Kies je de AirPods 5 of toch de AirPods 4? We vergelijken de geluidskwaliteit, ruisonderdrukking, batterijduur en prijs, zodat je weet welke uitvoering bij jou past.

Wie nieuwe AirPods zoekt, heeft aardig wat te kiezen. Zowel de AirPods 5 als de AirPods 4 zijn er in twee uitvoeringen, elk met hun eigen mogelijkheden. Heb je genoeg aan het basismodel of zijn extra’s zoals draadloos opladen en volumebediening op het steeltje de meerprijs waard? Wij zetten de verschillen op een rij en helpen je kiezen.

Verschillen AirPods 5 vs AirPods 4

De AirPods 5 en AirPods 4 lijken op elkaar, maar verschillen onder meer in ruisonderdrukking, bediening en batterijduur. Ook maakt het uit welke uitvoering je kiest. Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen op een rij.

#1 Actieve ruisonderdrukking: nu standaard beter

Wil je onderweg minder last hebben van omgevingsgeluid, dan is actieve ruisonderdrukking een belangrijke functie. Bij de AirPods 4 moet je daarvoor de duurdere uitvoering kiezen: het basismodel heeft geen ruisonderdrukking. Bij de AirPods 5 is die keuze eenvoudiger, want zowel het basismodel als de upgraded versie beschikken over deze functie.

Apple heeft bovendien de binnenkant vernieuwd. Daardoor bieden de AirPods 5 volgens Apple tot 1,5 keer zoveel ruisonderdrukking als de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking. Ook klinkt het geluid voller en gedetailleerder. Je krijgt bij beide AirPods 5-modellen daarnaast een transparantiemodus, adaptieve audio en gespreksdetectie. Bij de AirPods 4 zijn ook die functies voorbehouden aan de duurdere uitvoering.

#2 Druksensor: zoals op de Pro

Zowel de AirPods 4 als de AirPods 5 hebben druksensoren in de steeltjes. Daarmee kun je bijvoorbeeld muziek pauzeren, een nummer overslaan of een telefoongesprek aannemen. De AirPods 5 met draadloze oplaadcase voegen daar een handige mogelijkheid aan toe: je kunt het volume aanpassen door omhoog of omlaag over het steeltje te vegen, net als bij de AirPods Pro.

Let wel op welke uitvoering je kiest. De gewone AirPods 5 hebben deze volumebediening niet. Daarvoor gebruik je, net als bij beide AirPods 4-modellen, bijvoorbeeld Siri of je gekoppelde apparaat.

#3 Batterijduur: het is ingewikkeld

Bij de batterijduur moet je goed opletten wat je vergelijkt. De gewone AirPods 4 gaan tot 5 uur mee op een volle lading. Bij de gewone AirPods 5 is dat tot 4 uur, maar dan staat de actieve ruisonderdrukking aan. Schakel je de geluidsbeheersing uit, dan halen de AirPods 5 tot 6 uur. Ze gaan onder vergelijkbare omstandigheden dus juist langer mee.

Bij de duurdere uitvoeringen is het verschil duidelijker. Met ruisonderdrukking ingeschakeld gaan de AirPods 5 met draadloze oplaadcase tot 5 uur mee, tegenover 4 uur bij de AirPods 4 met ruisonderdrukking. Inclusief bijladen in de case kom je uit op respectievelijk 22 en 20 uur.

AirPods 5 AirPods 4 AirPods 5 (draadloze oplaadcase) AirPods 4 (ruisonderdrukking) Batterijduur 4 uur 5 uur 5 uur 4 uur Batterijduur (met oplaadcase) Tot 20 uur Tot 20 uur Tot 22 uur Tot 20 uur

#4 Stof- en waterbestendigheid

Gebruik je je AirPods tijdens het sporten of loop je weleens door een regenbui, dan komt bescherming tegen zweet en water goed van pas. Beide AirPods 4-uitvoeringen hebben een IP54-classificatie, terwijl beide AirPods 5-modellen voldoen aan IP57.

De bescherming tegen stof blijft daarmee gelijk, maar de AirPods 5 zijn beter bestand tegen water. Waar de AirPods 4 beschermd zijn tegen spatwater, kunnen de AirPods 5 ook een korte onderdompeling doorstaan. Wel belangrijk om te weten dat dit ze nog niet geschikt maakt om mee te zwemmen.

#5 Draadloze oplaadcase

Wat opladen betreft, blijft de verdeling hetzelfde. De gewone AirPods 4 en AirPods 5 hebben een oplaadcase die je uitsluitend via usb-c oplaadt. Kies je de AirPods 4 met ruisonderdrukking of de AirPods 5 met draadloze oplaadcase, dan kun je daarnaast ook een Qi-oplader of Apple Watch-oplader gebruiken.

Beide draadloze oplaadcases hebben ook een speaker voor Zoek mijn. Ben je de case kwijt, dan kun je deze een geluid laten afspelen. Draadloos opladen en het makkelijker terugvinden van de case zijn dus redenen om voor een duurdere uitvoering te kiezen, maar geen verschil tussen de twee generaties.

#6 Prijs: upgraded model is goedkoper geworden

De gewone AirPods 5 hebben met €149,- dezelfde adviesprijs als de gewone AirPods 4 bij hun introductie. Voor dat bedrag krijg je bij de nieuwere generatie nu ook actieve ruisonderdrukking en de bijbehorende luisterfuncties.

Bij de duurdere uitvoering daalt de adviesprijs juist. De AirPods 5 met draadloze oplaadcase kosten €169,-, terwijl de AirPods 4 met ruisonderdrukking voor €199,- werden geïntroduceerd. Binnen de AirPods 5-serie betaal je dus €20,- extra voor draadloos opladen, volumebediening op het steeltje en een langere batterijduur.

AirPods 5 AirPods 4 AirPods 5 (draadloze laadcase) AirPods 4 (ruisonderdrukking) Prijs €149,- €149,- €169,- €199,-

Conclusie AirPods 5 vs AirPods 4

De AirPods 5 en AirPods 4 lijken veel op elkaar, maar bij het kiezen maken de verschillen wel degelijk uit. Bij de AirPods 5 krijg je altijd actieve ruisonderdrukking, die bovendien nog eens beter werkt. Ook zijn het akoestische ontwerp en de waterbestendigheid verbeterd. Kies je de uitvoering met draadloze oplaadcase, dan krijg je daarnaast volumebediening op het steeltje en een langere batterijduur.

Liggen de prijzen dicht bij elkaar, dan raden we de AirPods 5 aan. Bij de adviesprijzen vinden we vooral de uitvoering met draadloze oplaadcase interessant: voor €20,- extra krijg je meerdere praktische voordelen. Gebruik je die extra’s niet, dan biedt het basismodel dezelfde geluidsfuncties en ruisonderdrukking.

Kom je een scherpe aanbieding voor de AirPods 4 tegen, dan kunnen die alsnog een goede keuze zijn. Het gewone model is vooral interessant als je geen ruisonderdrukking nodig hebt. Wil je die functie wel, kies dan de AirPods 4 met ruisonderdrukking en vergelijk de aanbieding met de prijs van de AirPods 5. Hoe kleiner het prijsverschil, hoe aantrekkelijker de nieuwere generatie wordt.

Ga de AirPods 5 kopen als:

…je actieve ruisonderdrukking wilt, ook bij het basismodel.

…je verbeterde ruisonderdrukking belangrijk vindt.

…je oortjes wilt die beter bestand zijn tegen water.

…je het volume via het steeltje wil bedienen (bij het duurdere model).

…je langer wilt luisteren met ruisonderdrukking ingeschakeld.

Ga de AirPods 4 kopen als:

…je ze voor een echt lagere prijs kunt kopen dan de AirPods 5.

…je niet per se ruisonderdrukking wilt.

…je de verbeteringen in de AirPods 5 niet het geld waard vindt.

Prijzen AirPods 4 (2024)