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Nieuwe AirPods-update met deze handige iOS 27-functies nu beschikbaar

Nieuws iDevices 2 reacties
Apple heeft nieuwe firmware voor verschillende AirPods uitgebracht. De update brengt onder meer een aangepaste equalizer en meer instellingen voor Adaptieve audio.
Sasha Koevoets -

Apple brengt een paar keer per jaar updates voor de AirPods uit. Vaak gaat het om kleine verbeteringen, maar rond grote software-updates komen er ook nieuwe functies bij. Met de komst van iOS 27 is het weer zover en kun je bepaalde modellen weer updaten. Dit kun je na de update met je AirPods.

Nieuwe AirPods-firmware

Apple heeft nieuwe firmware voor verschillende AirPods-modellen uitgebracht. Firmwareversie 9A348 voegt ondersteuning toe voor nieuwe opties uit iOS 27. Hierbij wordt een aangepaste equalizer en uitgebreidere instellingen voor Adaptieve audio toegevoegd.

De update verschijnt tegelijk met iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 Golden Gate en is beschikbaar voor deze modellen:

In onze aparte tip lees je hoe je de firmware van je AirPods bijwerkt.

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Nieuwe updates voor je AirPods – zo installeer je deze

Een aantal keer per jaar verschijnt er nieuwe AirPods-firmware. In deze tip leggen we uit waarom er updates voor de AirPods verschijnen en hoe je weet of de nieuwste update op jouw AirPods zijn geïnstalleerd. Ook lees je meer over de meest recente update, en hoe je ‘m installeert.

Nieuwe iOS 27-functies

Met iOS 27 heeft Apple de instellingen voor de AirPods vernieuwd. Zodra je geschikte AirPods met je iPhone verbindt, krijg je een nieuwe interface te zien waarin de verschillende functies overzichtelijker bij elkaar staan. Hiervoor moet naast iOS 27 ook de nieuwste AirPods-firmware zijn geïnstalleerd.

Een van de belangrijkste toevoegingen is de aangepaste equalizer. Daarmee kun je de geluidsweergave van je AirPods beter op je eigen voorkeuren afstemmen. Zo kun je bijvoorbeeld de lage of hoge tonen meer naar voren laten komen. De instelling is ook beschikbaar via iPadOS 27 en macOS 27 Golden Gate.

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Deze 3 nieuwe functies maken je AirPods in iOS 27 nog makkelijker te gebruiken

Bij elke grote software-update krijgen ook de AirPods nieuwe functies, zo ook in iOS 27. Dit is wat je dit najaar kunt verwachten op je AirPods – als je een geschikt model hebt.

Releasenotes AirPods iOS 27-update

Version 9A348 release notes

  • Firmware update 9A348 features a Custom EQ, allowing users to personalize how their AirPods sound to match their listening preferences. Users can access a new Equalizer control in AirPods settings to adjust the low, mid, and high frequency response on AirPods 4 and later, AirPods Pro 2 and later, and AirPods Max 2.
  • With GymKit on iPhone, users can connect their iPhone to compatible cardio gym equipment like treadmills, ellipticals, and bikes, and sync their heart rate data from AirPods Pro 3.

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Lees de 2 reacties

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Lees alles over de AirPods, Apple's populaire draadloze oordopjes. Apple heeft inmiddels meerdere generaties van de AirPods uitgebracht en speciale modellen, zoals de AirPods Pro en de AirPods Max. De AirPods 4 is de nieuwste generatie van de standaard AirPods, verkrijgbaar met en zonder actieve ruisonderdrukking en draadloze oplaadcase met speaker. Hoe kun je de AirPods koppelen, hoe zit het met draagcomfort en hoe vind je AirPods snel weer terug? Bekijk de beste AirPods tips en je weet het! Wil je AirPods kopen, dan vind je in ons artikel de beste prijzen. Voor een goede deal check je ons artikel met AirPods aanbiedingen.

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2 reacties

Daarnet mijn airpods pro 3 firmware willen bijwerken. Plots werkte het ledje van de case niet meer en het batterij % van de case kwam ook niet meer op de iphone. Ik dacht zeker dat de case defect was.
Toen chatgpt geraadpleegd en die gaf aan om de case via usb c kabel een minuut met de iphone te verbinden. En bij wonder toen deed de case het ineens terug. Chatgpt gaf aan dat er vandaag meerdere meldingen waren met een case die niks meer deed na de firmware update.

Reageer op Marc Marc citeren

…het kan nog vervelender: Met IOS27 blijft bij mij de rechter airpod (Pro 3) dof. De tranparentie-modus werkt niet meer, maar kan ook niet worden ingeschakeld. Sterker nog, afgezien van geluid doorgeven, doet de rechterkant niets meer. Dit is ook al tijdens Beta’s opgemerkt, maar blijkbaar nog niet opgelost. Erg vervelend, want dat doffe geluid aan één oor is behoorlijk irritant.

Reageer op Jack Jack citeren

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