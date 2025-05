AirPods Pro 2 tijdelijk flink goedkoper: nu voor minder dan 200 euro

Ben je op zoek naar nieuwe oordopjes? Dan hebben we goed nieuws voor je: de AirPods Pro 2 zijn tijdelijk extra goedkoop. Wij leggen je uit waar je deze scherpe deal kunt scoren en hoe je hem in huis haalt.

AirPods Pro 2 tijdelijk voor minder dan 200 euro

De AirPods Pro 2 zijn nu tijdelijk flink goedkoper bij iBood. Waar je bij Apple nog €249,- betaalt, kun je ze bij iBood al krijgen voor slechts €199,-, dat is een besparing van maar liefst €50,-! Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt en de aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. OP=OP!

Dit wil je weten over de AirPods Pro 2

De AirPods Pro 2 zijn de draadloze oordopjes van Apple die boordevol slimme functies zitten. Ze bieden uitstekende geluidskwaliteit en beschikken over actieve ruisonderdrukking, zodat je minder last hebt van omgevingsgeluid. Met de transparantiemodus kun je juist wel om je heen blijven horen. Dankzij de H2-chip werken de oordopjes snel en soepel. Ze zitten comfortabel, zijn waterbestendig en worden geleverd met verschillende maten dopjes voor de perfecte pasvorm.

De oplaadcase is ook vernieuwd. Je kunt hem draadloos opladen via MagSafe, en hij heeft een ingebouwde speaker zodat je hem makkelijk terugvindt via de ‘Zoek mijn’-app. De batterij gaat tot 6 uur mee op één lading, en met de case kun je tot 30 uur luisteren. Deze oordopjes maken het luisteren naar muziek of bellen nog makkelijker, vooral als je al andere Apple-producten hebt.

Deal gemist?

Zijn ze daar uitverkocht? Geen probleem! In onderstaande prijsvergelijker vind je de beste aanbiedingen voor de tweede generatie AirPods Pro. Hieronder zie je meteen bij welke aanbieder je momenteel het laagste bedrag betaalt voor de AirPods Pro 2.

Prijzen AirPods Pro 2 (usb-c)