Van een nieuw camerasysteem tot de beste batterijduur in een iPhone: dit zijn de functies van de iPhone 18 Pro (Max). Apple heeft zowel de hardware als de software verbeterd.

Overweeg je een nieuwe iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max te bestellen, dan wil je natuurlijk eerst weten wat er nieuw is op deze apparaten. Gezien de nieuwe prijs van de iPhone 18 Pro is het niet bepaald een koopje. Lees gauw verder en bepaal of jij het ervoor over hebt!

#1 Nieuw camerasysteem met variabel diafragma

Je kunt wel zeggen dat de camera tijdens de iPhone 18 Pro-aankondiging de show stal. Al in de openingsscène van het september-event van Apple werd er al naar gehint: het variabele diafragma van de groothoeklens. Je kunt het diafragma van een lens een beetje vergelijken met de iris in een oog; hoe wijder hij openstaat, des te meer licht er op de sensor kan vallen (en andersom). We leggen uit waarom dit belangrijk is.

Op voorgaande iPhones viel er altijd evenveel licht op de sensor, maar werd met software bepaald hoe daarmee werd omgegaan. Dus ook als de zon fel schijnt, komt er een volle bak licht binnen. Door fysiek de lichtinval te bepalen, hoeft er niet nog met software te worden gecorrigeerd en dat kan tot mooiere foto’s leiden. Op een professionele camera is dit één van de belangrijkste instellingen, omdat je hiernaast lichtinval ook scherptediepte mee beheert voor mooie portretten of scherpe landschapsfoto’s.

Verder heeft de iPhone 18 Pro (Max) een soort Manual mode in de Camera-app, wat Apple Pro Controls noemt. Hiermee kun je meer instellingen zelf kiezen, zoals dus het diafragma, maar ook de sluitertijd, focus, witbalans, Exposure Value (EV) en andere instellingen. ISO ontbreekt, gek genoeg. Je kunt ook het histogram bekijken.

Bekijk ook iPhone 18 Pro aangekondigd: verfijningen voor de pro’s in een nieuw kleurtje De iPhone 18 Pro is eindelijk aangekondigd. Apple’s nieuwste iPhone voor pro’s biedt vooral verfijningen voor de camera, prestaties en batterijduur. En dat allemaal in een nieuw kleurtje.

#2 A20 Pro-chip is sneller en efficiënter

Het zou bijna geen nieuwe iPhone zijn als Apple er geen nieuwe chip in stopt. Zoals verwacht krijgt de iPhone 18 Pro (Max) een A20 Pro-chip. Het is de eerste 2-nanometerchip in een iPhone. Dit zijn de belangrijkste specs:

50% meer geheugenbandbreedte dan A19 Pro

6-core CPU

7-core GPU (40% sneller dan A19 Pro)

2x 16-core Neural Engine

Opmerkelijk is dat de GPU nu één kern meer heeft en ook 40% sneller is. Dat zou je moeten merken tijdens het gamen of andere grafisch zware taken. Verder heeft Apple het aantal kernen in de Neural Engine verdubbeld. Hiermee moeten AI-taken sneller worden volbracht, waaronder Siri AI, maar ook fotografie. Dat laatste is immers ook grotendeels computerwerk.

#3 Verbeterde warmteverspreiding

Al die extra rekenkracht gaat gepaard met warmte. Om dat goed af te vangen, heeft Apple de dampkamer (vapor chamber) verbeterd. Dit was vorig jaar een gloednieuwe eigenschap van de iPhone 17 Pro, waarmee warmte wordt opgenomen door water en wordt verspreid over een groter oppervlak. In de nieuwste iPhone 18 Pro (Max) heeft de dampkamer een drie keer zo groot oppervlak. Er ligt ook een koperlaag tussen het scherm en de chips om warmte af te vangen.

Volgens Apple presteert de nieuwe dampkamer 40% beter dan zijn voorganger. Dit merk je als gebruiker doordat de telefoon minder warm wordt en langer op topniveau blijft presteren.

#4 Langere batterijduur en sneller opladen

En dan komen we bij de batterijduur en het opladen. Gelukkig heeft Apple ook hier wat zaken verbeterd. Ten eerste is de batterijcapaciteit verhoogd, ook voor de modellen met een fysiek simkaartslot:

iPhone 18 Pro: 4056 mAh (was 3988 mAh)

iPhone 18 Pro Max: 5391 mAh (was 4832 mAh)

Vooral de iPhone 18 Pro Max heeft dus een mooie verbetering gekregen. Je zou de kleinere en grote variant respectievelijk 24 en 30 uur moeten kunnen gebruiken op een volle batterij. Die cijfers zijn volgens Apple gebaseerd op realistisch gebruik.

Is het dan toch tijd om op te laden, dan kan dat met deze iPhones sneller. Apple is nog een beetje vaag over hoe snel er precies kan worden opgeladen, maar je zou met de juiste oplader in een kwartier 50% bij moeten kunnen laden (iPhone 18 Pro). Op de iPhone 18 Pro Max kun je na 5 minuten opladen weer 7 uur video’s kijken, zegt Apple.

#5 Design: grotendeels ongewijzigd, maar toch interessant

Vind je het design van de vorige iPhone 17 Pro mooi? Gelukkig maar, want de iPhone 18 Pro ziet er bijna hetzelfde uit. Wat vooral opvalt, is het kleinere Dynamic Island. Zo blijft er meer ruimte over voor inhoud en kan de iPhone maximaal drie Live Activiteiten laten zien. Dat is op oudere modellen maximaal twee.

Verder zijn er natuurlijk nieuwe kleuren: gletsjer (lichtblauw), bordeauxrood, zilver en zwart. Het matglazen deel op de achterkant kleurt nu beter mee met de rest van de telefoon.

Wat vind jij van de iPhone 18 Pro functies? Laat het weten in de reacties!