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Eerste beta van iOS 27.2 en iPadOS 27.2 nu beschikbaar voor ontwikkelaars

Nieuws iOS en iPadOS
Apple test alweer de eerste middelgrote update voor de iPhone en iPad. iOS 27.1 verschijnt naar verwachting rondom de release van de iPhone Duo.
Sasha Koevoets -

Terwijl veel gebruikers nog alle nieuwe functies van iOS 27 en iPadOS 27 ontdekken, werkt Apple alweer aan de volgende update. De eerste beta van iOS 27.2 wordt inmiddels getest. We praten je bij over alle vernieuwingen en andere belangrijke details.

Inhoudsopgave

Nieuwste iOS 27.2 beta

iOS 27.2 Beta 1

16 september 2026Apple heeft vandaag de eerste beta van iOS 27.2 uitgebracht voor ontwikkelaars. Het gaat dus niet om iOS 27.1, wat logischerwijs de eerstvolgende update zou zijn. Of Apple van iOS 27.1 nog een betaronde gaat doen of dat deze bijvoorbeeld standaard is op de iPhone Duo, is nog niet bekend.

Apple heeft wel al gezegd dat later dit jaar Frans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans als extra talen beschikbaar komen voor Siri AI, al hebben wij daar in de EU vooralsnog niet zoveel aan. Verder kan Apple nog wat andere aanpassingen doen en functies toevoegen die eerder voor iOS 27.0 gepland stonden, zoals het met AI fixen van je wachtwoorden.

Mochten wij meer nieuwe functies ontdekken, dan lees je dat uiteraard op iCulture!

Nieuwste iPadOS 27.2 beta

iPadOS 27.2 Beta 1

16 september 2026 – Apple heeft ook de eerste beta van iPadOS 27.2 uitgebracht voor ontwikkelaars. Deze update brengt mogelijk verfijningen aan de functies uit iPadOS 27 naar de iPad. Zodra we meer nieuwe functies ontdekken lees je dat ook op iCulture.

iOS 27.2 beta downloaden voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen iPhone downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van iOS 27.2 en iPadOS 27.2 is nog niet beschikbaar. Wanneer deze beschikbaar komt moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

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Nu beschikbaar: zo installeer je de publieke beta van iOS 27 en iPadOS 27 (met stappen ter voorbereiding)

Wil je de publieke beta’s van iOS 27 en iPadOS 27 installeren? In deze tip leggen we uit hoe je je voorbereidt op de publieke beta’s van Apple en hoe je je aanmeldt voor het publieke betaprogramma. Uiteraard vertellen we ook hoe je de publieke beta’s kunt installeren met een simpel stappenplan.

Tijdlijn iOS 27.2 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 27.1-beta’s. iOS 27.2 wordt in oktober 2026 voor iedereen verwacht.

  • iOS 27.2 Beta 1: 16 september 2026 (verschenen; buildnummer volgt)
  • iOS 27.2 definitief: oktober 2026 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 27.2 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van iPadOS 27.2-beta’s. iPadOS 27.2 wordt in oktober 2026 voor iedereen verwacht.

  • iPadOS 27.2 Beta 1: 16 september 2026 (verschenen; buildnummer volgt)
  • iPadOS 27.2 definitief: oktober 2026 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 27 beta’s, lees je in ons aparte artikel.

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iPadOS 27 is de 2026-update voor de iPad. In deze versie vind je diverse nieuwe Apple Intelligence-functies, maar ook veel verbeterde standaardapps, een bijgewerkt Liquid Glass-design en de nieuwe Siri AI (niet in de EU). Bovendien focust Apple met iPadOS 27 op stabiliteit en prestaties, met talloze bugfixes en verbeterde werking van bestaande functies. De update verschijnt voor de meeste iPad-modellen uit 2020 of nieuwer. Lees op onze pagina meer over iPadOS 27.

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