Apple Music krijgt een nieuw logo: zo ziet dat eruit

Apple lijkt Apple Music een nieuw uiterlijk te geven. Nu is een nieuw logo in iOS 27.2 gevonden, waardoor het er sterk op lijkt dat dit het nieuwe officiële Apple Music-logo wordt.

Apple lijkt stilletjes een nieuw logo voor Apple Music uit te rollen. Het vernieuwde ontwerp dook eerst op bij Apple Music Hall, maar verschijnt nu op steeds meer plekken. Het lijkt er dus op dat Apple afscheid neemt van het huidige woordmerk. De verandering is op het eerste gezicht niet enorm, maar het nieuwe logo oogt wel een stuk opvallender. Apple kiest voor dikkere letters en schrijft ‘music’ voortaan volledig met kleine letters. Dat Apple het logo nu op steeds meer plekken gebruikt, maakt het onwaarschijnlijk dat het alleen voor Apple Music Hall ontworpen is.

Dit is het nieuwe Apple Music-logo

Het vernieuwde logo bestaat nog altijd uit het bekende Apple-logo met daarnaast de naam van de muziekdienst. Vooral het lettertype is aangepakt. Waar Apple tot nu toe een vrij dun en strak lettertype gebruikt met het woord ‘Music’ met een hoofdletter, zijn de letters in het nieuwe ontwerp duidelijk dikker en compacter. Ook wordt music volledig in kleine letters geschreven.

Het resultaat ziet er daardoor wat speelser uit dan het huidige Apple Music-logo. Het past bovendien bij de uitstraling die Apple sinds kort gebruikt voor Apple Music Hall, de nieuwe concertlocatie van het bedrijf in Londen. Toen Apple die locatie vorige maand opende, was het vernieuwde woordmerk daar voor het eerst prominent te zien. Op de bijbehorende website gebruikt Apple zowel een lichte als donkere variant van het logo.

Aanvankelijk leek het daarom goed mogelijk dat het om een speciaal logo voor Apple Music Hall ging. Het stevige lettertype sluit namelijk goed aan bij de rest van de huisstijl van de concertlocatie. Inmiddels blijkt dat Apple het ontwerp niet alleen daarvoor gebruikt.

Logo duikt nu ook op in iOS 27.2

De belangrijkste aanwijzing dat het daadwerkelijk om een nieuw Apple Music-logo gaat, is opgedoken in de derde beta van iOS 27.2. Daarin ontdekte Aaron Perris het vernieuwde logo tussen de onderdelen van Apple’s besturingssysteem. Het gaat dus niet langer alleen om reclamemateriaal of de aankleding van een concertzaal, maar om een ontwerp dat Apple ook daadwerkelijk in zijn software verwerkt.

Apple heeft het nieuwe ontwerp daarnaast al gebruikt in Instagram-video’s van Apple Music die niets met Apple Music Hall te maken hebben. Daarmee verschijnt dezelfde huisstijl nu op minstens drie verschillende plekken: bij Apple Music Hall, in marketing voor de muziekdienst en binnen iOS zelf. Een officiële aankondiging heeft Apple nog niet gedaan, maar alle signalen wijzen erop dat het huidige logo langzaam wordt vervangen.

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Nog niet overal te zien

Opvallend genoeg gebruikt Apple op sommige belangrijke plekken nog gewoon het oude logo. Op de officiële website van Apple Music is het vertrouwde ontwerp op dit moment bijvoorbeeld nog te zien. Dat hoeft echter niet te betekenen dat Apple van gedachten veranderd is. Het bedrijf voert zulke aanpassingen vaker stap voor stap door.

Dat zagen we vorig jaar nog bij Apple TV. Apple kondigde toen aan dat Apple TV+ voortaan simpelweg Apple TV zou heten en introduceerde daarbij een vernieuwde huisstijl. Het duurde vervolgens enige tijd voordat de nieuwe naam en het bijbehorende logo daadwerkelijk op alle apparaten, websites en andere plekken te zien waren.

Bij Apple Music lijkt nu iets vergelijkbaars te gebeuren, al gaat het deze keer niet om een nieuwe naam. Voor gebruikers verandert er voor zover bekend dan ook niets aan de muziekdienst zelf. De opgedoken voorbeelden hebben vooral betrekking op het woordmerk; over een nieuw app-icoon is op dit moment niets bekend.

Wanneer Apple het nieuwe Apple Music-logo officieel en overal gaat gebruiken, is nog niet duidelijk. De aanwezigheid in iOS 27.2 is in ieder geval een sterke aanwijzing dat de uitrol inmiddels in volle gang is. Het lijkt daardoor vooral een kwestie van tijd voordat je de nieuwe letters ook op meer plekken binnen Apple Music tegenkomt.