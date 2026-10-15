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HomePod krijgt handige instelling die groot ergernis moet voorkomen

Nieuws iDevices
Sommige HomePods beginnen op de vreemdste momenten spontaan muziek af te spelen. Apple werkt aan een instelling die dit irritante probleem moet voorkomen.
Sasha Koevoets -

De HomePod heeft al jaren last van een vervelend probleem: bij sommige gebruikers begint de speaker spontaan muziek af te spelen, zonder dat iemand hem aanraakt. Apple lijkt nu eindelijk met een oplossing te komen. In de nieuwste beta van iOS 27.2 heeft codespitter pdfu aanwijzingen gevonden voor een nieuwe instelling waarmee je de aanraakbediening volledig kunt uitschakelen.

HomePod krijgt optie om aanraakbediening uit te schakelen

De HomePod en HomePod mini hebben aan de bovenkant een aanraakgevoelig paneel, waarmee je onder andere het volume aanpast en muziek pauzeert of afspeelt. Bij sommige gebruikers werkt dit niet helemaal zoals het hoort. Door zogenaamde ‘ghost touches’ registreert de speaker aanrakingen die niet plaatsvinden, waardoor hij op willekeurige momenten muziek afspeelt of andere handelingen uitvoert. Op Reddit melden gebruikers zelfs dat hun HomePod midden in de nacht plotseling muziek begint af te spelen.

Apple lijkt nu met een oplossing te komen. In de vierde beta van iOS 27.2 heeft pdfu een nieuwe instelling ontdekt met de naam Lock Controls. Hiermee kun je de aanraakbediening volledig uitschakelen, waaronder het aanpassen van het volume en het afspelen of pauzeren van muziek. Mogelijk verschijnt er een speciale lichtanimatie wanneer de HomePod een aanraking negeert.

They finally listened. You’ll soon be able to disable touch controls on HomePod, according to iOS 27.2 beta 4 code.
byu/pdfu inHomePod

De instelling voorkomt daarmee mogelijk dat de HomePod ongevraagd muziek afspeelt. Het onderliggende probleem met het aanraakpaneel wordt niet per se verholpen, maar gebruikers kunnen de ongewenste bediening hiermee wel tegengaan.

Wanneer komt deze functie?

Apple heeft nog niet bevestigd wanneer de functie beschikbaar komt. Mogelijk verschijnt deze al met de definitieve versie van HomePod-software 27.2. Het is nog onduidelijk welke HomePod-modellen de instelling ondersteunen, al verwacht pdfu dat alle vier de generaties deze optie krijgen. Wie de aanraakbediening uitschakelt, kan de HomePod nog altijd bedienen via Siri of de Woning-app op de iPhone.

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