Nog maar even en dan onthult Apple de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. De twee nieuwste Pro-modellen van dit jaar krijgen vooral verbeteringen in de chip, design en camera, maar wie weet houdt Apple nog een verrassing achter de hand. Wat waarschijnlijk geen verrassing meer zal zijn, zijn de prijzen van de iPhone 18 Pro. Er zijn namelijk behoorlijk wat aanwijzingen dat de prijs van de iPhone 18 Pro een stuk hoger wordt.

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Prijs van iPhone 18 Pro wordt veel hoger

De afgelopen maanden zijn er veel analisten geweest die uitspraken gedaan hebben over de prijzen van de iPhone 18 Pro-modellen. Onderzoeksbureau TechInsights verwacht dat Apple de prijs met $270,- moet verhogen om de huidige winstmarge te behouden, terwijl de analisten van IDC rekening houden met een prijsverhoging van $200,-. Analist Jeff Pu houdt denkt aan een prijsverhoging tot maar liefst $300,- in vergelijking met de iPhone 17 Pro.

De hogere prijzen hebben vooral te maken met de gestegen kosten voor geheugen. Door de schaarste aan geheugenchips (veroorzaakt door de grote vraag voor AI-servers), moeten bedrijven als Apple meer betalen om geheugen in te kopen. Apple berekent dit vervolgens door. Dit zagen we al bij de recente prijsverhoging van talloze Apple-producten, waarbij iPhones nog uitgesloten waren. Bij de iPads zijn de prijzen tussen de €120,- en €340,- gestegen, afhankelijk van het model en de uitvoering.

Trekken we dit door, dan houden we rekening met een prijsverhoging van minimaal €200,- voor de iPhone 18 Pro ten opzichte van de iPhone 17 Pro. Wij verwachten daarom deze prijzen voor de iPhone 18 Pro-modellen:

iPhone 18 Pro prijzen (verwacht) 256GB: €1.529,-

512GB: €1.779,-

1TB: €2.029,- iPhone 18 Pro Max prijzen (verwacht) 256GB: €1.679,-

512GB: €1.929,-

1TB: €2.179,-

2TB: €2.679,-

iPhone 17 Pro-modellen nu veel goedkoper

Zodra de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max verkrijgbaar zijn, haalt Apple de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max uit het assortiment. Bij andere bekende winkels blijven deze voorlopig nog verkrijgbaar. De prijs van die modellen ligt nu al op een veel lager niveau, want je kunt nu al bijna €200,- besparen ten opzichte van de huidige adviesprijs bij Apple.

De iPhone 17 Pro is te koop bij alle bekende webshops en providers.

Check hier de iPhone 17 Pro met abonnement:

Wil je liever de iPhone 17 Pro los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026: