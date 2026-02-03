Philips Hue-aanbieding: scoor tijdelijk deze Bridge, slimme stekker en verlichting met 30% korting

Op zoek naar Philips Hue-lampen of accessoires? Nu is hét moment om toe te slaan! Bij Amazon scoor je namelijk diverse producten met een flinke korting.

Als je op zoek bent naar nieuwe Philips Hue-lampen of accessoires, is dit absoluut het ideale moment om je slag te slaan: bij Amazon profiteer je nu van 30% korting op diverse producten met kortingscode Hue30 zodra je er minimaal twee aanschaft, en een aantal items zijn zelfs al voordelig afgeprijsd waardoor je van dubbele kortingen kunt profiteren.

Zo kun je bijvoorbeeld slimme spots, E27-lampen of zelfs starterkits zoals de Essential-lijn extra voordelig scoren, perfect voor het uitbreiden van je Hue-systeem met een Bridge of slimme stekker. We hebben hieronder de beste aanbiedingen voor je op een rij gezet.

Philips Hue Bridge: het centrale systeem voor al je Hue-lampen

Met de Philips Hue Bridge verbind je eenvoudig al je Hue-lampen en accessoires in huis, zodat je toegang krijgt tot alle slimme functies zoals afstandsbediening, dimmen en scènes. Sluit dit centrale kastje aan op je router met een ethernetkabel, en bestuur alles moeiteloos via de Hue-app, waar je lampen aanzet, dimt, kleuren kiest of routines instelt. Het systeem werkt perfect samen met Apple HomeKit, Google Assistant en Alexa, en is geschikt voor zo’n 50 lampen in een gemiddeld huishouden.



Philips Hue GU10 spotjes:

De Philips Hue GU10 spotjes zijn slimme LED-lampjes met GU10-fitting, perfect voor standaard inbouwspots in de keuken, badkamer of woonkamer. Ze zijn verkrijgbaar in varianten met warm wit licht of warm- tot koelwit, en met een Hue Bridge kun je ze volledig bedienen via de app voor geavanceerde scènes, timers en automatiseringen. Deze spots vormen een ideale uitbreiding op je bestaande Hue-systeem of een slimme start voor je smart home thuis.

Philips Hue slimme stekker: tover elk apparaat om tot slim apparaat

Met de Philips Hue slimme stekker maak je elk gewoon apparaat slim: steek simpelweg de stekker van je lamp, ventilator of koffiemachine in dit compacte Hue-blokje, en bedien het via de Hue-app om aan/uit te schakelen, timers in te stellen of slimme routines te maken. Hij werkt direct via Bluetooth voor eenvoudige setups, of koppel hem aan je Philips Hue Bridge voor extra bereik, geavanceerde automatiseringen en integratie met spraakassistenten zoals Apple HomeKit of Google Assistant.

Philips Hue Essential: de betaalbaardere serie van Philips

Wil je deze korting benutten om je huis slim te maken zonder meteen veel geld uit te geven? Goed nieuws: met de betaalbare Philips Hue Essential-lijn transformeer je moeiteloos je huis in een smart home, zonder de hoofdprijs te betalen.

Deze serie is perfect voor starters en richt zich op de belangrijkste basisfuncties zoals dimmen tot zachte niveaus, warm tot koelwit licht en 16 miljoen kleuren voor scènes en sfeer. En het beste? Je scoort deze voordelige Hue-lampen nu met 30% extra korting bij aankoop van minimaal twee producten.

Nog veel meer Philips Hue-aanbiedingen

Niets gevonden wat precies bij jouw wensen past, of gewoon nieuwsgierig naar het volledige assortiment producten dat meedoet aan deze Philips Hue-korting? Bekijk dan zeker het complete overzicht hieronder, waar je alle deelnemende lampen, spots, stekkers en starterkits in één oogopslag ziet. Wees er wel snel bij, want deze actie met 30% korting bij aankoop van minimaal twee producten loopt maar van 26 januari tot en met 7 februari, dus wacht niet te lang om je smart home uit te breiden!