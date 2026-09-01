Welke kleuren krijgt de iPhone 18 Pro? ‘Dit worden de drie kleuren, mét een comeback van een favoriet’
De afgelopen tijd zijn er al wat geruchten geweest over in welke kleuren de iPhone 18 Pro-modellen verschijnen, maar een nieuwe bron heeft nu zijn laatste zegje hierover gedaan. En opmerkelijk genoeg zijn er toch nog wat veranderingen ten opzichte van eerdere geruchte. Geruchtenlekker Fixed Focus Digital zegt op het Chinese Weibo dat massaproductie op volle kracht is en dat er drie kleuren gemaakt worden: Dark Cherry, Sky Blue en zwart. Laatstgenoemde ontbrak bij de vorige generatie, tot teleurstelling van velen.
iPhone 18 Pro kleuren: zwart komt terug, maar…
De kleuren Dark Cherry en Sky Blue zijn in het geruchtencircuit vaker voorbij komen. De donkerrode variant wordt vermoedelijk de zogenaamde signature color, zoals oranje dat was bij de iPhone 17 Pro. Ook Sky Blue is al vaak voorbij gekomen. Dit is een kleur die Apple vaker gebruikt heeft de afgelopen jaren, waaronder recente iPad Air-modellen en de MacBook Air. De tint kan echter verschillen, dus mogelijk wordt het iets blauwer dan bij die modellen. Op basis van eerdere renders lijkt de kleur meer te lijken op de Sierra Blue iPhone 13 Pro uit 2021.
De comeback van zwart lijkt een welkome toevoeging te zijn. iPhone Pro-gebruikers kijken al jarenlang met een jaloerse blik naar het meer kleurrijke standaardmodel, dus Apple heeft daar vorig jaar met de iPhone 17 Pro verandering in gebracht. Naast blauw en zilver kwam daar een felgekleurde oranje bij. Maar tegelijkertijd lieten ze de geliefde zwarte variant vallen, waar vervolgens online ook veel teleurstellingen over waren. Dus voor hen is er dus goed nieuws, want de zwarte kleur lijkt dus terug te komen bij de iPhone 18 Pro.
Zwart ten koste van zilver
Maar de komst van zwart lijkt volgens diezelfde bron wel weer ten koste te gaan van een andere geliefde kleur: zilver. In de productieketen in China zouden geen zilverkleurige iPhone 18 Pro-modellen opgedoken zijn, wat zou verklaren dat er helemaal geen zilverkleurige iPhone 18 Pro komt. Voor fans die graag een lichtgekleurde iPhone willen, lijken dus dit jaar te moeten kiezen voor de lichtblauwe variant.
Het definitieve antwoord wat betreft de kleuren van de iPhone 18 Pro, horen we op 9 september 2026. Dan presenteert Apple de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, maar ook de opvouwbare iPhone Ultra.
Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:
- 6,1-inch iPhone 17e: maart 2026 (reeds verschenen)
- 6,3-inch iPhone 18 Pro: najaar 2026
- 6,9-inch iPhone 18 Pro Max: najaar 2026
- Eerste opvouwbare iPhone Fold: najaar 2026
Alles over de iPhone 17e
Alles over de iPhone 18 Pro
Alles over de iPhone 18 Pro Max
Alles over de iPhone Fold
Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief
Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!
- Het belangrijkste Apple-nieuws
- Gemaakt voor iedere Apple-fan
- Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
- Ieder moment opzegbaar
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over iDevices van iCulture
iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.