Vandaag staat Apple’s grote iPhone-event op de planning en elk nieuwtje wordt direct met het event in verband gebracht. Zo ook de plotselinge oplopende levertijden van de Apple Watch SE 3. MacRumors merkte op dat de Apple Watch SE 3 bij Apple in een groot aantal landen momenteel niet verkrijgbaar is. Maar geen paniek: dit heeft waarschijnlijk niet met de komst van een nieuw model te maken.

Komt er een Apple Watch SE 4?

Dat de Apple Watch SE 3 bij Apple op dit moment als levertijd “Momenteel niet verkrijgbaar” heeft, heeft zeer waarschijnlijk te maken met de bandjes die je daarbij moet samenstellen. Bij het kopen van een Apple Watch kies je bij Apple ook altijd het materiaal, kleur en eventueel de maat van het bijgeleverde bandje. Met elke configuratie levert dit dezelfde melding op: Momenteel niet verkrijgbaar.

Het is dan makkelijk om de conclusie te trekken dat er waarschijnlijk een nieuw model Apple Watch SE aan komt. Maar het zit volgens ons toch anders in elkaar. Deze Momenteel niet verkrijgbaar-melding krijg je namelijk ook bij veel losse bandjes. Sommige specifieke maten van een aantal kleuren kun je nog wel bestellen, maar bij het gros van de bandjes krijg je de melding dat deze niet leverbaar is.

Wat hier waarschijnlijk aan de hand is, is dat Apple de verkoop van nieuwe kleuren en modellen bandjes in gereedheid brengt. Zowel voor losse verkoop als in combinatie met een Apple Watch. Vandaar dat de huidige verkoop momenteel stilgelegd is.

Apple vernieuwt ieder jaar de Apple Watch SE, maar niet in de vorm van een echt nieuw model. Voor externe winkels als Coolblue en MediaMarkt stelt Apple altijd standaardconfiguraties van Apple Watches en bandjes samen, zo ook voor de Apple Watch SE 3. Ieder jaar verandert het aanbod van bandjes en dus ook het aanbod van deze standaardconfiguraties.

Vaak geven winkels deze nieuwe standaardconfiguraties een jaartal mee, waardoor het lijkt alsof er een nieuwe Apple Watch SE is. Zo werd de Apple Watch SE 2 ieder jaar weer verkocht met een nieuw jaartal (Apple Watch SE 2023, Apple Watch SE 2024), terwijl het feitelijk om precies dezelfde tweede generatie Apple Watch SE uit 2022 ging. Dat is waarschijnlijk straks dus ook het geval bij de Apple Watch SE 3, maar dan in een 2026-configuratie met dus een nieuwe kleur bandje.

Geen geruchten over Apple Watch SE 4

De voornaamste reden waarom wij denken dat er geen Apple Watch SE 4 komt, is het gebrek aan geruchten. Er zijn nog helemaal geen geruchten geweest over een nieuwe generatie Apple Watch SE 4. Sterker nog: Mark Gurman van Bloomberg (een van de betrouwbaarste bronnen) heeft eerder specifiek gezegd dat een nieuwe Apple Watch SE nog helemaal niet gespot is. Daar komt bij dat Apple nog nooit eerder voor het tweede jaar op rij een volledig nieuwe Apple Watch SE aangekondigd heeft. Het eerste model verscheen in 2020, terwijl de tweede generatie in 2022 kwam. De Apple Watch SE 3 kwam in 2025, dus een eventuele Apple Watch SE 4 verwachten we pas op z’n vroegst in 2027.

Er is natuurlijk altijd een kans dat we er volledig naast zitten. Een nieuwe Apple Watch SE 4 zou wat ons betreft niet misstaan, maar voor nu zouden wij daar echt niet op rekenen.

De Apple Watch SE 3 is momenteel ook nog volop verkrijgbaar bij andere winkels.