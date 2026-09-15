Apple brengt een paar keer per jaar updates voor de AirPods uit. Vaak gaat het om kleine verbeteringen, maar rond grote software-updates komen er ook nieuwe functies bij. Met de komst van iOS 27 is het weer zover en kun je bepaalde modellen weer updaten. Dit kun je na de update met je AirPods.

Nieuwe AirPods-firmware

Apple heeft nieuwe firmware voor verschillende AirPods-modellen uitgebracht. Firmwareversie 9A348 voegt ondersteuning toe voor nieuwe opties uit iOS 27. Hierbij wordt een aangepaste equalizer en uitgebreidere instellingen voor Adaptieve audio toegevoegd.

De update verschijnt tegelijk met iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 Golden Gate en is beschikbaar voor deze modellen:

In onze aparte tip lees je hoe je de firmware van je AirPods bijwerkt.

Bekijk ook Nieuwe updates voor je AirPods – zo installeer je deze Een aantal keer per jaar verschijnt er nieuwe AirPods-firmware. In deze tip leggen we uit waarom er updates voor de AirPods verschijnen en hoe je weet of de nieuwste update op jouw AirPods zijn geïnstalleerd. Ook lees je meer over de meest recente update, en hoe je ‘m installeert.

Nieuwe iOS 27-functies

Met iOS 27 heeft Apple de instellingen voor de AirPods vernieuwd. Zodra je geschikte AirPods met je iPhone verbindt, krijg je een nieuwe interface te zien waarin de verschillende functies overzichtelijker bij elkaar staan. Hiervoor moet naast iOS 27 ook de nieuwste AirPods-firmware zijn geïnstalleerd.

Een van de belangrijkste toevoegingen is de aangepaste equalizer. Daarmee kun je de geluidsweergave van je AirPods beter op je eigen voorkeuren afstemmen. Zo kun je bijvoorbeeld de lage of hoge tonen meer naar voren laten komen. De instelling is ook beschikbaar via iPadOS 27 en macOS 27 Golden Gate.

Bekijk ook Deze 3 nieuwe functies maken je AirPods in iOS 27 nog makkelijker te gebruiken Bij elke grote software-update krijgen ook de AirPods nieuwe functies, zo ook in iOS 27. Dit is wat je dit najaar kunt verwachten op je AirPods – als je een geschikt model hebt.

Version 9A348 release notes Firmware update 9A348 features a Custom EQ, allowing users to personalize how their AirPods sound to match their listening preferences. Users can access a new Equalizer control in AirPods settings to adjust the low, mid, and high frequency response on AirPods 4 and later, AirPods Pro 2 and later, and AirPods Max 2.

With GymKit on iPhone, users can connect their iPhone to compatible cardio gym equipment like treadmills, ellipticals, and bikes, and sync their heart rate data from AirPods Pro 3.