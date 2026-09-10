Apple praat graag over wat je met een apparaat kunt doen en niet altijd over welke iPhone-specs dat precies mogelijk maken. Daarom praten we je in dit artikel bij over de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max specs.
iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max specificaties
Normaal gesproken zouden we bij iCulture meteen de verschillen tussen de gewone iPhone en het Pro-model op een rij zetten. Apple heeft echter geen gewone iPhone 18 aangekondigd. Hoe dat zit, lees je in ons aparte artikel. We focussen daarom nu op de iPhone 18 Pro (Max) en bespreken de iPhone Duo later in een apart artikel. Houd iCulture dus goed in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief om niets te missen.
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Hieronder vind je de lijst van de specificaties per model. Onderdelen die met een ✨ (sterretjes) zijn gemarkeerd, zijn veranderd ten opzichte van de iPhone 17 Pro (Max).
|Specificatie
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|Gewicht ✨
|211 gram (+7)
|249 gram (+18)
|Schermformaat
|6,3 inch
|6,9 inch
|Type
|OLED (LTPO)
|OLED (LTPO)
|Resolutie
|2622 x 1206
|2868 x 1320
|Refresh rate
|120 Hz (ProMotion)
|120 Hz (ProMotion)
|Always-on
|√
|√
|Notch
|Dynamic Island
|Dynamic Island
|Chip ✨
|A20 Pro (6-core CPU, 7-core GPU)
|A20 Pro (6-core CPU, 7-core GPU)
|RAM
|12 GB (verwacht)
|12 GB (verwacht)
|Batterijcapaciteit ✨
|4056 mAh (+1,7%)*
|5391 mAh (+11,6%)*
|Camera ✨
|– Ultragroothoek
– Groothoek met variabel diafragma
– Telelens
|– Ultragroothoek
– Groothoek met variabel diafragma
– Telelens
|Frontcamera
|Center Stage
|Center Stage
|Cameraresolutie (achter)
|48 megapixel
|48 megapixel
|Cameraresolutie (voor)
|18 megapixel
|18 megapixel
|Diafragma (wijd/ultra/tele) ✨
|f/1.48-4, f/2.2, f/2.8
|f/1.48-4, f/2.2, f/2.8
|Beeldstabiliteit
|Sensorverschuiving
|Sensorverschuiving
|ProRAW
|√
|√
|ProRES
|√
|√
|LiDAR
|√
|√
|Portret (foto)
|√
|√
|Portret (video)
|√
|√
|5G
|√
|√
|MagSafe
|√
|√
|Actieknop
|√
|√
|Cameraregelaar
|√
|√
|Aansluiting
|Usb-c
|Usb-c
|SIM
|Nanosim + dual eSIM
|Nanosim + dual eSIM
|Opslag ✨
|– 256 GB
– 512 GB
– 1 TB
– 2 TB
|– 256 GB
– 512 GB
– 1 TB
– 2 TB
|Kleuren ✨
|– Zilver
– Zwart
– Gletsjer (lichtblauw)
– Bordeauxrood
|– Zilver
– Zwart
– Gletsjer (lichtblauw)
– Bordeauxrood
|Prijs ✨
|Vanaf €1.479,-
|Vanaf €1.629,-
* De batterijcapaciteit verschilt per exact model. In onder meer de Verenigde Staten verkoopt Apple zogeheten ‘eSIM only’-modellen. Deze iPhones hebben geen ruimte voor een fysieke simkaart en krijgen daar een iets grotere batterij voor terug. In de EU wordt dit model niet verkocht. Wij spreken daarom over de batterijcapaciteit voor toestellen met een fysieke simkaart.
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iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.