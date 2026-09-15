Nieuwe AirPods-update met deze handige iOS 27-functies nu beschikbaar
Apple brengt een paar keer per jaar updates voor de AirPods uit. Vaak gaat het om kleine verbeteringen, maar rond grote software-updates komen er ook nieuwe functies bij. Met de komst van iOS 27 is het weer zover en kun je bepaalde modellen weer updaten. Dit kun je na de update met je AirPods.
Nieuwe AirPods-firmware
Apple heeft nieuwe firmware voor verschillende AirPods-modellen uitgebracht. Firmwareversie 9A348 voegt ondersteuning toe voor nieuwe opties uit iOS 27. Hierbij wordt een aangepaste equalizer en uitgebreidere instellingen voor Adaptieve audio toegevoegd.
De update verschijnt tegelijk met iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 Golden Gate en is beschikbaar voor deze modellen:
In onze aparte tip lees je hoe je de firmware van je AirPods bijwerkt.
Nieuwe iOS 27-functies
Met iOS 27 heeft Apple de instellingen voor de AirPods vernieuwd. Zodra je geschikte AirPods met je iPhone verbindt, krijg je een nieuwe interface te zien waarin de verschillende functies overzichtelijker bij elkaar staan. Hiervoor moet naast iOS 27 ook de nieuwste AirPods-firmware zijn geïnstalleerd.
Een van de belangrijkste toevoegingen is de aangepaste equalizer. Daarmee kun je de geluidsweergave van je AirPods beter op je eigen voorkeuren afstemmen. Zo kun je bijvoorbeeld de lage of hoge tonen meer naar voren laten komen. De instelling is ook beschikbaar via iPadOS 27 en macOS 27 Golden Gate.
Releasenotes AirPods iOS 27-update
Version 9A348 release notes
- Firmware update 9A348 features a Custom EQ, allowing users to personalize how their AirPods sound to match their listening preferences. Users can access a new Equalizer control in AirPods settings to adjust the low, mid, and high frequency response on AirPods 4 and later, AirPods Pro 2 and later, and AirPods Max 2.
- With GymKit on iPhone, users can connect their iPhone to compatible cardio gym equipment like treadmills, ellipticals, and bikes, and sync their heart rate data from AirPods Pro 3.
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2 reacties
Marc
Daarnet mijn airpods pro 3 firmware willen bijwerken. Plots werkte het ledje van de case niet meer en het batterij % van de case kwam ook niet meer op de iphone. Ik dacht zeker dat de case defect was.
Toen chatgpt geraadpleegd en die gaf aan om de case via usb c kabel een minuut met de iphone te verbinden. En bij wonder toen deed de case het ineens terug. Chatgpt gaf aan dat er vandaag meerdere meldingen waren met een case die niks meer deed na de firmware update.
Jack
…het kan nog vervelender: Met IOS27 blijft bij mij de rechter airpod (Pro 3) dof. De tranparentie-modus werkt niet meer, maar kan ook niet worden ingeschakeld. Sterker nog, afgezien van geluid doorgeven, doet de rechterkant niets meer. Dit is ook al tijdens Beta’s opgemerkt, maar blijkbaar nog niet opgelost. Erg vervelend, want dat doffe geluid aan één oor is behoorlijk irritant.