Nog even en dan komt de Apple Watch Series 12 eraan. Het aantal geruchten over dit model is nog beperkt gebleven, maar wat zegt dat eigenlijk? En welke geruchten over de Apple Watch Series 12 zijn er wel geweest?

Tijdens Apple’s grote iPhone-event van 9 september worden niet alleen drie nieuwe iPhone-modellen onthuld, maar ook nog twee nieuwe Apple Watch-uitvoeringen. Een daarvan is de Apple Watch Series 12, als opvolger van de Series 11 uit 2025. Maar wat kun je daarvan in het kort verwachten? Dankzij de geruchten over de Apple Watch Series 12 van de laatste tijd, hebben we al een aardig beeld gekregen.

Apple Watch Series 12 geruchten kwamen langzaam op gang

Bij aankomende iPhones duiken de eerste geruchten al op vlak nadat de nieuwe in de winkels liggen (of soms zelfs nog eerder), maar bij de Apple Watch gaat dat vaak wat minder vlot. De reden is vaak dat er bij nieuwe Apple Watch-modellen vaak minder verandert en dat de verbeteringen vaak softwarematig zijn en je daardoor aan de buitenkant weinig nieuws ziet. Zo ook bij de Apple Watch Series 12, zo is de verwachting. Dit model zal erg veel lijken op zijn voorganger, met vooral verbeteringen binnenin en mogelijk nieuwe softwarefuncties. Dat is ook wat de geruchten de afgelopen tijd zeggen.

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#1 ‘Geen nieuw design’

Qua ontwerp blijft de Apple Watch Series 12 hetzelfde. In maart was er een bron die beweerde dat de Apple Watch Series 12 hetzelfde design krijgt als zijn voorganger. Dat ligt ook in lijn met voorgaande modellen: Apple gebruikt een Apple Watch-ontwerp doorgaans drie modellen achter elkaar en na het vernieuwde ontwerp van de Series 10 is de Series 12 het derde model met dit design. Apple zou wel aan een grote make-over voor de Apple Watch (en soortgelijke producten) werken, maar dat is iets voor over een paar jaar.

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#2 ‘Keramiek komt terug’

Maar dat het design onveranderd blijft, wil niet zeggen dat er helemaal niks verandert aan de looks. Zo verwachten we op z’n minst een paar nieuwe of aangepaste kleuren. Maar meerdere bronnen beweren dat de Apple Watch Series 12 ook weer in keramiek komt, mogelijk in wit en donkergrijs. Apple had dit materiaal jaren geleden al en geeft het model een glimmende look. We verwachten dat aluminium en titanium ook gewoon beschikbaar blijven.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple Watch Series 12 ook in keramiek’ De Apple Watch Series 12 komt ook beschikbaar in keramiek, zo zegt een bron. Al eerder waren er geruchten dat dit geliefde materiaal snel terugkeert.

#3 ‘Snellere chip voor meer AI-functies’

watchOS 27 brengt Siri AI naar de Apple Watch, hoewel dit nog niet in de EU zal werken. Het is de verwachting dat de Apple Watch Series 12 een snellere chip krijgt, waardoor de AI-functies nog beter gaan werken. Apple heeft bij de Series 11 dezelfde S10-chip gebruikt als in de Series 10, dus een upgrade naar bijvoorbeeld een S11-chip (of misschien wel een S12-chip, voor de consistentie) wordt door meerdere bronnen beweerd. Vermoedelijk zijn hierdoor meer AI-functies mogelijk, die je niet op oudere modellen kan gebruiken.

#4 ‘Always-on hartslagsensor’

Qua gezondheidsfuncties in de Apple Watch Series 12 is gesproken over twee verbeteringen. De eerste is een nieuwe always-on hartslagsensor. Deze zou constant je hartslag meten, in plaats van in vaste intervallen zoals nu het geval is. De huidige modellen meten alleen constant je hartslag als je een actieve workout hebt draaien, maar doen dit alleen ongeveer elke 10 minuten gedurende de rest van de dag. Een always-on meting zou nauwkeurigere resultaten opleveren en geeft misschien ook nog wel nieuwe inzichten.

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#5 ‘Vernieuwde gezondheidapps met meer data’

Apple zou ook achter de schermen werken aan vernieuwde fitness- en gezondheidsapps voor de Apple Watch, die gebruikmaken van de nieuwe hartslagsensor. Dat levert mogelijk nieuwe inzichten op, bijvoorbeeld voor je algehele welzijn. Software wordt met alle gezondheidsdata steeds belangrijker, zeker in combinatie met algoritmes die alle data analyseren.

#6 ‘Mogelijk langere batterijduur’

Apple zou met de nieuwe Apple Watch-modellen ook meer de focus leggen op gezondheid en batterijduur. Bij de Apple Watch Series 11 werd de batterijduur al verlengd, maar mogelijk gaat Apple met de Series 12 nog een stapje verder. Dat zou ook mogelijk kunnen worden door de nieuwere en efficiëntere chip, waardoor de Apple Watch zuiniger om gaat met de beschikbare stroom.

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De Apple Watch Series 12 wordt op 9 september 2026 aangekondigd, tijdens Apple’s grote iPhone-event. Lees ook onze aparte pagina over dit model, waar je meer leest over de maten, afmetingen, mogelijke prijzen en meer.

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