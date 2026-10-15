De vertrouwde kleuren van Apple Music verdwijnen. In iOS 27.2 duiken een nieuw appicoon en verschillende andere ontwerpwijzigingen op.

De Muziek-app op je iPhone krijgt een opvallende make-over. In de bèta van iOS 27.2 maken de bekende rode en roze kleuren op verschillende plekken plaats voor een rustigere uitstraling. Vooral het vernieuwde appicoon springt in het oog, maar ook binnen de app verandert het nodige. Dit kun je verwachten.

Apple Music krijgt een nieuw appicoon in iOS 27.2

Apple is bezig om Apple Music een compleet nieuwe uitstraling te geven. Begin oktober schreven we al over het vernieuwde Apple Music-logo, waarbij Apple kiest voor dikkere letters en een andere schrijfwijze. Nu gaat het bedrijf nog een stap verder, want in de vierde bèta van iOS 27.2 is ook het appicoon vernieuwd.

Het bekende rode en roze icoon maakt plaats voor een zwart-wit ontwerp. In de lichte modus krijgt het appicoon een witte achtergrond met een zwarte muzieknoot. In de donkere modus zijn deze kleuren omgedraaid. De muzieknoot zelf blijft herkenbaar, maar door het verdwijnen van de felle kleuren krijgt de app een heel andere uitstraling.

Links: logo voor iOS 27.2 – Rechts: logo in iOS 27.2 beta 4

Ook in de app verandert er genoeg

Het blijft niet alleen bij een nieuw appicoon. Apple past ook verschillende onderdelen binnen de Muziek-app aan. Zo maakt de vertrouwde rode en roze accentkleur in de tabbladbalk plaats voor blauw. Hierdoor wordt het geselecteerde tabblad voortaan met een blauwe kleur aangegeven.

Ook de widgets van Apple Music krijgen een andere uitstraling. De opvallende rode en roze achtergronden verdwijnen en worden vervangen door een zwarte achtergrond. Daarnaast past Apple de bibliotheek aan. De onderdelen voor afspeellijsten, albums, artiesten en nummers krijgen een zwart-witte vormgeving.

Met deze aanpassingen neemt Apple steeds meer afscheid van de kleurrijke uitstraling waar de muziekdienst jarenlang om bekendstond. Of iedereen blij zal zijn met dit nieuwe uiterlijk, valt nog te bezien.

De veranderingen zijn momenteel zichtbaar in de vierde bèta van iOS 27.2. Het is nog niet duidelijk of Apple alle aanpassingen ook in de definitieve versie doorvoert. Voorlopig moeten gebruikers zonder de bèta dus nog even wachten op het nieuwe uiterlijk.