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Welke kleuren krijgt de iPhone 18 Pro? ‘Dit worden de drie kleuren, mét een comeback van een favoriet’

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Apple gaat de iPhone 18 Pro uitbrengen in drie kleuren, zo zegt een bron. Daarbij maakt een geliefde kleur ook zijn comeback, namelijk zwart. Maar dat gaat wel ten koste van een andere geliefde kleur.
Benjamin Kuijten -

De afgelopen tijd zijn er al wat geruchten geweest over in welke kleuren de iPhone 18 Pro-modellen verschijnen, maar een nieuwe bron heeft nu zijn laatste zegje hierover gedaan. En opmerkelijk genoeg zijn er toch nog wat veranderingen ten opzichte van eerdere geruchte. Geruchtenlekker Fixed Focus Digital zegt op het Chinese Weibo dat massaproductie op volle kracht is en dat er drie kleuren gemaakt worden: Dark Cherry, Sky Blue en zwart. Laatstgenoemde ontbrak bij de vorige generatie, tot teleurstelling van velen.

iPhone 18 Pro kleuren: zwart komt terug, maar…

De kleuren Dark Cherry en Sky Blue zijn in het geruchtencircuit vaker voorbij komen. De donkerrode variant wordt vermoedelijk de zogenaamde signature color, zoals oranje dat was bij de iPhone 17 Pro. Ook Sky Blue is al vaak voorbij gekomen. Dit is een kleur die Apple vaker gebruikt heeft de afgelopen jaren, waaronder recente iPad Air-modellen en de MacBook Air. De tint kan echter verschillen, dus mogelijk wordt het iets blauwer dan bij die modellen. Op basis van eerdere renders lijkt de kleur meer te lijken op de Sierra Blue iPhone 13 Pro uit 2021.

iPhone 18 Pro kleuren volgens MacWorld

De comeback van zwart lijkt een welkome toevoeging te zijn. iPhone Pro-gebruikers kijken al jarenlang met een jaloerse blik naar het meer kleurrijke standaardmodel, dus Apple heeft daar vorig jaar met de iPhone 17 Pro verandering in gebracht. Naast blauw en zilver kwam daar een felgekleurde oranje bij. Maar tegelijkertijd lieten ze de geliefde zwarte variant vallen, waar vervolgens online ook veel teleurstellingen over waren. Dus voor hen is er dus goed nieuws, want de zwarte kleur lijkt dus terug te komen bij de iPhone 18 Pro.

Zwart ten koste van zilver

Maar de komst van zwart lijkt volgens diezelfde bron wel weer ten koste te gaan van een andere geliefde kleur: zilver. In de productieketen in China zouden geen zilverkleurige iPhone 18 Pro-modellen opgedoken zijn, wat zou verklaren dat er helemaal geen zilverkleurige iPhone 18 Pro komt. Voor fans die graag een lichtgekleurde iPhone willen, lijken dus dit jaar te moeten kiezen voor de lichtblauwe variant.

Het definitieve antwoord wat betreft de kleuren van de iPhone 18 Pro, horen we op 9 september 2026. Dan presenteert Apple de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, maar ook de opvouwbare iPhone Ultra.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles over de iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max oranje

Alles over de iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Alles over de iPhone Fold

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