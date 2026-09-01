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MacBook Air 2018

Deze drie MacBooks kunnen niet meer door Apple gerepareerd worden

Nieuws Mac en macOS
Apple heeft drie MacBook-modellen toegevoegd aan het lijstje van verouderde producten. Dat betekent dat ze niet meer door Apple of erkende servicebedrijven gerepareerd kunnen worden.
Benjamin Kuijten -

Apple biedt lang technische ondersteuning voor haar producten. Mocht er iets defect gegaan zijn, dan kan je het (tegen betaling) door Apple laten repareren. Maar er komt een moment dat die ondersteuning stopt, bijvoorbeeld omdat Apple geen onderdelen meer heeft, simpelweg omdat deze niet meer gemaakt worden. Dat moment is nu aangebroken voor drie MacBook-modellen: de eerste retina MacBook Air uit 2018 en twee MacBook Pro-modellen uit 2018 en 2017.

Deze MacBook-modellen zijn officieel verouderd

Om specifiek te zijn, gaat het om deze drie modellen die nu door Apple als verouderd geclassificeerd zijn:

  • MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)
  • MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 Thunderbolt 3-poorten)
  • MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 Thunderbolt 3-poorten)

Vooral de MacBook Pro-modellen zijn opmerkelijk, want dit zijn een van de modellen die getroffen waren door het geplaagde vlindertoetsenbord. Dit type extra platte toetsenbord was jarenlang gevoelig voor defecten. Apple startte zelfs een reparatieprogramma, waarmee je het toetsenbord kosteloos kon laten repareren.

Deze modellen stonden al een tijdje op Apple’s vintage-lijst, wat betekent dat er soms nog wel reparaties mogelijk zijn als er nog onderdelen zijn. Maar nu ze verplaatst zijn naar de lijst met verouderde producten, betekent het dat je niet meer bij Apple aan kan kloppen voor bijvoorbeeld een nieuw scherm, een defect trackpad of een nieuwe accu. Deze regeling geldt voor producten die langer dan zeven jaar niet meer gemaakt worden, dus dat ze nu in deze lijst staan zat er al een tijdje aan te komen.

De 15-inch-modellen van de MacBook Pro-modellen uit hetzelfde jaar, staan al langer op Apple’s lijst met verouderde producten.

Heb je een van deze modellen en heb je toch een defect dat je graag gerepareerd zou willen zien? Dan wordt het een doe-het-zelf-klusje of kun je eventueel aankloppen bij onafhankelijke reparateurs. Maar wat ons betreft is het ook de moeite niet meer waard om hier veel geld aan te spenderen. Staat er echter nog belangrijke data op de laptop, maar gaat hij niet meer aan? Dan kun je het altijd nog proberen bij een computerreparateur.

Bekijk ook onze eigen lijst van verouderde en vintage Apple-producten voor een compleet overzicht.

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Apple houdt een lijst bij van vintage en verouderde producten. Daarmee kun je zien welke oudere apparaten nog bij Apple gerepareerd kunnen worden. In dit artikel zetten we de producten op een rij, zodat je weet wat het betekent voor jouw Apple-apparaten.

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De MacBook Pro is Apple's krachtigste MacBook van de line-up. Je kan kiezen uit twee formaten (14- en 16-inch) met verschillende specificaties. Het nieuwste model is de M5 MacBook Pro in 14-inch formaat, maar de 14- en 16-inch modellen uit eind 2024 met M4 Pro-chip of de nog krachtiger M4 Max-chip zijn ook nog actueel. Nieuw is ook de verbeterde camera met Center Stage en de extra en verbeterde poorten. Deze modellen hebben het vernieuwde design met miniLED-display, zoals die in de 2021-modellen geïntroduceerd werden. Alles over de MacBook Pro kopen, MacBooks vergelijken en meer lees je hier. Lees ook onze review van de MacBook Pro M4.

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