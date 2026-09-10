Lees hier over de feiten en cijfers van de iPhone 18 Pro specificaties. Hoeveel werkgeheugen zit erin en hoeveel groter is die nieuwe batterij precies? Wij vertellen het.

Apple praat graag over wat je met een apparaat kunt doen en niet altijd over welke iPhone-specs dat precies mogelijk maken. Daarom praten we je in dit artikel bij over de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max specs.

iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max specificaties

Normaal gesproken zouden we bij iCulture meteen de verschillen tussen de gewone iPhone en het Pro-model op een rij zetten. Apple heeft echter geen gewone iPhone 18 aangekondigd. Hoe dat zit, lees je in ons aparte artikel. We focussen daarom nu op de iPhone 18 Pro (Max) en bespreken de iPhone Duo later in een apart artikel. Houd iCulture dus goed in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief om niets te missen.

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Hieronder vind je de lijst van de specificaties per model. Onderdelen die met een ✨ (sterretjes) zijn gemarkeerd, zijn veranderd ten opzichte van de iPhone 17 Pro (Max).

Specificatie iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Gewicht ✨ 211 gram (+7) 249 gram (+18) Schermformaat 6,3 inch 6,9 inch Type OLED (LTPO) OLED (LTPO) Resolutie 2622 x 1206 2868 x 1320 Refresh rate 120 Hz (ProMotion) 120 Hz (ProMotion) Always-on √ √ Notch Dynamic Island Dynamic Island Chip ✨ A20 Pro (6-core CPU, 7-core GPU) A20 Pro (6-core CPU, 7-core GPU) RAM 12 GB (verwacht) 12 GB (verwacht) Batterijcapaciteit ✨ 4056 mAh (+1,7%)* 5391 mAh (+11,6%)* Camera ✨ – Ultragroothoek

– Groothoek met variabel diafragma

– Telelens – Ultragroothoek

– Groothoek met variabel diafragma

– Telelens Frontcamera Center Stage Center Stage Cameraresolutie (achter) 48 megapixel 48 megapixel Cameraresolutie (voor) 18 megapixel 18 megapixel Diafragma (wijd/ultra/tele) ✨ f/1.48-4, f/2.2, f/2.8 f/1.48-4, f/2.2, f/2.8 Beeldstabiliteit Sensorverschuiving Sensorverschuiving ProRAW √ √ ProRES √ √ LiDAR √ √ Portret (foto) √ √ Portret (video) √ √ 5G √ √ MagSafe √ √ Actieknop √ √ Cameraregelaar √ √ Aansluiting Usb-c Usb-c SIM Nanosim + dual eSIM Nanosim + dual eSIM Opslag ✨ – 256 GB

– 512 GB

– 1 TB

– 2 TB – 256 GB

– 512 GB

– 1 TB

– 2 TB Kleuren ✨ – Zilver

– Zwart

– Gletsjer (lichtblauw)

– Bordeauxrood – Zilver

– Zwart

– Gletsjer (lichtblauw)

– Bordeauxrood Prijs ✨ Vanaf €1.479,- Vanaf €1.629,-

* De batterijcapaciteit verschilt per exact model. In onder meer de Verenigde Staten verkoopt Apple zogeheten ‘eSIM only’-modellen. Deze iPhones hebben geen ruimte voor een fysieke simkaart en krijgen daar een iets grotere batterij voor terug. In de EU wordt dit model niet verkocht. Wij spreken daarom over de batterijcapaciteit voor toestellen met een fysieke simkaart.

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