Hoewel Apple de iPhone 18 Pro nog niet heeft aangekondigd, liggen de eerste hoesjes al in Amerikaanse winkels. Opvallend genoeg zijn ze ook geschikt voor de iPhone 17 Pro.

Wie dit najaar overstapt van de iPhone 17 Pro naar de iPhone 18 Pro, hoeft mogelijk geen nieuw hoesje te kopen. Bij sommige Amerikaanse winkels liggen al hoesjes die geschikt zouden zijn voor beide toestellen. Daarmee lijkt onder andere accessoiremaker OtterBox alvast iets te verklappen over de afmetingen van Apple’s nieuwe Pro-model. Maar klopt dat wel?

Wordt de iPhone 18 Pro exact even groot?

Journalist Mark Gurman merkte op dat de Amerikaanse winkelketen Best Buy OtterBox Figura-hoesjes in de schappen heeft die volgens de verpakking (ook) geschikt zijn voor de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Dat suggereert dat de afmetingen nauwelijks veranderen ten opzichte van de iPhone 17 Pro.

Accessoiremakers beschikken soms al vroeg over informatie over de afmetingen en wijzigingen van nieuwe iPhones. Zo kunnen ze hun hoesjes op tijd klaar hebben wanneer de toestellen verschijnen. Dat betekent alleen niet dat de informatie altijd klopt: sommige fabrikanten baseren hun ontwerpen op geruchten en gelekte informatie. Naast OtterBox meldt ook Astropad dat leveranciers uitgaan van dezelfde afmetingen als bij de iPhone 17 Pro-modellen.

Otterbox seems to think the iPhone 18 Pro will be able to fit inside of iPhone 17 Pro cases and vice versa. Also, Best Buy is already putting these on shelves. A little early. pic.twitter.com/13l7OWj5wX — Mark Gurman (@markgurman) August 19, 2026

Een opmerkelijk detail: Apple verkocht jarenlang hoesjes van OtterBox in de eigen winkel. Merken die Apple zelf verkoopt, krijgen doorgaans onder embargo al vroegtijdig informatie over nog onaangekondigde toestellen. Maar inmiddels verkoopt Apple zelf geen OtterBox meer, waardoor het merk ook vrij is om nu al hoesjes te verkopen waar de iPhone 18 Pro al op vermeld staat. Dat betekent overigens niet dat de informatie deze keer volledig juist is.

Anderen zeggen weer van niet

Er is namelijk twijfel of de bewering van OtterBox wel klopt. Terwijl de accessoiremakers erop wijzen dat bestaande hoesjes mogelijk blijven passen, zeggen verschillende geruchtenmakers – zoals Kosutami – dat de iPhone 18 Pro-modellen juist niet in hoesjes voor hun voorgangers passen.

Er gaan al langer geruchten dat de iPhone 18 Pro dikker wordt dan zijn voorganger. Dat zou onder meer samenhangen met veranderingen aan de camera en een grotere batterij. Die extra ruimte kan ervoor zorgen dat de behuizing iets dikker wordt. Eerdere geruchten over de afmetingen van de iPhone 18 Pro wijzen eveneens op kleine verschillen met de huidige modellen. Vooral de geruchten over een dikkere iPhone 18 Pro Max zien we veelvuldig voorbij komen.

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Oude hoesje gebruiken of toch een nieuwe?

Als je van plan bent om een iPhone 18 Pro in huis te halen, adviseren we altijd om nog even te wachten met het aanschaffen van een nieuw hoesje. Heb je al een iPhone 17 Pro, dan is het dus goed mogelijk dat je huidige hoesje straks nog gewoon past. Heb je een ouder model iPhone? Dan moet je sowieso een ander hoesje nemen, omdat de afmetingen en het cameraplateau sinds vorig jaar sowieso veranderd zijn. Nu al een hoesje in huis halen kan een risico opleveren, omdat je dan een hoesje kan krijgen die niet helemaal op goed op maat gemaakt is.

Welke bron uiteindelijk gelijk krijgt, weten we pas als Apple de nieuwe modellen officieel aankondigt. Naar verwachting gebeurt dat tijdens een evenement in september, waar Apple onder meer de iPhone 18 Pro-modellen en de eerste opvouwbare iPhone presenteert.

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