Apple wil AirPods met camerasensoren inzetten om gebruikers meer informatie over hun omgeving te geven. Op de introductie moeten we alleen langer wachten dan verwacht.

In de Release Candidate van macOS Tahoe 26.7 werd eerder deze week een demonstratievideo van de nieuwe AirPods-functie ontdekt. Dat voedde de verwachting dat Apple de oordopjes binnenkort zou aankondigen. Bloomberg-journalist Mark Gurman tempert nu de verwachtingen, want de release staat vooralsnog gepland voor 2027.

‘AirPods met camera komen pas in 2027’

Apple ontwikkelt al enige tijd AirPods met ingebouwde camerasensoren. Achter de schermen werkt het bedrijf aan minstens twee verschillende uitvoeringen. Het model met de code B790 is gebaseerd op de AirPods Pro 3, waaraan Apple camerasensoren en nieuwe AI-functies heeft toegevoegd. Volgens Gurman is dit ook de uitvoering die in de gelekte demonstratievideo te zien is.

De B790 stond tot voor kort op de planning voor een release in 2026. Verwijzingen in de code van iOS 27 en de video in macOS Tahoe 26.7 wekten daardoor de indruk dat Apple de oordopjes mogelijk tijdens het aankomende iPhone-event zou aankondigen. Volgens Gurman zijn er echter nog technische uitdagingen die Apple moet oplossen. De AirPods met camera staan daarom nu gepland voor 2027.

Daarnaast ontwikkelt Apple onder de codenaam B798 een nieuwe generatie AirPods Pro die ook over camerasensoren beschikt. Dit model stond oorspronkelijk ook voor 2026 gepland, maar werd eerder al uitgesteld naar 2027.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

Camerasensoren zijn bedoeld voor AI-functies

De aanwezigheid van camera’s in AirPods roept vragen op over de privacy. Volgens Gurman zijn de sensoren echter niet geschikt om foto’s of video’s mee te maken. Het zou gaan om exemplaren met een lage resolutie, die uitsluitend bedoeld zijn om de omgeving van de gebruiker te scannen. Eerder werd er al gesproken over infraroodcamera’s.

Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt door Siri en andere AI-functies. Zo kunnen de AirPods objecten in de omgeving herkennen en daar meer informatie over geven, dankzij Visual Intelligence. Welke specifieke maatregelen Apple verder neemt om de privacy van gebruikers en omstanders te beschermen, zijn nog niet bekend. Alles wat je wilt weten over de AirPods Ultra, zoals deze modellen vaak genoemd worden, lees je op onze aparte pagina.