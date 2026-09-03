Over twee kleuren van de iPhone 18 Pro lijken de geruchten het eens, maar over de neutrale optie bestaat nog twijfel. Kiest Apple voor zwart of toch weer zilver? Of misschien wel allebei?

Nieuwe aanwijzingen maken die kleurenstrijd er niet duidelijker op. Waar eerdere berichten nog wezen op de komst van een zwarte iPhone 18 Pro (ten koste van zilver), zijn nu onderdelen opgedoken die juist een zilveren uitvoering suggereren. Daarmee lijkt een kleur die eerder zou verdwijnen ineens weer helemaal terug in beeld. En zwart? Die is dan weer in geen velden of wegen te bekennen.

Zwart of zilver voor de iPhone 18 Pro?

Apple bracht de iPhone 17 Pro uit in Kosmisch Oranje, Diepblauw en Zilver, maar bij de iPhone 18 Pro gaat het kleurenpalet waarschijnlijk op de schop. De afgelopen tijd zijn er verschillende geruchten verschenen over de kleuren die Apple voor het nieuwe Pro-model kiest.

Lange tijd wijzen geruchten op Dark Cherry, Sky Blue en Zilver, totdat er onlangs aanwijzingen opdoken voor een zwarte iPhone 18 Pro. En zilver dan? Die werd door de bron niet genoemd. Nu meldt betrouwbare leaker Sonny Dickson dat de iPhone 18 Pro toch wél in het zilver komt. Hij deelde een foto van de vermeende simkaarthouders voor de iPhone 18 Pro in donkerrood, lichtblauw en zilver. Tegenover MacRumors zegt Dickson bovendien dat dit de enige kleuren zijn die hij de afgelopen maanden is tegengekomen.

Waarom zwart nog niet afgeschreven is

Helemaal zeker is het daarmee nog niet dat de iPhone 18 Pro zonder zwarte uitvoering verschijnt. Eerdere bronnen uit de productieketen spraken namelijk wel over een zwarte iPhone 18 Pro. Ook zijn er eerder zwarte dummy’s van het toestel opgedoken.

Dickson plaatst bij die dummy’s wel een kanttekening. Volgens hem worden elk jaar zwarte dummy’s van nieuwe iPhones gemaakt, ook als zwart uiteindelijk niet tot de officiële kleuren behoort. De nieuwe simkaarthouders vormen daarmee een concretere aanwijzing voor zilver, maar geven nog geen definitief uitsluitsel. Voorlopig blijven zowel zwart als zilver dus in de race.

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Twee andere kleuren zijn overduidelijk

Terwijl over de neutrale kleur nog onduidelijkheid bestaat, krijgen we van de twee andere kleuren een steeds duidelijker beeld. Dark Cherry en Sky Blue komen bij meerdere bronnen terug en lijken daardoor de meest waarschijnlijke opties voor de iPhone 18 Pro.

Dark Cherry wordt omschreven als een donkerrode kleur, terwijl Sky Blue inmiddels bij meerdere Apple-producten terugkomt, waaronder de MacBook Air en iPhone Air. Als de geruchten kloppen, kiest Apple dit jaar dus voor twee uitgesproken kleuren met daarnaast één neutralere optie.

Een impressie van iPhone 18 Pro in Dark Cherry en Sky Blue

Op 9 september 2026 onthult Apple de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max tijdens het Apple-event. Dan weten we definitief of Apple voor zwart of zilver heeft gekozen, of misschien wel allebei. Wij hebben alvast een overzicht gemaakt waarin je alle verwachtingen op een rijtje hebt.