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Code van iOS 27 verklapt vijf nieuwe camerafuncties voor de nieuwe iPhones

Nieuws Geruchten iDevices 1 reactie
Apple heeft flinke verbeteringen in petto voor de camera van de iPhone 18 Pro (Max), die vooral mogelijk zijn door nieuwe softwarefuncties. Dit is er nu gelekt.
Sasha Koevoets -

Een Reddit-gebruiker is diep in de code van de iOS 27-beta’s gedoken en heeft daar aanwijzingen voor vijf nog onaangekondigde camerafuncties gevonden. Een deel daarvan lijkt bedoeld voor nieuwe iPhones, waaronder de iPhone 18 Pro. Dit is wat er is ontdekt.

Nieuwe camerafuncties gespot in iOS 27

De code van iOS 27 bevat verwijzingen naar vijf camerafuncties die momenteel nog niet terug te vinden zijn. Sommige sluiten aan bij eerdere geruchten over de camera van de iPhone 18 Pro. Dit kan je verwachten:

  • Meer inzicht in de belichting: Met nieuwe histogrammen en waveforms krijg je tijdens het fotograferen meer informatie over de belichting. Zo zie je beter welke delen van je foto te donker of juist te licht zijn.
  • Beter zien wat scherp en overbelicht is: Focus peaking laat duidelijker zien welk deel van het beeld scherp is. Een andere waarschuwing markeert delen van je foto die overbelicht raken.
  • Meerdere foto’s met de zelfontspanner: Nu maak je daarmee één foto, maar straks kun je mogelijk meerdere foto’s achter elkaar laten maken. Na iedere opname begint de timer opnieuw. Handig voor bijvoorbeeld een groepsfoto waarbij je uit meerdere opnames wilt kiezen.
iOS 27 camerafuncties gelekt
  • Handmatig scherpstellen: hiermee bepaal je zelf waarop de camera scherpstelt en kun je die focus vastzetten. Apple experimenteerde hier al mee in iOS 26. Opvallend is dat de huidige code alleen werkt op iPhones die oorspronkelijk met iOS 27 of nieuwer zijn uitgebracht.
  • Beeldcorrectie op basis van het diafragma: iOS 27 bevat code waarmee de beeldverwerking verschillende lenscorrecties kan toepassen op basis van de gebruikte diafragmawaarde. Daarmee kunnen verschillen in de lichtverdeling over het beeld worden gecorrigeerd.

Vooral die laatste functie is interessant. De code hoeft niet specifiek voor de iPhone 18 Pro Max bedoeld te zijn, maar past wel bij eerdere geruchten dat dit toestel een variabel diafragma krijgt. Daarmee kan de fysieke lensopening groter of kleiner worden om meer of minder licht binnen te laten.

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Niet alles hoeft exclusief te zijn

Geen van de vijf functies is momenteel beschikbaar in de Camera-app. De achterliggende code is wel aanwezig, maar het is nog niet zeker wanneer en op welke toestellen Apple de functies beschikbaar stelt.

Voor handmatig scherpstellen geeft de code alvast een duidelijke aanwijzing: die functie vereist momenteel een iPhone die oorspronkelijk met iOS 27 of nieuwer is uitgebracht. Andere functies kunnen mogelijk ook naar bestaande modellen komen. De beeldcorrectie op basis van het diafragma zou vooral relevant kunnen zijn voor de iPhone 18 Pro Max, als dat toestel inderdaad het eerder voorspelde variabele diafragma krijgt.

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Typisch Apple, lancering van de iPhone 18 pro voor de deur staat en de prijs waarschijnlijk astronomisch verhoogd is, gaan we het verschil met de 17 gewoon oplossen door de 18 en aantal software matige functies extra te geven. Want stel dat de mensen de iPhone 18 niet zouden gaan kopen en gewoon gaan kiezen voor de iPhone 17…

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