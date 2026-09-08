Code van iOS 27 verklapt vijf nieuwe camerafuncties voor de nieuwe iPhones
Een Reddit-gebruiker is diep in de code van de iOS 27-beta’s gedoken en heeft daar aanwijzingen voor vijf nog onaangekondigde camerafuncties gevonden. Een deel daarvan lijkt bedoeld voor nieuwe iPhones, waaronder de iPhone 18 Pro. Dit is wat er is ontdekt.
Nieuwe camerafuncties gespot in iOS 27
De code van iOS 27 bevat verwijzingen naar vijf camerafuncties die momenteel nog niet terug te vinden zijn. Sommige sluiten aan bij eerdere geruchten over de camera van de iPhone 18 Pro. Dit kan je verwachten:
- Meer inzicht in de belichting: Met nieuwe histogrammen en waveforms krijg je tijdens het fotograferen meer informatie over de belichting. Zo zie je beter welke delen van je foto te donker of juist te licht zijn.
- Beter zien wat scherp en overbelicht is: Focus peaking laat duidelijker zien welk deel van het beeld scherp is. Een andere waarschuwing markeert delen van je foto die overbelicht raken.
- Meerdere foto’s met de zelfontspanner: Nu maak je daarmee één foto, maar straks kun je mogelijk meerdere foto’s achter elkaar laten maken. Na iedere opname begint de timer opnieuw. Handig voor bijvoorbeeld een groepsfoto waarbij je uit meerdere opnames wilt kiezen.
- Handmatig scherpstellen: hiermee bepaal je zelf waarop de camera scherpstelt en kun je die focus vastzetten. Apple experimenteerde hier al mee in iOS 26. Opvallend is dat de huidige code alleen werkt op iPhones die oorspronkelijk met iOS 27 of nieuwer zijn uitgebracht.
- Beeldcorrectie op basis van het diafragma: iOS 27 bevat code waarmee de beeldverwerking verschillende lenscorrecties kan toepassen op basis van de gebruikte diafragmawaarde. Daarmee kunnen verschillen in de lichtverdeling over het beeld worden gecorrigeerd.
Vooral die laatste functie is interessant. De code hoeft niet specifiek voor de iPhone 18 Pro Max bedoeld te zijn, maar past wel bij eerdere geruchten dat dit toestel een variabel diafragma krijgt. Daarmee kan de fysieke lensopening groter of kleiner worden om meer of minder licht binnen te laten.
Niet alles hoeft exclusief te zijn
Geen van de vijf functies is momenteel beschikbaar in de Camera-app. De achterliggende code is wel aanwezig, maar het is nog niet zeker wanneer en op welke toestellen Apple de functies beschikbaar stelt.
Voor handmatig scherpstellen geeft de code alvast een duidelijke aanwijzing: die functie vereist momenteel een iPhone die oorspronkelijk met iOS 27 of nieuwer is uitgebracht. Andere functies kunnen mogelijk ook naar bestaande modellen komen. De beeldcorrectie op basis van het diafragma zou vooral relevant kunnen zijn voor de iPhone 18 Pro Max, als dat toestel inderdaad het eerder voorspelde variabele diafragma krijgt.
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Wanneer komt de iPhone 18 Pro?
Apple houdt op 9 september 2026 het volgende Apple Event. Naar verwachting kondigt Apple daar de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max aan. Dan horen we waarschijnlijk ook meer over de nieuwe camerafuncties en of deze naar oudere iPhones komen.
Alle aankondigingen rond het Apple Event volg je op onze speciale overzichtspagina. Tijdens het evenement houden we daar ook een liveblog bij.
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iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.
1 reactie
Marc
Typisch Apple, lancering van de iPhone 18 pro voor de deur staat en de prijs waarschijnlijk astronomisch verhoogd is, gaan we het verschil met de 17 gewoon oplossen door de 18 en aantal software matige functies extra te geven. Want stel dat de mensen de iPhone 18 niet zouden gaan kopen en gewoon gaan kiezen voor de iPhone 17…