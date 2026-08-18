iPhone 17 Pro Max oranje

‘Alleen iPhone 18 Pro Max krijgt deze twee langverwachte cameraverbeteringen’

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Gaat Apple dit jaar weer onderscheid aanbrengen tussen de camera van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max? Volgens deze geruchtenlekker wel, want de grotere versie zou exclusief twee langverwachte upgrades krijgen.
Benjamin Kuijten -

De iPhone Pro en het Pro Max-model verschillen meestal alleen van elkaar op het gebied van formaat, schermgrootte en batterijduur. Maar soms zijn er jaren dat Apple de twee modellen meer van elkaar laat verschillen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, toen laatstgenoemde een betere camera kreeg. Volgens geruchtenlekker Ice Universe is dit jaar weer zo’n jaar, want volgens hem krijgt de iPhone 18 Pro Max twee exclusieve functies.

‘iPhone 18 Pro Max krijgt betere camera’

Het gaat om het verstelbare diafragma en verbeteringen aan de telefotolens. De geruchtenlekker zegt dat de iPhone 18 Pro Max als enige een nieuwe 6x optische zoomfunctie krijgt, inclusief een meer geavanceerdere tetraprismatechnologie. Hierdoor zijn de prestaties van de telelens beter bij slecht licht. Apple introduceerde de tetraprismatechnologie bij de iPhone 15 Pro Max en bracht het pas een jaar later naar de iPhone 16 Pro. Het is dus zeker niet ongebruikelijk dat Apple dit soort technologieën als eerste op de grote Pro Max verbetert.

De andere langverwachte verbetering is het verstelbare diafragma voor de hoofdcamera. Dit geeft je zelf de controle over hoeveel licht er op de sensor komt. Als je een foto maakt in een donkere omgeving, kun je het diafragma verder openen om meer licht door te laten.

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In het geruchtencircuit is lange tijd vanuit gegaan dat deze functie naar beide iPhone 18 Pro-modellen komt, al zijn er in het begin van de geruchtenperiode wel berichten geweest dat het alleen op de iPhone 18 Pro Max zou komen. Heel verrassend zou dat overigens niet zijn: de iPhone 18 Pro Max wordt vermoedelijk iets dikker en deze ruimte is wellicht nodig om het variabele diafragma mogelijk te maken.

Het definitieve antwoord zullen we horen in september, zodra Apple de nieuwe iPhones heeft aangekondigd. Naar verwachting is Apple’s iPhone-event van 2026 op woensdag 9 september en uiteraard doen we daar op iCulture uitgebreid verslag van. In de tussentijd blijf je met de iCulture-nieuwsbrief op de hoogte van alle ontwikkelingen. Of lees onze aparte toestelpagina’s om te lezen wat er allemaal al bekend is.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles over de iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max oranje

Alles over de iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Alles over de iPhone Fold

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