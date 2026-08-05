Over een maandje staat het iPhone-event van 2026 op de planning. Tijd dus om vooruit te blikken en dit zijn de aankondigingen die je in september 2026 van Apple kan verwachten.

Na jarenlange geruchten is het dan bijna zover: de eerste opvouwbare iPhone komt eraan. Tijdens het grote september 2026-event zal Apple naar verwachting de iPhone Fold/iPhone Ultra onthullen, maar er komen nog meer iPhones en andere producten aan. Welke aankondigingen gaat Apple doen, wanneer is het event en wat wordt er nieuw? In deze vooruitblik lees je het allemaal.

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Datum: wanneer is het iPhone-event van 2026?

Apple heeft de datum van het iPhone-event van 2026 nog niet aangekondigd, maar twee data worden in het geruchtencircuit al genoemd: 8 of 9 september 2026. Laatstgenoemde lijkt de meeste kans te hebben, vanwege Labor Day op 7 september. Lees ook ons eerdere artikel over de mogelijke datum van het iPhone-event van 2026 en wanneer de definitieve dag bekendgemaakt wordt.

Bekijk ook Datum iPhone-event van 2026: ‘Dit is wanneer Apple de iPhone 18 Pro en iPhone Ultra onthult’ Ook voor 2026 staat er weer een nieuw groots iPhone-event gepland. En dit jaar wordt het spannender dan ooit, met een geheel nieuw soort iPhone. Maar wanneer is het iPhone-event van 2026 eigenlijk?

Verwachtingen van het iPhone-event van 2026 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachte aankondigingen voor het iPhone-event van 2026:

Apple heeft voor 2026 nog veel producten op de planning, die verspreid over de rest van het jaar aangekondigd zullen worden. Mogelijk schuiven er ook een aantal op naar begin volgend jaar, waaronder Apple’s langverwachte smart home-hub.

Het iPhone-event van 2026 wordt bovendien extra bijzonder. Het zal het eerste event zijn dat gehost wordt door Apple’s nieuwe CEO John Ternus. Op 1 september 2026 neemt hij het stokje over van Tim Cook, dat na 15 jaar een stap opzij zet. John Ternus kwam tijdens eerdere Apple-events al regelmatig voorbij, maar zal tijdens het iPhone-event van 2026 pas echt de show stelen.

Bekijk ook Maak kennis met John Ternus: de nieuwe CEO van Apple John Ternus is de nieuwe CEO van Apple. We zagen hem de afgelopen jaren regelmatig bij de aankondiging van nieuwe Apple-producten. Nu het officieel is, is het hoog tijd om kennis te maken met de opvolger van Tim Cook!

En de gewone iPhone 18 dan?

Wat goed is om te weten, is dat er dit jaar in september geen gewone iPhone 18 komt. Apple komt normaal gesproken ieder jaar in september ook met een nieuw standaardmodel, maar vanaf dit jaar is dat anders. Volgens bronnen komt de gewone iPhone 18 (als opvolger van de gewone iPhone 17), pas komend voorjaar uit. Dan worden ook de goedkopere iPhone 18e en de duurdere iPhone Air 2 verwacht. Apple focust dit najaar dus op de Pro-modellen en de nieuwe opvouwbare iPhone.

Bekijk ook Apple schuift release iPhone 18 door naar 2027: dit is de reden Al sinds de release van iPhone 4S is het traditie om nieuwe iPhones in het najaar te onthullen, met slechts af en toe een enkel instapmodel in het voorjaar. Apple wil naar verluidt gaan breken met deze trend. De release van de iPhone 18-serie zou opgesplitst worden, waardoor het standaardmodel later komt.

#1 iPhone 18 Pro: de nieuwe iPhone voor pro’s

Waarschijnlijkheid van aankondiging 100%

De iPhone 18 Pro wordt het volgende nieuwe krachtige en uitgebreide model van de iPhone, voorzien van een iets aangepast uiterlijk met nieuwe kleuren, een betere camera en snellere chip. De iPhone 18 Pro wordt geen enorme upgrade, maar draait vooral om verfijningen en hier en daar wat betere specs. Zo brengt de nieuwe A20 Pro-chip snellere prestaties, zorgt het C2-modem en de N2-chip voor betere draadloze verbindingen en wordt het Dynamic Island een stukje kleiner voor meer ruimte bovenaan het scherm. De grootste verbeteringen zitten in de camera, met mogelijk een variabel diafragma.

Lees ook onze round-up van alles wat we tot nu toe weten van de iPhone 18 Pro.

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#2 iPhone 18 Pro Max: de grotere versie

Waarschijnlijkheid van aankondiging 100%

De iPhone 18 Pro Max krijgt dezelfde verbeteringen als de gewone iPhone 18 Pro, maar dan in een grotere behuizing met groter display. Maar de iPhone 18 Pro Max zou ook wat dikker worden, om de grotere batterij te kunnen dragen. En zo’n grotere accu zorgt ook weer voor een langere batterijduur.

Lees ook onze pagina over de iPhone 18 Pro Max voor meer info.

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#3 iPhone Fold/iPhone Ultra: de eerste opvouwbare iPhone

Waarschijnlijkheid van aankondiging 100%

De ster van de show wordt ongetwijfeld de iPhone Fold, ook wel de iPhone Ultra genoemd. Dit wordt de eerste opvouwbare iPhone, waar Apple jarenlang aan gewerkt heeft. Door zijn unieke paspoort-achtige verhoudingen verschilt hij van eerdere opvouwbare toestellen van Samsung. Als we de geruchten mogen geloven, zou de vouw in het scherm nagenoeg onzichtbaar zijn. Opengeklapt zou de iPhone Fold het formaat van een iPad mini krijgen en mogelijk voegt Apple ook enkele multitaskingfuncties toe om het grotere scherm nog bruikbaarder te maken.

Lees ook onze pagina over de iPhone Fold/iPhone Ultra voor meer info.

Bekijk ook iPhone Fold/iPhone Ultra: alles wat je moet weten over Apple’s eerste opvouwbare iPhone ooit De iPhone Fold, ook wel bekend als de iPhone Ultra, wordt Apple’s eerste opvouwbare iPhone. Of hij echt zo gaat heten is nog maar de vraag, maar voor het gemak zijn dit de namen die we voor Apple’s opvouwbare iPhone hanteren. Wat weten we nu wel al over de iPhone Fold? Dat hebben we hier samengevat.

#4 Apple Watch Series 12: de nieuwste generatie draait om snelheid

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De Apple Watch mag tijdens het september-event niet ontbreken en dit jaar is het de beurt aan de Apple Watch Series 12. Verwacht echter geen grote veranderingen: Apple borduurt waarschijnlijk voort op de vorige twee modellen, met hetzelfde design en mogelijk een nieuw kleurtje. Wel verwachten we een nieuwe en snellere chip, want Apple gebruikt nu al drie jaar op rij een chip met dezelfde prestaties. Die chipupgrade brengt mogelijk ook extra (AI-)functies, waardoor er qua software dingen mogelijk zijn die niet op andere modellen werken.

Lees ook onze pagina over de Apple Watch Series 12.

Bekijk ook Volgende generatie Apple Watch in zicht: wat weten we al van de Apple Watch Series 12? De Apple Watch Series 12 wordt de nieuwe Apple Watch van 2026. Wat weten we al over dit nieuwe model en wanneer kun je hem verwachten? Dit is wat je moet weten.

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De Apple Watch Series 12 wordt dit jaar zeer waarschijnlijk vergezeld door de Apple Watch Ultra 4. Deze krijgt dan dezelfde snellere chip, met ondersteuning voor dezelfde nieuwe functies als de Apple Watch Series 12. Of de Apple Watch Ultra 4 nog meer nieuwe functies krijgt, weten we niet. Er zijn wel wat berichten geweest over een nieuw design, maar er zijn ook bronnen die beweren dat een nieuw ontwerp nog jaren kan duren.

Lees ook onze pagina over de Apple Watch Ultra 4.

Bekijk ook Apple Watch Ultra 4: dit weten we al over de volgende Apple Watch Ultra Dit jaar komt Apple met de Apple Watch Ultra 4, de vierde generatie van de meest uitgebreide Apple Watch. Welke geruchten zijn er al, welke verbeteringen kun je verwachten en wanneer is de release?

#6 AirPods met camera: wat voor model wordt dit?

Waarschijnlijkheid van aankondiging 75%

Geruchten over een nieuw setje AirPods met camera voor ruimtelijke functies gaan al een tijdje rond. Laatst werd echter beweerd dat het grote nieuwe uitgebreide model (misschien wel de AirPods Ultra) pas in 2027 komt. Maar Apple zou nog een tweede model in de maak hebben, dat verder gevorderd is in de ontwikkeling. Deze AirPods met camera zou volgens een betrouwbare bron nog dit najaar kunnen komen. Apple kondigt nieuwe AirPods in het najaar meestal aan tijdens het september-event, dus er is ook zeker een grote kans dat dat dit jaar ook gaat gebeuren. We weten echter nog niet wat voor type AirPods dit gaat worden.

Bekijk ook Gerucht: ‘Eerste AirPods met camera’s mogelijk al in 2026, meer modellen in 2027’ Apple werkt al een tijdje aan een setje AirPods met ingebouwde camera, maar wanneer komen deze uit? Volgens de nieuwste info kan het zijn dat in het najaar van 2026 al de eerste aankondiging komt.

Waarschijnlijkheid van aankondiging 75%

Al jaren wordt er gesproken over een nieuwe Apple TV. Het huidige model uit 2022 kan in principe nog wel even mee, maar loopt qua specificaties wel wat achter. Zo is de huidige chip niet krachtig genoeg voor Apple Intelligence-functies. En met Siri AI op de stoep, kan de Apple TV natuurlijk niet achterblijven. Dat is dan ook de reden dat de nieuwe Apple TV later komt dan oorspronkelijk gepland. Apple had Siri AI al in het voorjaar van 2025 uit willen brengen en rond diezelfde tijd de Apple TV in de schappen willen leggen. Maar door dit uitstel van de nieuwe Siri, hebben we ook langer moeten wachten op de nieuwe Apple TV.

Naast de nieuwe Apple TV met krachtigere chip, werkt Apple mogelijk ook aan een verbeterde Siri Remote, al is het nog de vraag wat hier dan nieuw in wordt. Overigens houden we nog steeds een slag om de arm. Hoewel we wel denken dat de nieuwe Apple TV nog dit jaar komt, is een release in september geen garantie. Hij zou ook later dit jaar nog kunnen komen, bijvoorbeeld in oktober of november.

Bekijk ook 5 verbeteringen en nieuwe functies voor de aankomende Apple TV 4K van 2026 Welke functies krijgt de Apple TV van 2026? Het lijkt er sterk op dat er dit jaar een nieuw model gaat uitkomen, maar de grote vraag is nog wat er precies nieuw is. In dit artikel lees jij wat je ervan kan verwachten en hoe de Apple TV nog beter wordt.

#8 Nieuwe HomePod mini 2: spec-bump voor Siri AI

Waarschijnlijkheid van aankondiging 75%

Wat geldt voor de nieuwe Apple TV, geldt ook voor de HomePod mini 2. Ook hiervan wordt een nieuw model verwacht, dat ergens nog dit najaar zal verschijnen. We verwachten een snellere chip en mogelijk betere draadloze verbindingen. Met de nieuwe chip zou Siri AI beschikbaar komen op de HomePod, wat een enorme boost geeft voor het bedienen van je smart home.

#9 Smart home-hub: een volledig nieuw product

Waarschijnlijkheid van aankondiging 50%

Misschien wel het belangrijkste nieuwe smart home-product staat ook al jaren op de planning: een heus smart home-display. Dit wordt de nieuwe centrale hub om alles rondom je smart home en HomeKit-apparaten te bedienen. Het scherm lijkt qua interface op een combinatie tussen tvOS en watchOS, met widgets en de mogelijkheid tot FaceTime. Maar het is vooral bedoeld om iedereen in huis op een makkelijke manier je slimme apparaten te bedienen. Omdat dit smart home-display ook leunt op de nieuwe Siri AI, is hij al meerdere malen uitgesteld. Volgens de meest recente geruchten staat deze op de planning voor eind dit jaar of begin volgend jaar, dus of hij nu ook eindelijk in september komt is nog de vraag.

#10 Nieuwe Macs en iPads: waarschijnlijk later

Waarschijnlijkheid van aankondiging 10%

Het september-event draait zelden om nieuwe iPads en Macs en dat zal dit jaar waarschijnlijk ook niet het geval zijn. Apple gaat nog wel nieuwe modellen in deze categorieën uitbrengen, maar waarschijnlijk pas later dit jaar. Zo komt er nog een nieuwe MacBook Pro M6, een nieuwe iPad mini met OLED-scherm en wellicht nog een nieuw instapmodel van de iPad, al zou die nu pas voor begin 2027 op de planning staan. Ook werkt Apple nog een de eerste MacBook met touchscreen. Maar wij zetten ons geld op een aankondiging in oktober 2026, op z’n vroegst.

Waarschijnlijkheid van aankondiging 100%

Na het event wordt ook duidelijk wanneer iOS 27, watchOS 27, tvOS 27, macOS 27 en de andere grote updates voor iedereen beschikbaar komen. Als het event inderdaad op 9 september gehouden wordt, denken we dat de update in de week van 14 september voor iedereen beschikbaar komt. Maar het verlossende antwoord komt vlak na de presentatie, zodra Apple de persberichten de deur uit gedaan heeft.

Lees hier alles over de releasedatum van iOS 27, watchOS 27 en meer.

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Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het event van start gaat, kun je alles via een livestream volgen en lees je alles over de iPhone Fold, Apple Watch Series 12 en alle andere aankondigingen op onze site terug in uitgebreide artikelen. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de mogelijke presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in onze ‘Praat mee’-rubriek. Zet ook zeker de meldingen van iCulture aan om geen enkele aankondiging te missen! Lees ook ons overzicht van alle Apple-producten van 2026 die nog verwacht worden.

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