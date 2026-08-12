iPhone 18 Pro kleuren dummy modellen Sonny Dickson

‘Zoveel opslag krijgen de iPhone 18 Pro-modellen’

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Uit welke opslagcapaciteiten kun je straks kiezen bij de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max? Het lijkt er niet op dat Apple iets gaat wijzigen aan de opslagkeuze.
Benjamin Kuijten -

Ben je van plan om binnenkort de nog aan te kondigen iPhone 18 Pro (Max) te bestellen, dan moet je goed nadenken welke kleur en opslagcapaciteit je wil nemen. Geruchten over de iPhone 18 Pro kleuren zijn er al in overvloed, maar over de opslag van de iPhone 18 Pro hebben we nog maar weinig gehoord. Tot nu, want onderzoeksbureau TrendForce deelt nu info over de opslagcapaciteiten.

iPhone 18 Pro opslag: hier kan je uit kiezen

Het onderzoeksbureau zegt dat je (in ieder geval) bij de iPhone 18 Pro de keuze hebt vanaf 256GB. Sinds vorig jaar hebben de gewone Pro en de Pro Max dezelfde startcapaciteit van 256GB, terwijl de jaren ervoor de kleinste versie nog begon bij 128GB. Voor dit jaar wordt hier dus geen verandering verwacht.

De bron zegt niets over welke opslagcapaciteiten er verder nog komen, maar het is de verwachting dat dat dit jaar ook hetzelfde blijft als nu bij de iPhone 17 Pro-modellen. Bij de iPhone 17 Pro Max is er op dit moment de extra 2TB-optie en we denken dat die exclusief blijft voor het grote model. Wij gaan dus uit van de volgende keuzes voor opslag:

iPhone 18 Pro:

  • 256GB
  • 512GB
  • 1TB

iPhone 18 Pro Max:

  • 256GB
  • 512GB
  • 1TB
  • 2TB

Uiteraard moet je flink bijbetalen naarmate je meer opslag kiest. Bij de huidige iPhone 17 Pro lopen de prijzen voor opslag flink op. Voor de upgrade naar 512GB betaal je €250,- extra. Het verschil tussen de 512GB en 1TB is ook weer €250,-. Bij de iPhone 17 Pro Max is de versie met 2TB maar liefst €500,- duurder dan de 1TB. Tel je dit op bij de vermoedelijke prijsverhoging van de nieuwe modellen, dan gaan ew richting de €3.000,- voor de allerduurste iPhone 18 Pro Max.

Naast de geruchten over de opslagcapaciteiten, zijn er ook al geruchten geweest over het geheugen van de iPhone 18-modellen. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max behouden zeer waarschijnlijk hun werkgeheugen van 12GB. Alleen bij het standaardmodel wordt meer RAM verwacht, maar die verschijnt pas in het voorjaar van 2027.

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iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles over de iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max oranje

Alles over de iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Alles over de iPhone Fold

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